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Вакцинированные американцы могут отказаться от ношения масок
Федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявил в среду о том, что полностью вакцинированные американцы могут не носить масок, предохраняющих от заражения COVID-19, даже в помещениях.
Глава CDC Рашель Валенски заявила: "Те, кто полностью вакцинирован, могут принимать участие в мероприятиях в помещении и на открытом воздухе, не используя масок и не соблюдая социальную дистанцию. Вы можете позволить себе делать то, что вы были вынуждены прекратить делать из-за пандемии". Ношения масок отныне не требуется от вакцинированных американцев во время посещения зрелищных, спортивных мероприятий даже при большом скоплении людей.
По словам Валенски, наблюдения показывают, что те, кто прошел вакцинацию обладают достаточно надежным иммунитетом к COVID-19. В редких случаях заражения вакцинированных людей, заболевание протекало в легкой форме и они представляли небольшой риск заражения для окружающих. Опасности подвергаются те, кто не вакцинирован. Им рекомендуется продолжать носить маски.
Президент США Джо Байден назвал решение CDC "хорошим днем для страны". Ношение масок остается обязательным в общественном транспорте, включая поезда и самолеты, медицинских, пенитенциарных учреждениях и в местах, где их использование регулируется законами.
Другие новости дня
Аслан Бжания встретился в Сухуми с Иналом Ардзинба
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с основателем платформы «Будущее Абхазии», бывшим сотрудником администрации президента РФ и действительным государственным советником РФ Иналом Ардзинба.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, в ходе встречи обсуждались вопросы молодежной политики, цифровизации экономики и госуправления, привлечения инвестиций в Абхазию.
На встрече было отмечено, что формирование кадрового резерва абхазского президента позволит создать условия для оптимизации кадровой политики.
Ранее Аслан Бжания подписал указ «О создании Кадрового резерва». Он создается с целью своевременного обновления госаппарата за счет молодых эффективных управленцев и участников конкурса «Гордость Абхазии», – сказано в сообщении пресс-службы.
- 30-летний Инал Ардзинба родился в Сухуми. Он родственник первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба. Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину. В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле. В январе прошлого года Ардзинба объявил о возможном создании новой партии в Абхазии. Позже заявил об отсутствии планов на президентство в Абхазии.
В Батуми обнаружены тела двух иностранных граждан
Двух человек – мужчину и женщину, сегодня утром обнаружили мертвыми в Батуми. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Оба – иностранцы. Женщина является гражданкой Узбекистана, а мужчина гражданином Турции.
Согласно распространившейся информации, тело первой нашли в квартире дома №8 на улице Кобаладзе, а второго – на автомобильной стоянке во дворе.
Как пишет «Новости-Грузия», жильцы дома предполагают, что мужчина убил гражданку Узбекистана, а затем покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 19-го этажа.
Тело гражданина Турции уже доставлено на экспертизу, на месте продолжают работать эксперт-криминалисты.
В Армении заявляют о кризисной ситуации на границе с Азербайджаном
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил азербайджанских военных в переходе госграницы в Сюникской области на юге страны, назвав их действия посягательством на суверенную территорию.
В прошлом году в результате резкого обострения давнего конфликта между Ереваном и Баку вокруг Нагорного Карабаха и боевых действий, которые продолжались около шести недель, погибли тысячи людей. По соглашению о прекращении огня, достигнутому в ноябре при посредничестве Москвы, армянская сторона уступила Азербайджану значительные территории.
В апреле Никол Пашинян ушёл в отставку под давлением оппозиции. Многие посчитали, что он, заключив соглашение с Баку по Карабаху, предал национальные интересы. На 20 июня в стране назначены досрочные парламентские выборы.
13 мая Пашинян обвинил Баку в новых посягательствах, выступая на экстренном заседании Совета безопасности Армении.
«Уже два дня, как вокруг Черного озера и близлежащих территорий взрывоопасная ситуация. Причина в том, что вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу Армении. Вооружённые силы Армении приняли контрмеры. На некоторых территориях азербайджанские военные отошли от занятых позиций», - сказал Пашинян.
Он отметил, что ни с армянской, ни с азербайджанской стороны оружие не применялось. Пашинян также сказал, что в настоящее время около 250 азербайджанских военных остаются на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.
В МИД Азербайджана заявили, что «меры по укреплению системы охраны границ, реализуемые в рамках территориальной целостности Азербайджана, осуществляются на основе имеющих у сторон карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном».
«С момента восстановления независимости между двумя странами не было государственной границы по понятным причинам, и по этой причине мы говорим о сложном техническом процессе, который в настоящее время сопровождается разногласиями между сторонами», – сказано в заявлении.
В Баку говорят, что с 12 мая на этот участок направлено руководство Государственной пограничной службы Азербайджана, ведутся переговоры с пограничниками противоположной стороны и предпринимаются соответствующие шаги по нормализации ситуации.
Наземные и воздушные войска Израиля начали атаку на сектор Газа
Военнослужащие воздушных и наземных войск Армии обороны Израиля ведут наступление на сектор Газа, сообщается в Twitter-аккаунте ЦАХАЛ.
Как отмечает The Times of Israel, в операции задействованы боевые самолеты, вертолеты, а также танки и артиллерия.
Также Армия обороны Израиля приказала всем жителям страны, находящимся в пределах 4 километров от границы с сектором Газа, укрыться в бомбоубежищах и не покидать их до дальнейших указаний. По данным The Times of Israel, это мера предосторожности, и серьезного ответного удара по израильской территории не ожидается.
«Интерфакс» напоминает, что yакануне израильское военное командование разработало план наземной операции в секторе Газа. К границе были переброшены дополнительные войска, в том числе бронетанковые бригады и подразделения десантников.
Обстановка в Израиле и секторе Газа обострилась после того, как боевики начали ракетные обстрелы израильской территории в поддержку палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Те изначально выступили против решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в населенном пункте Шейх Джаррах. Этот конфликт перерос в военное противостояние армии Израиля и боевиков ХАМАС.
По данным израильских военных, за последние три дня боевики ХАМАС и "Палестинского исламского джихада" выпустили по Израилю более 1,5 тыс. ракет. Большинство ракет было перехвачено системой ПВО "Железный купол", еще около 350 упали на территории сектора Газа. В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 700 целям в секторе Газа.
Тунис, Норвегия и Китай выступили с инициативой проведения чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту. Предлагается провести заседание в открытом режиме с приглашением представителей Израиля и Палестины.
Финал Лиги Чемпионов перенесен из Стамбула в Порту в связи с COVID-19
Финальный матч главного европейского футбольного турнира, Лиги чемпионов УЕФА, который должен состояться 29 мая, перенесен из Турции в португальский город Порту из-за ситуации с COVID-19.
Игра, в которой примут участие два английских клуба, «Манчестер Сити» и «Челси», должна была пройти на олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Однако после решения правительства Великобритании включить Турцию в «красный список» туристических направлений болельщики команд не смогли бы приехать на матч. Союз европейских футбольных ассоциаций пошел им на встречу, перенеся игру в Португалию. Таким образом на ней смогут присутствовать по 6 тысяч болельщиков каждого из участников финала.
При этом, согласно официальной статистике, в Турции за последний месяц количество заражений коронавирусом резко снизилось: с почти 63 тысяч случаев в сутки до 11 с половиной тысяч. Также известно, что отношения между английскими и турецкими болельщиками являются одними из самых конфликтных в Европе.
Из сектора Газа по территории Израиля выпущены еще десятки ракет
По территории Израиля из сектора Газа с утра четверга было выпущено еще 160 ракет, сообщили 13 мая израильские военные.
По информации Сил обороны Израиля, десятки снарядов перехватила система противоракетной обороны «Железный купол», передает «Би-би-си».
Также сообщается о решении израильских властей на фоне резкой эскалации в регионе призвать около семи тысяч резервистов, половина из которых будут задействованы в частях ПВО, артиллерии и работе медицинских подразделений.
