Кремль отрицает планы присоединить «ЛНР» и «ДНР»

В Казани суд арестовал на два месяца 19-летнего Ильназа Галявиева, убившего накануне 9 человек в местной школе № 175. Ему предъявлено обвинение по статье об убийстве двух и более лиц. Стрелку грозит пожизненное заключение.

Во время судебного заседания Галявиев заявил, что «абсолютно уверен в справедливости и обоснованности своих действий», тяжелыми заболеваниями не страдает и не возражает против своего заключения. При этом, со слов следователя, ведущего дело о массовом убийстве, обвиняемый полностью признал свою вину.

В свою очередь телеграм-канал Baza сообщает, что с момента задержания Галявиев отказывается от еды, но никаких требований не выдвигает.

Ранее в Следственном комитете подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что в 2020 году Ильназу Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, и что он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями.

В СК подчеркнули, что текущее состояние Галявиева «характеризуется неадекватным поведением, что препятствует полноценному проведению следственных действий с ним». Сообщается, что в ближайшее время казанскому стрелку назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Утром 11 мая бывший ученик казанской школы №175 Ильназ Галявиев зашел в здание школы и открыл стрельбу из ружья. Также он взорвал в здании самодельное взрывное устройство. В результате его действий погибли семь детей и два преподавателя. Более тридцати человек пострадали. Галявиев сдался полиции. На первом допросе он заявил, что около двух месяцев назад понял, что является Богом, и «начал ненавидеть всех». Ряд СМИ сообщили о том, что Галявиев конфликтовал с родителями.

Позже выяснилось, что стрелок получил разрешение на гладкоствольное ружье в Росгвардии в конце апреля. А за двадцать минут до преступления Галявиев анонсировал свои действия в специально созданном для этого телеграм-канале.

В ответ депутаты Госдумы призвали «покончить с анонимностью в интернете», а Владимир Путин поручил разработать закон, ужесточающий правила купли-продажи гражданского оружия.

В среду основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал произошедшее. Он подчеркнул, что даже если бы правоохранительные органы осуществляли мониторинг всех телеграм-каналов в реальном времени, они вряд ли бы успели предотвратить преступление, ведь в своем анонсе Галявиев «не дал никакой конкретики».

Также Дуров заявил следующее: «Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани – искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии. Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь».