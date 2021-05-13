Егор, или равнодушие!

Вы помните Егора Лигачева? Ну, того, кто сказал знаменитую фразу «Борис, ты не прав»? Почему я вдруг решил потратить на него ваше драгоценное время? А потому! Потому, что мир должен знать про своих героев. Вы спросите, кому какое дело сегодня до Лигачева и почему он герой? Мне! Мне есть до него дело, хотя слово «герой» я беру в скобки. Егор Лигачев славен не только фразой «Борис ты не прав». Даже не тем, что он являлся идеологом антиалкогольной компании, которая катастрофой отразилась на виноделии и виноградарстве, и нанесла удар по экономике СССР. И даже не тем, что он в спокойствии и сравнительном здравии прожил 100 лет и 7 мая сего года покинул наш грешный мир.

Для меня «славен» он не этим. Все, что я перечислил, это ерунда, это не главное. А главное в другом и для этого нам снова придется погрузиться в недавнее наше прошлое и погружение это будет далеко не веселым.

Есть в Сибири городок Колпашево. Небольшой городок, площадью 35 кв. км, основан как деревня еще в 17 веке служилыми людьми Колпашниковыми. С 1938 года он приобрел статус города. На сегодняшний день это административный центр Колпашевского городского поселения Томской области. Городок расположен на правом берегу Оби, в 270 км к северо-западу от Томска. Почему я так подробно об этом рассказываю о неприметном, на первый взгляд, городке? А потому, что в городской черте есть высокий обрывистый берег, Колпашевский яр, который известен как место массовых захоронений людей, расстрелянных или умерших в тюрьме НКВД по Нарымскому округу в 1930-40-е гг. По данным общества «Мемориал», общее число похороненных в Колпашевском яре составляет около 4000(!) человек. Захоронения, согласно тогдашним правилам, были строго засекречены и никому, кроме старых чекистов, оно не было известно. Старые же чекисты держали рты на замке.

В 1979 году захоронения эти были случайно открыты, когда весеннее половодье реки Обь подмыло берега и обнажило одно из них. Повторюсь, это был 1979 год, т.е. уже прошло двадцать пять лет, как кровавый Йоська гигнулся. Уже была и прошла хрущевская оттепель, космические корабли уже бороздили Большой театр, какие-то более-менее цивилизованные контакты случались с западными странами, а у власти около 15 лет был не очень страшный Брежнев. Сравнительно безболезненно отпускали на ПМЖ желающих уехать в Израиль, так что времена были в меру вегетарианские. Да, несогласных все еще гнобили в психушках, но уже не до смерти, а только до первой крови.

И вот, на высоком Колпашевском берегу волны реки Обь размывают захоронение, в котором находятся останки заключенных. Что в таком случае должно сделать адекватное руководство? Адекватное руководство в таком случае, под началом своего областного начальства, должно устроить перезахоронение останков, пусть даже не предавая это дело особой огласке, так как эти преступления совершала власть, и Никита Хрущев на 20 съезде КПСС сам это признал. После съезда была проведена реабилитация всех, кто пострадал в те кровавые годы, так что погребенные в Колпашевском яру по всем земным и небесным законам подлежали нормальному преданию матушке Земле.

Но так не произошло. Руководство области пошло другим путем: оно просто взяло и ликвидировало останки и все признаки захоронения. По распоряжению горкома партии на подмытом берегу около могильника был установлен глухой забор и выставлено оцепление, чтобы люди не приносили цветы и свечи. Были сформированы отряды из сотрудников МВД, КГБ, а также созданы дружины добровольцев, которых посадили на моторные лодки и перегородили ими реку. С заводов им стали доставлять ненужный железный лом. Задача этих отрядов заключалась в том, чтобы подплыть к трупу, привязать груз лома к нему и утопить.

А при чем, спросите вы, Егор Лигачев? А притом, что первым секретарем Томского областного комитета КПСС был как раз Лигачев и все эта, даже не знаю, как назвать, бесовщина, происходила именно с его отмашки. Как жил человек после такого равнодушного надругательства над безвинно убиенными, мне трудно себе это вообразить. Но человек жил, и жил припеваючи и считал, что сделал хорошее дело, не вынес, так сказать, сор из избы, уничтожил память о сталинских репрессий. Еще раз казнил единожды казненных.