В результате начавшегося в понедельник на этой неделе противостояния между военными и правящей в Газе радикальной группировкой ХАМАС убиты, по данным палестинской стороны, не менее 87 жителей сектора. Израиль сообщил о гибели семи своих граждан и десятках раненых.
Обстрелам предшествовали кровопролитные беспорядки в Восточном Иерусалиме, связанные с давним судебным разбирательством дела о выселении нескольких палестинских семей из домов, которые передали еврейским поселенцам.
Израиль предупреждает о возможности наземной операции в Газе и стягивает к границе с сектором танки и военнослужащих. Армейское командование отмечает, что целями израильских ударов по этой палестинской территории становятся, в том числе, объекты, связанные с разведкой, силами ХАМАСа на море, а также финансовые учреждения.
Одновременно появились сообщения о начале запуска палестинскими боевиками в сторону Израиля так называемых дронов-смертников.
В предыдущие три дня, по данным израильской стороны, военные поразили в Газе около 600 целей, включая командные пункты или склады оружия и боеприпасов группировок ХАМАС и «Исламский джихад». Израильские военные также заявляют, что были убиты несколько полевых командиров ХАМАСа. Палестинские группировки, как сообщалось ранее, выпустили с понедельника по Израилю около 1600 ракет. Удары наносились, в том числе, по окрестностям Тель-Авива.
Израильские власти перенаправили авиарейсы в аэропорт «Рамон» на юге страны после того, как международный аэропорт имени Бен-Гуриона близ Тель-Авива также подвергался обстрелу. Часть международных авиакомпаний приостановили полеты в Израиль.
На улицах ряда израильских городов со смешанным еврейско-арабским населением были столкновения, сопровождавшиеся поджогами.
Международное сообщество призывает остановить насилие. Соединенные Штаты поддержали право Израиля на самооборону.
Суд в Киеве поместил Виктора Медведчука под домашний арест
Суд в Киеве поместил под домашний арест народного депутата Украины, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Мера пресечения избрана до 9 июля включительно.
Прокуратура просила заключить Медведчука под стражу с альтернативой внесения денежного залога в размере около 300 миллионов гривен (около 9 млн евро).
Медведчука вместе с еще одним депутатом от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тарасом Козаком подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. По данным следствия, они вступили в сговор с Россией по вопросу добычи нефти и газа неподалеку от побережья аннексированного Крыма, а также передавали спецслужбам России информацию, составляющую государственную тайну. Следствие считает, что действия Медведчука и Козака нанесли Украине ущерб не менее чем в 3 миллиарда гривен.
Медведчук, который накануне побывал на допросе в генпрокуратуре, заявил, что не собирается скрываться, все обвинения отрицает и считает свое преследование политическим. Другой фигурант дела Тарас Козак, по данным украинских правоохранительных органов, находится на территории России.
Виктор Медведчук неоднократно в последние годы посещал Россию и встречался с ее высшим руководством. Известно, что Владимир Путин является крестным отцом его дочери.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уголовное дело против Медведчука внутренним делом Украины, подчеркнув, что Москва не собирается вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием политика. «Мы хотели бы убедиться, что за этим преследованием не стоит желание избавиться от политических конкурентов», – сказал при этом Песков. Он также заявил, что Медведчук не обращался к России за политическим убежищем.
Грузия планирует производство беспилотников и автоматов М4
В Грузии начнется производство беспилотных летательных аппаратов и автоматов типа М4. Об этом министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил сегодня во время выступления на «министерском часе» в парламенте.
Как пишет «Новости-Грузия», автоматы и беспилотники планируется производить на базе военного научно-технического центра «Дельта», который принадлежит министерству обороны.
По словам министра, первые произведенные в Грузии беспилотники появятся в 2022 году.
«До конца года на территории «Дельта» начнет работать новое грузино-израильское предприятие, которое наладит производство автоматов М4», – сказал министр.
Министр также сообщил, что ведутся переговоры с южноафриканскими и польскими компаниями о создании совместного предприятия по производству малых и больших беспилотных летательных аппаратов на базе «Дельта». В этом году планируется подписать контракт, а в 2022 году запустить производство, пояснил Бурчуладзе.
Кроме того, в целях усиления боеспособности Грузии планируется закупка беспилотных летательных аппаратов, а также создание производственных мощностей для их производства. Для плана «Поддержка Сил обороны-2030» ведутся переговоры со странами НАТО и уточняются технические детали.
Кадыров предложил Хабибу «любой гонорар» за выступление в «Ахмате»
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил завершившему карьеру дагестанскому бойцу смешанных боевых искусств Хабибу Нурмагомедову "любой гонорар" за бой с представителем бойцовского клуба "Ахмат". Об этом он сказал в прямом эфире в инстаграме, сообщает Кавказ.Реалии.
Кадыров при этом назвал Хабиба "проектом UFC" (Ultimate Fighting Championship, организующая мировые первенства по смешанным единоборствам). Эти слова глава Чечни объяснил тем, что дагестанский боец якобы не выступал за родную республику. "Я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом России или Дагестана", – заявил глава Чечни.
"В UFC он всех порвал, порвёт ли в "Ахмате" – это вопрос. Я готов выставить любой вес, любой гонорар. Я готов дать любые деньги... Готов платить гонорар – больше, чем в UFC, если он выступит в "Ахмате", и посмотрим, чья возьмет", – заявил Кадыров.
Как напоминает Sports.ru, в конце 2020-го минфин США включил в санкционные списки ряд структур, связанных с Кадыровым, в том числе бойцовский клуб "Ахмат", футбольный "Ахмат" из Грозного и "Фонд Ахмата Кадырова". Причина санкций – нарушение прав человека в Чечне.
Тогда руководство "Ахмата" отметило, что это никак не скажется на деятельности, финансирование не прекратится, а настроение в командах не ухудшится. Однако в апреле футбольный клуб попросил оказать "посильную помощь", заявив, что потерял 80 процентов финансирования. За счёт чего Кадыров намерен финансировать гипотетический бой Хабиба, он не пояснил.
- Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи 24 октября 2020 года. Именно этот бой принёс ему титул лучшего бойца по версии UFC независимо от весовой категории. Тогда же спортсмен объявил о завершении карьеры.
- В марте этого года он был исключен из всех рейтингов UFC в связи с завершением карьеры.
СМИ: убийство в Грузии обострило отношения между ворами в законе
Убийство из мести, совершённое в апреле в Грузии, столкнуло интересы лидера криминального мира России Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, и лидера абхазского преступного клана Мераба Джангвеладзе, известного как Мераб Сухумский. Об этом сообщает издание Лента.ру.
По данным журналистов, к обострению отношений между Калашовым и Джангвеладзе привёл конфликт двух приближенных к ним воров в законе: Джейрана Кинцурашвили (сторонник Шакро Молодого) и Мамуки Квижинадзе (сторонник Мераба Сухумского).
Они договорились увидеться в турецком Трабзоне один на один, однако встреча не состоялась. Через некоторое время люди Джейрана, пользуясь поддержкой Шакро Молодого, застрелили в Грузии одного из друзей Мамуки. Сам он после этого улетел в Италию к Мерабу Сухумскому.
«Мераб упомянул, что подельники Шакро – бывшие сотрудники правоохранительных органов, что в будущем может стать предметом отдельного разговора между самыми влиятельными ворами в законе», – пишет Лента.ру.
- В октябре минувшего года в России был вынесен первый приговор о занятии высшего положения в преступной иерархии. Суд признал в этом виновным Шалву Озманова (Кусо), одного из сподвижников Шакро Молодого.
- В конце апреля Савёловский суд Москвы приговорил к 14 годам строгого режима уроженца Абхазии Каху Газзаева. Он признал его соучастником убийства в июле 2009 года вора в законе Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик.
- Сподвижника Деда Хасана Романа Кащаева в апреле экстрадировали в Россию из Польши. Сейчас он находится в СИЗО Ставрополя. Он известен также как Рома Краснодарский и Кощей.
