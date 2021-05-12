Смерть Асель: самоубийство или убийство?

Тело погибшей в Тбилиси 26-летней гражданки Казахстана – Асель Айтпаевой сегодня было доставлено на родину. Грузинскими правоохранителями задержан 56-летний Бесик Тордуа. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании и в доведении до самоубийства. Впрочем, родные погибшей девушки убеждены, что это Асель Айтпаеву убили.

Тело Асель Айтпаевой было найдено 5 мая под окнами многоэтажного дома на улице Кедия в Тбилиси. Согласно заявлению, распространенному прокуратурой, в этот день 56-летний Бесик Тордуа изнасиловал девушку, угрожая ей расправой, после чего Асель Айтпаева выпрыгнула с балкона 8-го этажа.

Тордуа был задержан на следующий день, 6 мая. Ему предъявлены обвинения по 137-й (об изнасиловании, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия) и 115-й (о доведении до самоубийства) статьям УК Грузии.

Айсулу Айтпаева, мать погибшей девушки, которая после случившегося приехала в Грузию, не верит в версию самоубийства. Кроме того, она считает, что к делу причастны еще несколько мужчин, среди которых – ее зять Мурат Меирбеков. Именно он, по ее словам, предложил Асель работу в компании в Грузии, которая занималась автомобилями, и помог с переездом. Айсулу Айтпаева, которая в настоящее время уже находится в Казахстане, убеждена, что Грузия должна потребовать экстрадиции Меирбекова, который уже покинул страну:

«(Меирбекова должны экстрадировать) так как это все случилось в Грузии. Так как он отвез мою дочь туда – я доверилась ему, как родному. Я хочу, чтобы процесс пошел дальше», – сказала Айсулу Айтпаева по прилету в интервью местной телекомпании Хабар 24.

Адвокат Айтпаевых – юрист НПО Сапари Нино Андриашвили, говорит, что важно установить, чем именно занималась компания, в которую Асель устроил Меирбеков. Не могла ли вести какую-либо противозаконную деятельность, в частности, заниматься трефикингом?

«Фирма была зарегистрирована в очень короткий период. Следствие должно установить, чем она занималась, занималась ли она тем, что было указано в регистрации. Разумеется, мы будем требовать от следствия, чтобы они выяснили все это и на все вопросы, которые у нас есть, были даны ответы», – сказала адвокат.

В свою очередь адвокат задержанного Бесика Тордуа – Лаша Шукакидзе настаивает на невиновности своего подзащитного. Ранее СМИ обнародовали фрагменты аудиозаписи, предположительно, сделанной самой Асель незадолго до трагедии. На записи слышны два голоса, мужской и женский. Предположительно это запись разговора Асель Айтпаевой и Бесика Тордуа. Мужчина нецензурно обращается к женщине, оскорбляет и угрожает ей.

Адвокат Тордуа, накануне заявлявший, что подлинность этой записи еще нужно подтвердить, сегодня сказал, что намерен обнародовать эту аудиозапись целиком.

«Исходя из того, что в деле нет никаких доказательств, подтверждающих вину этого человека, мы намерены представить (обществу) всю информацию, которая есть у стороны обвинения, а также позицию обвиняемого, который детально описывает все обстоятельства, как и что произошло. Также мы собираемся обнародовать ту аудиозапись, которая есть у прокуратуры. Ее сделала погибшая девушка. Она длится час и 40 минут. Но распространены были лишь фрагменты, к сожалению. Да, разумеется, то, что говорит (там обвиняемый) – это не похвально. Похвально ли это, этично? Нет. Но является ли это реальной угрозой? Есть ли здесь состав уголовного преступления? Нет, преступления нет».

В распоряжении Радио Свобода оказалась копия допроса Бесика Тордуа, который был проведен через 20 часов после смерти Асель Айтпаевой. На допросе Тордуа рассказывает, что он с казахстанскими партнерами основал компанию «Казтрансавто» в начале апреля. Асель, по его словам, приехала по приглашению своего зятя Мурата Меирбекова в Грузию 27 апреля и поселилась у него же. 30 апреля, как рассказывает следователям Тордуа, девушка призналась ему, что зять дважды изнасиловал ее, после чего Тордуа предложил переехать к нему. С его слов следует, что Асель переживала произошедшее и в течение нескольких дней практически не выходила из комнаты. Впрочем, 4 мая, говорит Тордуа, между ними, по обоюдному согласию, произошел половой контакт. Когда он вышел из ванной комнаты, Асель в квартире не было:

«Я всполошился, потому что не понял, что произошло. Я тут же побежал на балкон и посмотрел вниз, увидел, что под корпусом лежало тело Асель. Я не могу сказать, упала ли она (случайно) или выпрыгнула. Это было для меня шоком. Я оделся. Все происходило в секунды. У меня сразу пронеслось в голове, что раз у меня был секс с Асель, это могло стать подозрительным обстоятельством в этой ситуации. Но я все равно решил спуститься, вдруг она была жива. Когда спустился, то место, где лежало тело Асель, было за высоким забором и я не смог туда пройти. Я не позвал Асель. Только приблизился к месту и прислушался, не говорила ли она и не просила ли о помощи. Я оставался там примерно 2 минуты, но ничего не услышал».

После этого, по словам Тордуа, он вернулся домой, собрал вещи и решил уехать в Зугдиди. Он утверждает, что не угрожал девушке, не оскорблял и не применял физическую силу.

Предъявленные ему обвинения предусматривают наказание в виде лишение свободы сроком от 8 до 10 лет.