Прошло много лет, на месте захоронений, в 1992 году был установлен памятный знак о намерении установить памятник жертвам. Не знаю, стоит ли там сегодня такой памятник? Надеюсь, что стоит.

Когда сегодня читаю про такие дела, про дела новейшей нашей истории, оторопь берет. Но еще больше огорчает, когда даже в наши дни такие дела не осуждаются. В связи со смертью Лигачева выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов и попросил поклониться светлой памяти Лигачева, который, оказывается прожил подлинно героическую и очень достойную жизнь. «Лигачев – это человек, который с юных лет служил трудовому народу, служил ярко, убедительно и очень эффективно», – так сказал Зюганов.

Недавно я говорил с одной приятельницей из Москвы. Она мыслит по-нашему, прекрасно видит, что у них творится, и мы с ней часто обмениваемся новостями с обеих сторон. Она считает, что главной ошибкой Бориса Ельцина за годы его правления, было то, что он не запретил компартию. Не объявил ее преступной организацией и не прекратил ее существование на земле российской. «Дышать стало бы намного чище», – говорит моя приятельница. Я полностью поддерживаю ее мнение и со мной согласны мои друзья и знакомые.

Когда я писал это эссе, ко мне на чашку чая заглянул мой добрый друг и прочитал то, что я написал. Прочитал и поднял меня на смех. Какое-мол время говорить про Лигачева, да еще у нас, в Грузии, мы же никакого отношения к нему давно не имеем, так же, как и он к нам. И кто вообще такой Лигачев? Мелкий политический деятель эпохи ВИА «Машина времени».

А я считаю, что мы имеем отношение, потому что история в те годы у нас была общая и нет гарантий, что подобный вандализм не мог быть у нас. А что ходить далеко? Разве не таким же преступлением против народной памяти являлся взрыв в Кутаиси Мемориала воинской славы в 2009 году? Чем это поступок «лучше» действий лигачевских ястребов 1979 года? Кстати тогда, при взрыве погибли 2 человека, женщина и ее 8-летний ребенок, которые оказались слишком близко к месту взрыва и были ранены осколками бетона.

Каждый год, на праздник Победы, мне невольно вспоминается тот кошмарный случай, случай настоящего большевизма. И для чего это надо было делать? Для того, чтоб выпендриться и на освободившемся пространстве построить новое здание парламента! Каждый раз, вспоминая об этом, я задаюсь вопросом, зачем надо было плевать в душу погибших и выживших ветеранов ВОВ? Неужели для тогдашней власти игра стоила свеч? Видимо стоила, раз она так поступила. Так же, как это сделал равнодушный Егор Лигачев, в 1979 году.

Одна из главных ошибок «Грузинской мечты» является то, что, придя к власти в 2012 году она не объявила ЕНД преступной организацией, чего тогда ждала все прогрессивное наше население. Если б это случилось, то сегодня дышать было бы намного легче.

Если мы не будет изучать нашу историю, если не будет обсуждать и осуждать ошибки прошлого, если виноватых рано или поздно мы не призовем к ответу, то не факт, что подобное не повторится. И потому я буду говорить и про Лигачева, и про подобных ему функционеров, которые могли сделать что-то стоящее, но не сделали. Может я слишком много требую от партийного функционера конца семидесятых годов прошлого века? Не знаю! Может быть и так! Хотя, повторюсь, все-таки, это были 70 годы, а не тридцатые. Поступи он тогда по человеческим, по христианским, по моральным законам, то может быть я тоже сегодня, услышав про его кончину, высказал бы человеческое сострадание.

Но я не высказываю. И пусть ему бог будет судья, с которым он, может быть, уже и встретился и отчитывается ему о своей жизни. А еще лучше, если он встретится с теми, с чьими останками он поступил, как истинный коммунист.

Это я уже влез не в свойственную мне область теологии, но не судите строго. Не судите и не судимы будете.

P.S.

А тем временем из мест заключения на свободу с триумфом вышел Никанор Мелия. Вышел как победитель, как новый вождь всех угнетенных националов, как Ленин после Швейцарии. Соратники его уже назвали грузинским Нельсоном Манделой!

Господи, как все это стыдно и тошнотворно.

Доколе?

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