Грузия впервые участвует в многонациональных учениях «Троянский след»
Военнослужащие сил специальных операций Грузии принимают участие в ежегодных учениях, организуемых Европейским командованием специальных операций США.
Как сообщает Минобороны Грузии, многонациональные учения «Троянский след» (Trojan Footprint) проводятся в пяти странах.
Одно подразделение сил специальных операций Грузии принимает участие в учениях в Румынии, а часть проходит подготовку в Грузии вместе с американскими военнослужащими.
По данным ведомства, грузинские и американские военнослужащие, участвовавшие в учениях «Троянский след», выполняли задачи быстрого реагирования и изучали компоненты засады, взятия зданий штурмом и задержания. Они успешно провели рейд и нейтрализовали силы противника. Грузинские военные получили положительную оценку американских инструкторов.
«Новости-Грузия» пишет, что Грузия впервые участвует в многонациональных учениях «Троянский след». Целью учений является повышение оперативной совместимости между странами-участницами, обмен опытом и повышение уровня готовности.
Учения «Троянский след» стартовали 3 мая и завершатся 14 мая. Учения проводятся в пяти странах, в них участвуют военнослужащие из 10 стран (США, Грузия, Болгария, Германия, Черногория, Северная Македония, Румыния, Испания, Украина, Великобритания).
В Южной Осетии выявили семь новых случаев коронавируса
В Южной Осетии за сутки коронавирус был диагностирован у семерых человек. Как сообщила агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева, накануне в ПЦР-лаборатории ведомства было проведено 58 исследований на коронавирусную инфекцию.
«Общее число выявленных случаев COVID-19 в республике достигло 3330 случаев, с учета сняты пять человек, общее количество снятых с учета на сегодняшний день составляет 3004. Под наблюдением остается 326 человек», – сказала Кочиева.
Отметим, что всего за время пандемии коронавируса в югоосетинской ПЦР-лаборатории было проведено 22 312 исследований.
Ранее в Южной Осетии стартовала вакцинация российским «Спутником V». Желающие могут бесплатно привиться в медучреждении Цхинвали.
Дело Джабиева: судмедэксперта могут обвинить в выдаче подложной справки
Югоосетинского судмедэксперта Зарину Дзагоеву могут обвинить в выдаче подложной справки по делу погибшего в августе прошлого года жителя Цхинвали Инала Джабиева. В Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Южная Осетия заявляют, что проводят доследственную проверку – на основании заявления, которое поступило от обвиняемых по делу Джабиева.
Речь идёт о сотрудниках правоохранительных органов, которых обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, выразившихся в наступлении смерти Джабиева.
В прокуратуре говорят, что 9 мая к ним поступили заявления Наниева А.А., Козонова С.В., Багаева А.С., Джиоева А.Л., Сланова И.И. и Хугаева М.С. Обвиняемые, содержащиеся в изоляторе временного содержания, объявили бессрочную голодовку.
«Причину голодовки обвиняемые обосновывают тем, что они содержатся под стражей незаконно, необоснованно и бездоказательно за преступление, которое они не совершали», – отмечается в сообщении прокуратуры.
Обвиняемые указывают в своих заявлениях, что один из следователей прокуратуры, расследовавших уголовное дело по факту причинения смерти Иналу Джабиеву, попросил судмедэксперта (Зарину Дзагоеву) выдать подложную справку о якобы наступлении смерти Джабиева от множественных телесных повреждений.
«Судмедэксперт по просьбе следователя оформила упомянутую справку и выдала его следователю. Данная справка послужила основанием для их задержания, а также спровоцировала огромный общественный резонанс и общественно-политический кризис в республике, а они стали политическими заключенными», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
«Также обвиняемые в заявлении об объявлении бессрочной голодовки указывают на несостоятельность заключения судмедэксперта, в котором говорится о «позе ласточки», без подтверждения какими-либо объективными исследованиями, т.е. является умозаключением судмедэксперта и носит характер версии. В оправдание своей позиции задержанные ссылаются на заключения экспертиз по уголовному делу, согласно которым 28 августа 2021 года Джабиеву И.С. телесные повреждения причинены не были», – отмечает Генпрокуратура.
