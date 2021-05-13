Обзор абхазской прессы

Политолог Астамур Тания предложил модель разрешения проблем, связанных с неурегулированными отношениями Абхазии и Грузии. Абхазия-Информ публикует его мнение.

Политолог считает, что следует повысить доверие между сторонами до такого уровня, чтобы они были в состоянии брать на себя обязательства по различным вопросам. Тания пояснил:

«В этих целях, прежде всего, нужно отказаться от агрессивной враждебной пропаганды и действий, вызывающих всплески недовольства в обоих обществах. Примерами таких действий являются постоянные препятствия, чинимые Грузией представителям Абхазии в различных творческих, образовательных и иных контактах, а с другой стороны - неразумная политика в отношении жителей Галского района, проводимая в Абхазии, ведущая, на самом деле, не к интеграции, а к отчуждению региона».

Для того, чтобы о чем-то договариваться, по его словам, необходим формат переговоров, в котором Абхазия и Грузия будут сторонами, признаваемыми в качестве субъектов, наделенных правом подписывать взаимообязывающие документы, и отвечать за их имплементацию, как это было с 1993 по 2008 г.

Астамур Тания уточнил, что новый международный формат может быть сконструирован на базе Женевских дискуссий. Однако для этого, прежде всего, нужно отменить грузинское законодательство об оккупированных территориях, которое ограничивает саму Грузию в возможностях вести переговоры с Абхазией.

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О развитии туристической отрасли в Абхазии размышляет Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте Асаркьа.

«После выступления представителей российского туристического бизнеса на третьем международном турфоруме «Visit Apsny» стало ясно, что у нас появился реальный шанс сделать качественный скачок в развитии нашей туристической отрасли. Очень важным было замечание представительницы крупной туристической компании. Гагра стала похожа на Сочи, откровенно сказала она, поэтому не представляет интереса для наших клиентов, многие из которых ищут новых впечатлений, а не только отдыха и комфортного сервиса. Мы смотрим на Восточную Абхазию, где туристическая инфраструктура мало развита, но еще сохранилась самобытность и почти нетронутая природная среда», – написала Венедиктова.

Журналист подчеркнула, что самовольная застройка изуродовала Гагру. Гражданские активисты давно трубят об опасности превращения курортных мест Абхазии в обычный туристический ширпотреб, но их никто не слышит – ни власть, ни бизнес!

«Надо принять хотя бы в общих чертах дорожную карту курортного строительства в стране, которая обозначит места, запретные для строительства крупных туристических объектов, и распределит по районам возможные варианты строительства с учетом разнообразных туристических интересов. Давайте наконец грамотно и ответственно подойдем к этому делу, пока не превратили всю Абхазию в сплошной Адлер», – призвала Надежда Венедиктова.

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Об основных тенденциях дополнительного образования в интервью газете «Республика Абхазия» рассказал директор сухумского Центра детского творчества Рамин Ратиа. Он сообщил, что в центре работает 14 кружков. Преподавание ИЗО ведется для учащихся трех возрастных категорий. Есть кружок национальных танцев, вокала, художественного чтения, народных ремесел, квиллинга.

«Наш Центр начал работать сразу после войны. Смогли обеспечить желающих заниматься живописью мольбертами, которые делали своими руками. Даже гипсовые геометрические предметы создавали самостоятельно. Мы изначально хотели каждому ребенку дать право выбора. Дети сразу видят результаты работы мастера, к которому они будут ходить на занятия. Нашей первейшей задачей является приобщение восприимчивых детских душ к творчеству, а уже в процессе мы увидим, чем больше увлечен тот или иной ребенок».

Ратиа уточнил, что предметы декоративно-прикладного искусства всегда интересовали людей, и во многих регионах Кавказа старинные ремесла не утрачены и развиваются. В Абхазии славились мастера, прекрасно работавшие по металлу. Сегодня, по словам Рамина Ратиа, такие есть, но их мало.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия