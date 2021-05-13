Кадыров предложил Хабибу «любой гонорар» за выступление в «Ахмате»

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил завершившему карьеру дагестанскому бойцу смешанных боевых искусств Хабибу Нурмагомедову "любой гонорар" за бой с представителем бойцовского клуба "Ахмат". Об этом он сказал в прямом эфире в инстаграме, сообщает Кавказ.Реалии.

Кадыров при этом назвал Хабиба "проектом UFC" (Ultimate Fighting Championship, организующая мировые первенства по смешанным единоборствам). Эти слова глава Чечни объяснил тем, что дагестанский боец якобы не выступал за родную республику. "Я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом России или Дагестана", – заявил глава Чечни.

"В UFC он всех порвал, порвёт ли в "Ахмате" – это вопрос. Я готов выставить любой вес, любой гонорар. Я готов дать любые деньги... Готов платить гонорар – больше, чем в UFC, если он выступит в "Ахмате", и посмотрим, чья возьмет", – заявил Кадыров.

Как напоминает Sports.ru, в конце 2020-го минфин США включил в санкционные списки ряд структур, связанных с Кадыровым, в том числе бойцовский клуб "Ахмат", футбольный "Ахмат" из Грозного и "Фонд Ахмата Кадырова". Причина санкций – нарушение прав человека в Чечне.

Тогда руководство "Ахмата" отметило, что это никак не скажется на деятельности, финансирование не прекратится, а настроение в командах не ухудшится. Однако в апреле футбольный клуб попросил оказать "посильную помощь", заявив, что потерял 80 процентов финансирования. За счёт чего Кадыров намерен финансировать гипотетический бой Хабиба, он не пояснил.