В заявлении говорится, что 9 мая родственники задержанных провели встречу с и.о. генпрокурора Магомедом Багаевым. После этого Багаев, вместе с и.о. министра внутренних дел Мерабом Пухаевым и спикером парламента Аланом Тадтаевым посетили изолятор, встретились с обвиняемыми и выслушали их требования.
В заявлении сказано, что ежедневно объявивших бессрочную голодовку осматривают врачи. По состоянию на 13 мая, состояние одного из обвиняемых резко ухудшилось, в связи с чем в течение суток в ИВС два раза вызывалась бригада скорой медицинской помощи.
Генеральная прокуратура отмечает, что согласно заключению повторной судебно-медицинской экспертизы от 26 апреля 2021 года, смерть Инала Джабиева наступила «в результате развития у него острой сердечной недостаточности, по типу фатального нарушения ритма, на фоне имеющегося и длительно протекающего поражения сердца и сосудов, течение которого отягощала экзогенная интоксикация (нарушение жизнедеятельности, вызванное токсическими веществами, проникшими в организм извне)».
«Выявленные при судебно-медицинском исследовании представленных материалов повреждения на теле Джабиева И.С. как по отдельности, так и в своей совокупности не явились причиной смерти. Таким образом, между повреждениями, причиненными Джабиеву И.С. и наступлением смерти причинно-следственная связь отсутствует», – заявили в ведомстве.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа прошлого года. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков».
Кремль отрицает планы присоединить «ЛНР» и «ДНР»
Россия не собирается поглощать так называемые "ДНР" и "ЛНР", контролируемые пророссийскими сепаратистами территории на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой рассказывается об отношении ЕС к последним событиям на востоке Украины.
Российские власти неоднократно говорили, что в планы страны не входит присоединение Донбасса или война с Украиной. Но в апреле, во время очередного нарастания напряженности на российско-украинской границе, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак заявил, что Россия может передумать: "Все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту".
В публикации Bloomberg говорилось, что в Евросоюзе подготовили документ, который должен быть представлен на саммите ЕС в конце мая. В нем отмечается, что организация выборов в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также выдача российских паспортов местным жителям "направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России".
Как отмечает агентство, ссылаясь на внутреннюю записку ЕС, постоянные представители стран блока в комитете по политике и безопасности разошлись во мнении относительно вопроса вступления Украины в НАТО. Часть из них поддержала инициативу, другая отметила, что Киев недостаточно уделяет внимания реализации необходимых реформ, в частности касающихся борьбы с коррупцией. Помимо этого, по мнению второй группы чиновников, потенциальное сотрудничество с Украиной в области программ безопасности требует более тщательного обсуждения.
- Этой весной украинские власти вновь подняли вопрос о вступлении страны в НАТО. В Киеве заявили, что Россия стягивает войска к украинским границам. По оценке Службы безопасности Украины, у них сосредоточено около 100 тысяч российских военных. Киев сообщал о стягивании войск на фоне обострения ситуации на линии разграничения в Донбассе, где участились случаи нарушения перемирия.
Суд сократил срок ареста Евгения Ройзмана до одних суток
Свердловский областной суд снизил с 9 суток до одних срок административного ареста, назначенного бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, которого признали виновным в организации акций в поддержку Алексея Навального 31 января и 21 апреля.
Как сообщила адвокат Ройзмана Юлия Федотова, Ройзман уже сегодня должен выйти из спецприёмника на свободу.
Политика признали организатором обеих несогласованных акций из-за его записей в твиттере о том, что он собирается принять в них участие. Ройзман отрицал вину по предъявленному обвинению. По обеим протоколам ему назначили 9 суток ареста (сроки не суммируются, то есть он должен был провести в спецприёмнике 9 дней). В четверг апелляционная инстанция сократила сроки по обеим делам до одних суток.
