Азербайджан проведет широкомасштабные военные учения

В Татарстане сегодня день траура. В Казани и районах республики похоронили погибших во время стрельбы в школе №175.

Накануне были убиты девять человек: семеро детей и двое взрослых. Еще 23 человека пострадали (двадцать детей и трое взрослых), в данный момент все они находятся в больницах.

Предполагаемый нападавший – 19-летний Ильназ Галявиев. Его задержали. Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ – «Убийство».

Российский Красный Крест объявил о сборе пожертвований для пострадавших в результате нападения на школу в Казани.

«Мы берем на себя обязательства совместно с правительством Республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия. И постараемся им помочь. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста», – говорится в заявлении на сайте организации.

Ранее власти Татарстана объявляли, что выплатят семьям погибших при нападении на школу по миллиону рублей, а пострадавшим – от 200 до 400 тысяч рублей.

В связи с массовым убийством в Казани спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсудить запрет на анонимность в интернете. Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», – говорит Володин.

По его мнению, после стрельбы в Казани также нужно ужесточить выдачу лицензий на приобретение оружия. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект в первом чтении на следующей неделе.

Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец назвала причиной стрельбы в Казани «абсолютное отсутствие государственной идеологии».

«Пока не будет государственной идеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в СССР, причем эта занятость должна обеспечиваться государством, если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то, к сожалению, [подобная] ситуация будет повторяться. Далеко не каждая семья, особенно многодетная, [сейчас] потянет кружки, особенно если ребенок хочет посещать разные кружки», – сказала Волынец в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

В комментарии ТАСС Волынец также отметила, что семья Галявиева считалась благополучной, а сам он не состоял на учете «ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних».

«Ясно одно, что семья никаких подозрений не вызывала ни у кого. По месту учебы характеризуют, что он был достаточно уравновешенным, вежливым мальчиком, опрятным, то есть обыкновенный студент», – сказала она.

Кроме того, спикер Госдумы заявил о необходимости «разработать порядок, который не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой».