Динамо навсегда, или 40 лет после восхождения к Кубку

В Грузии отмечают 40-летней победы тбилисского «Динамо» в Кубке обладателей Кубков УЕФА. 13 мая 1981-ого года грузинские футболисты выиграли в финальном матче этого турнира у немецкого клуба «Карл Цейсс» из Йены. Воспоминаниями о той встрече поделился ветеран футбола, вратарь Отар Габелия.

«И вот, финальный свисток, Рикардо Латанци (судья) извещает о том, что «Динамо» (Тбилиси) в 1981-ом году завоевал Кубок Кубков европейских стран. Представляю, что сейчас творится в Тбилиси. Ликует столица Грузии, ликует вся наша страна. Тбилисцы овладели этим кубком», – возвестил 13 мая 1981-ого года о победе динамовцев в Кубке обладателей Кубков УЕФА.

Через 2 дня в тбилисском аэропорту приземлился самолет из Дюссельдорфа. Спортсменов встречали десятки тысяч футбольных болельщиков, футболистов несли на руках прямо от трапа самолета. Кадры 40-летней давности, которые впервые транслировались в эфире Общественного вещателя, – теперь часть истории, которую сотворили футболисты тбилисского «Динамо». Грузия встречала их как национальных героев, рассказывает ветеран футбола, вратарь Отар Габелия:

«В аэропорту было много народа, очень много, не сосчитать… тысяч тридцать. Многих не пустили, поскольку они могли выйти на взлетную полосу, когда самолет садился… как-то удержали народ. Но вообще была (живая) «цепь» из аэропорта до дигомской базы, где мы проводили наши тренировки и сборы, «цепь» протяженностью в 30 километров. Мы еле-еле ускользнули от наших болельщиков и приехали на базу. Всю ночь был большой праздник».

В Дюссельдорфе, где проходил финальный матч с немецким клубом «Карл Цейсс», празднование было менее масштабным, непосредственно с трибун местного стадиона динамовцев поддерживали лишь несколько десятков болельщиков, говорит спортивный журналист Давид Клибадзе. За всем этим он наблюдал с места событий. Именно он привез из Дюсельдорфа видеокадры прибытия на стадион грузинских спортсменов, послематчевую пресс-конференцию с главными тренером Грузии – Нодаром Ахалкаци и ФРГ – Гельмутом Шоном:

«После финального свистка, оказывается, в Тбилиси сразу отключили трансляцию. Потом по центральному телевидению показали передачу Кубка. До этого, то, что динамовцы побежали к болельщикам, за этим я наблюдал с трибуны, эти кадры я привез в Тбилиси, приехал через неделю, подготовил передачу. То, что происходило, какая была большая радость я знаю понаслышке. Если честно, я точно чувствовал, что выиграют наши, поэтому мне хотелось быть в Тбилиси и присутствовать при этой огромной, неописуемой радости».

Как и Давид Клибадзе, спортсмены, отправляясь на матч, не сомневались в победе, вспоминает Отар Габелия, однако напряжение не спадало до конца встречи. Грузины даже настраивались на дополнительное время, ведь до 87-й минуты счет оставался ничейным – 1:1. На 63-ей минуте его открыли немцы, спустя 4 минуты Владимир Гуцаев сравнял счет, вспоминает Габелия:

«Эта команда «Карл Цейсс» была очень сильной. Рядовая команда в финал не попадет. Вы хорошо знаете, что они «выбили» из кубка «Валенсию» и «Рому». Случайная команда не может обыграть таких грандов. Но мы на тот момент были сильно подготовлены. Как тренерский штаб у нас был сильнейший, так и футболисты были очень сильные. Когда мы проигрывали 0:1 я все равно чувствовал, что мы обязательно сравняем счет, но было немного трудновато поверить в то, что мы в основное время выиграем этот кубок».

Но почти за 4 минуты до завершения основного времени решающий гол забивает Виталий Дараселия. И через несколько минут Кубок обладателей Кубков был в руках грузинских футболистов.

Спустя 40 лет они остаются командой, говорит Габелия, каждый год с того дня отмечают победу вместе. Правда сегодня уже без ушедших из жизни Виталия Дараселия, Давида Кипиани, Рамаза Шенгелия и главного тренера Нодара Ахалкаци. Не дожил до 40-летней годовщины победы и врач-физиотерапевт тбилисского «Динамо» Анзор Габиташвили, он скончался 4 дня назад. Как и всех членов команды местные болельщики называют его легендой. Именно Габиташвили привез в Грузию «золотой мяч», оказавшийся в воротах «Карл Цейса» в последние минуты финального матча. Его он вырвал из рук Рикардо Латанци после встречи.

Этот мяч сегодня хранится в тбилисском Музее истории грузинского спорта. И завоевать его было бы невозможно без вклада в грузинский футбол предшественников, говорит Отар Габелия:

«То, что эта команда дошла до финала – это заслуга наших предков. Я помню команду 64-ого года, которая стала чемпионом Советского союза. Если бы не те выдающиеся футболисты, наверное, многих ребят и не заинтересовал бы футбол. Поэтому, это идет от первого «Динамо», это их заслуга».

Грузия – спортивная страна, продолжает ветеран. Да, за 40 лет ни одной местной команде не удалось повторить успеха «динамовцев» в 1981-ом году, однако веры в грузинский футбол Отар Габелия не теряет: «Болельщикам стоит набраться терпения, Грузия обязательно добьется успеха вновь», – уверен он.