В России впервые выявили индийский штамм коронавируса

Соратник находящегося в заключении российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что сторонники Навального больше не будут планировать уличные акции протеста, объявлять об их назначении на конкретный день и распространять об их материалы. При этом он убеждён, что протесты в России в будущем неизбежны - но они будут незапланированными и спонтанными.

"Протест вспыхнет спонтанно, как это произошло в Тунисе в 2011 году. Это хорошо? Нет. Это неизбежно? Да" – считает Леонид Волков.

Слова Волкова, сказанные на круглом столе, организованном Университетом Чикаго, приводит "Голос Америки".

По словам соратника Навального, подготовка новых уличных акций протеста в России сейчас невозможна из-за последних действий властей, которые существенно ужесточили отношение к участникам несогласованных акций, а также намерены внести структуры Навального, включая его региональные штабы, в список экстремистских организаций.

В марте сторонники Навального начали готовить большую уличную акцию за его освобождение. На специально созданном сайте они планировали собрать 500 тысяч её потенциальных участников. Зарегистрировались чуть более 450 тысяч человек. В связи с тем, что Навальный объявил в колонии голодовку, Волков и другие соратники оппозиционера решили провести акцию, не дожидаясь регистрации 500 тысяч, и без согласования с властями. 21 апреля в протестах с требованием освобождения Навального в десятках городов участвовали десятки тысяч людей. Более тысячи были задержаны, больше всего - в Петербурге.

Предыдущие массовые акции сторонники Навального провели в январе и начале февраля, после ареста оппозиционера. Тогда были задержаны более 10 тысяч их участников. После третьей акции Волков объявил об их приостановке с тем, что они возобновятся весной.

Несмотря на репрессии, Волков, который находится за границей из-за возбуждённого против него уголовного дела, высказал мнение, что "ещё не бывало лучших, чем сейчас, времен для политической оппозиции в России". По его мнению, "фундаментальные причины для протестов в России никуда не уйдут", а сторонники Навального, несмотря на роспуск их штабов, намерены оставаться, по их собственной оценке, "самой большой и наиболее хорошо организованной политической организацией в стране". Волков призвал сторонников участовать в голосовании на выборах в Госдуму в сентябре, заявив, что так называемое Умное голосование может обеспечить, что по одномандатным округам в Думу пройдёт 20 процентов кандидатов не от "Единой России".