Благотворительность в Абхазии: пока число подопечных не уменьшается

Благотворительная организация «Киараз» работает в Абхазии с апреля 2015 года. Сегодня ее исполнительный директор Кадыр Аргун рассказал на пресс-конференции о ее деятельности. В частности, он отметил, что три года назад «Киараз» решил отказаться от продуктовой поддержки своим подопечным, полностью заменив ее на различные сельхозпроекты. Но коронавирусная пандемия, начавшаяся более года назад, заставила все же вернуться и к помощи малоимущим продуктами питания.

Свое выступление на площадке АРСМИРА (Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия) исполнительный директор благотворительной организации «Киараз» Кадыр Аргун начал с рассказа о деятельности организации:

«Благотворительная общественная организация «Киараз» работает в Абхазии с апреля 2015 года… Деятельность организации направлена на оказание помощи и всестороннего содействия социально уязвимым, малоимущим, а также оказавшимся в трудной жизненной ситуации семьям, людям, проживающим на всей территории Республики Абхазия, независимо от их возраста, пола, гражданства, религиозных и политических убеждений. Для этой помощи используется мобилизация ресурсов общества, государства, бизнес-сообщества, в том числе их абхазской диаспоры Москвы и Турции... В нашу организацию поступило более семисот заявлений о помощи, более четырехсот семей ее получают. Кому-то помощь оказана разово, кто-то состоит на попечении организации с самого ее основания».

Аргун остановился на всех тринадцати направлениях помощи малоимущим, которыми занимается «Киараз». В частности, он сказал:

«Мы закрыли три года назад продуктовую программу и перешли на реализацию сельскохозяйственных программ. В том году при поддержке программы развития сельских территорий ООН мы выиграли проект по разведению кур. В осуществление этого проекта было включено девять семей. С нашей стороны было построено девять курятников, каждой семье было роздано по триста цыплят. Сегодня эти семьи уже продают яйца, цыплят, у них есть заказы, и мы считаем, что проект оказался успешным.

Также реализуется масштабный проект по сельскому хозяйству при поддержке той же организации – раздача рассады однолетних культур: огурцы, помидоры, баклажаны, арбузы… Вспашку брала на себя семья, а мы обеспечили мотоблоки, опрыскиватели и химикаты для лечения культур. 23 семьи и 60 тысяч саженцев. Раздаем также баки-накопители для воды там, где бывают с ней проблемы. Весной раздали пять тонн семенного картофеля; сотрудники «Киараза» недавно промониторили эти посадки и убедились, что все успешно взошло. Наша цель – чтобы наши подопечные не только себя могли обеспечить продуктами питания, но и реализовывать их на рынке. Ведем переговоры с туристическими фирмами, и все готовы в любом объеме принимать продукцию местную».

Отвечая на вопросы журналистов, Кадыр Аргун сказал, что, помимо волонтеров, в штате организации состоит четыре сотрудника. И добавил:

«Все мы получаем зарплату при поддержке компании «Аквафон». И бюджет наш – порядка 5-6 миллионов рублей в год. В период пандемии, помимо этого, мы собрали 890 тысяч рублей на продовольственную помощь, к которой пришлось все же на время вернуться. Помимо этого, люди жертвовали еще и продукты».

Говоря о помощи подопечным в области здравоохранения, Аргун упомянул:

«Наша сотрудница добилась того, что уже на протяжении четырех лет наши подопечные-роженицы из роддома выходят бесплатно. То есть не платят ни рубля».

Журналисты попросили уточнить, что тут имеется в виду: что те неофициальные выплаты медперсоналу, которые делает обычно семья роженицы, берет на себя «Киараз», или же он добился того, что с их подопечных денег не берут. (Ведь не секрет, что при формально бесплатной медицине в Абхазии она по факту все же платная). Кадыр Аргун сказал:

«Я хочу поблагодарить Министерство здравоохранения за поддержку. И отдельно поблагодарить персонал Сухумского роддома. Бояться тут нечего и скрывать нечего. Мы когда проводили работу с роддомом, первоначально писали письма. Указывали, что данная семья является малоимущей, нет средств и так далее. И они всегда оказывали и по сей день оказывают бесплатную медицинскую помощь. То есть «Киараз» это не оплачивает. Единственное – мы приобретаем лекарственные препараты, если назначается курс лечения, бывают сложные роды».

В целом же, если говорить о медицине, то «Киараз» оплачивает своим подопечным обследование, лечение, реабилитацию, медикаменты и, если есть необходимость в лечении пациента в России, то берут на себя транспортные расходы.

Благотворительная организация реализует проекты по улучшению жилищно-бытовых условий своих подопечных.

«Мы знаем о семьях в селе, где нет водопровода, но всю страну мы не в состоянии охватить. Стараемся сначала обеспечить водой многодетные семьи и семьи с детьми с инвалидностью. В этом году пять семей включены в это программу – «Вода», – рассказал Аргун.

«Киараз» постоянно занимается обеспечением базовых материальных нужд – одеждой, предметам первой необходимости. Одежду приносят в «Киараз» неравнодушные граждане и предприниматели, и каждую неделю ее раздают в офисе организации по улице Воронова в Сухуме.

Еще одно направление – помощь в получении образования и трудоустройстве. «С колледжами Сухума у нас есть договоренность, чтобы наши подопечные поступали и учились бесплатно. Уже есть ребята, которые успешно окончили колледжи и работают», – сказал исполнительный директор.

Организация оказывает также помощь в оформлении документов и пособий. «Киараз» проводит и культурно-просветительскую работу с детьми, организует отдых в летних лагерях, экскурсии, посещение концертов и театров. Ежегодно на праздники проводятся благотворительные акции.

Одна из журналисток поинтересовалась: «Киараз» работает уже больше шести лет. За эти годы переходили его подопечные из разряда малоимущих в разряд, скажем так, «среднеимущих», то есть чтобы им уже не требовалась помощь благотворительных организаций?». Кадыр Аргун ответил, что сотрудники и сами нередко задают себе этот вопрос и вынуждены констатировать, что таких случаев крайне мало.

Территориально большинство подопечных «Киараза» проживает в сельской местности, и особенно в восточных районах Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия