Первый шаг в борьбе с пластиком

В Цхинвале стартовала кампания по отказу от полиэтиленовых пакетов, запущенная «Зеленой Аланией». Пока сделан первый шаг – в двух торговых точках появилась небольшая партия экосумок, которые предлагаются покупателям вместо одноразовых пластиковых пакетов.

Небольшие, но реальные шаги, по словам лидера «Зеленой Алании» Залины Габаевой, это то, чем может заниматься недавно созданная общественная организация. Продвижение идеи отказа от пластиковых пакетов можно назвать одним из них, говорит она:

«Мы придумали такую вот акцию: заказали сумки, на которые пришили свой логотип. Сумки хлопковые, которые могли бы стать альтернативой целлофановым пакетам. Очень много людей забирают из магазинов бесчисленное количество пакетов. Они бесплатные, ничего не стоят, поэтому люди не думают, насколько сильно они засоряют природу. Мы выпустили эти сумки, чтобы человеку не хотелось брать пакет. Какое количество пакетов окажется неиспользованным благодаря тому, что человек начнет пользоваться хорошенькой хлопковой сумочкой…»

Пока, по словам Залины Габаевой, организация заказала небольшую партию экосумок, «на собственные средства, на то, что остается в кармане после зарплаты», потом собираются развивать начинание:

«Я думаю, каждая новая партия будет немного отличаться от предыдущей, будем что-то придумывать. Сейчас у нас сумки с пришитым логотипом, следующие будут с принтом, а потом будем придумывать дальше. Даже если будем по 50 штук заказывать каждый месяц, то уже будет какая-то польза. Если представить, что одна биоразлагаемая сумка спасет мир, допустим, от 100 неразлагаемых пакетов. Это же уже здорово!»

По мнению жительницы Цхинвала Виолетты, идея быстрее приживется среди молодой части населения, так как «они больше читают, больше вникают, да и сумки выглядят достаточно симпатично». По ее словам, нужна грамотная «зеленая» кампания, чтобы донести эту прогрессивную идею до общества:

«Идея привлекательна тем, что мы заботимся об экологии. Я думаю, что она найдет отклик среди молодой части населения, которая чаще всего сидит в сети и больше читает и слышит. Очень надеюсь, что к ним подключатся и родители. Сам факт того, что эти тканевые сумки предложены как альтернатива пластика, тоже выглядит привлекательно. Потому, я думаю, идея найдет свое продолжение, хотя, конечно, нужно определенное время, рекламировать это, чаще говорить о том, что пластик – это угроза экологии, потому что он долго разлагается или вовсе не разлагается».

Другая собеседница «Эха Кавказа», Мария, надеется, что об охране окружающей среды начнут задумываться и сами владельцы торговых точек:

«Я думаю, что эта идея на самом деле великолепная. У меня самой привычка носить с собой холщовую сумку. При покупке продуктов я всегда стараюсь по возможности обходиться без полиэтиленовых пакетов. Но, я думаю, что нужно, прежде всего, в торговых точках постараться как-то правильно продумать стратегию, убедить продавцов, чтобы они применяли бумажные пакеты. И понятно, что это может стоить дороже, но в конце концов, пусть покупатели в магазине платят какую-то плату за пакет. Потому как это практика, применяемая во многих странах… Я думаю, что как только бесплатные полиэтиленовый пакеты исчезнут из магазинов и не будут в столь широком использовании, в котором они сейчас находятся, привычка брать эти пакеты у людей со временем исчезнет. Речь идет о практическом применении. Человеку нужно положить продукты в какой-то пакет, достаточно удобный для использования и ношения. Поэтому, мне кажется, что речь, прежде всего, идет о том, чтобы сами торговые точки культивировали у себя необходимость пользоваться экологичными упаковками».

Инициативу «зеленых» Южной Осетии поддержали уже две торговые точки, в которых вывесили экосумки как альтернативу пластиковым пакетам.

Именно их специалисты называют едва ли не самым опасным видом пластиковых отходов из-за массовости и общедоступности.

Напомним, многие страны мира начали отказываться от пластика еще с начала 2000-х. Сейчас производство и продажа одноразовых пластиковых пакетов ограничена или полностью запрещена более чем в 70 странах. Немалую роль в постепенном отказе от них сыграло прекращение выдачи бесплатных пакетов в магазинах. В России, между тем, все еще продолжается дискуссия об их запрете.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия