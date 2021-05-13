Глава МИД Грузии: решение комитета министров Совета Европы беспрецедентно

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что на заседании комитета министров Совета Европы приняли решение, которое «однозначно определяет ответственность России за тяжелейшее положение в оккупированных ею регионах Грузии, как страны, осуществляющей контроль на оккупированных территориях».

Как отметил Залкалиани, комитет министров призывает Россию выполнить решение, принятое Европейского судом по правам человека по делу «Грузия против России».

По его словам, в документе комитета министров также выражается озабоченность в связи с тем, что гражданина Грузии Зазу Гахеладзе приговорили к 12 годам лишения свободы.

Залкалиани говорит, что комитет министров призывает Россию к незамедлительному освобождению Гахеладзе и других незаконно задержанных граждан, — передаёт Первый канал Грузии.

«Следует отметить, что нынешнее решение является особенным и беспрецедентным, поскольку впервые, в рамках международных организаций на исполнительском уровне зафиксирован такой важный термин, как «оккупация».

Еще одним важным элементом этого решения является то, что в нем содержится призыв незамедлительно открыть т.н. заблокированные переходы и позволить людям свободно перемещаться. В решении также подчеркнута важность списка «Отхозория –Татунашвили», — заявил Залкалиани.