Ещё по одному делу - об участии в несогласованной акции - Ройзману было назначено 30 часов обязательных работ. Жалобу на это решение пока не рассмотрели.
Грузинская оппозиция отменила намеченную на 15 мая масштабную акцию протеста
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) отменила намеченную на 15 мая акцию протеста.
Председатель ЕНД Ника Мелия считает, что в проведении акции нет необходимости, так как политическая ситуация «полностью изменилась».
«Ситуация полностью изменилась, на данном этапе реальность требует других усилий. Безусловно, больше нет целесообразности в проведении акции 15 мая. Думаю, что это и так было ясно», – пояснил Мелия журналистам.
«Новости-Грузия» напоминает, что в марте оппозиция объявила о начале подготовки к масштабной акции протеста возле парламента в Тбилиси. Там планировалось озвучить требования оппозиционных партий: проведение досрочных выборов и освобождение политзаключенных, которыми оппозиция считала Нику Мелия и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа. Последний был освобожден 27 апреля – его помиловала президент Грузии. 10 мая был освобожден и Ника Мелия – Евросоюз через свою организацию в Грузии внес за него залог в размере 40 тысяч лари (12 тысяч долларов).
Что касается вопроса о проведении досрочных выборов в парламент, то согласно компромиссному соглашению, которое подписали представители власти и оппозиции, они будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления правящая партия «Грузинская мечта» получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.
Глава МИД Грузии: решение комитета министров Совета Европы беспрецедентно
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что на заседании комитета министров Совета Европы приняли решение, которое «однозначно определяет ответственность России за тяжелейшее положение в оккупированных ею регионах Грузии, как страны, осуществляющей контроль на оккупированных территориях».
Как отметил Залкалиани, комитет министров призывает Россию выполнить решение, принятое Европейского судом по правам человека по делу «Грузия против России».
По его словам, в документе комитета министров также выражается озабоченность в связи с тем, что гражданина Грузии Зазу Гахеладзе приговорили к 12 годам лишения свободы.
Залкалиани говорит, что комитет министров призывает Россию к незамедлительному освобождению Гахеладзе и других незаконно задержанных граждан, — передаёт Первый канал Грузии.
«Следует отметить, что нынешнее решение является особенным и беспрецедентным, поскольку впервые, в рамках международных организаций на исполнительском уровне зафиксирован такой важный термин, как «оккупация».
Еще одним важным элементом этого решения является то, что в нем содержится призыв незамедлительно открыть т.н. заблокированные переходы и позволить людям свободно перемещаться. В решении также подчеркнута важность списка «Отхозория –Татунашвили», — заявил Залкалиани.
Волков: "Следующий протест не будет подготовленным или запланированным"
Соратник находящегося в заключении российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что сторонники Навального больше не будут планировать уличные акции протеста, объявлять об их назначении на конкретный день и распространять об их материалы. При этом он убеждён, что протесты в России в будущем неизбежны - но они будут незапланированными и спонтанными.
"Протест вспыхнет спонтанно, как это произошло в Тунисе в 2011 году. Это хорошо? Нет. Это неизбежно? Да" – считает Леонид Волков.
Слова Волкова, сказанные на круглом столе, организованном Университетом Чикаго, приводит "Голос Америки".
По словам соратника Навального, подготовка новых уличных акций протеста в России сейчас невозможна из-за последних действий властей, которые существенно ужесточили отношение к участникам несогласованных акций, а также намерены внести структуры Навального, включая его региональные штабы, в список экстремистских организаций.
В марте сторонники Навального начали готовить большую уличную акцию за его освобождение. На специально созданном сайте они планировали собрать 500 тысяч её потенциальных участников. Зарегистрировались чуть более 450 тысяч человек. В связи с тем, что Навальный объявил в колонии голодовку, Волков и другие соратники оппозиционера решили провести акцию, не дожидаясь регистрации 500 тысяч, и без согласования с властями. 21 апреля в протестах с требованием освобождения Навального в десятках городов участвовали десятки тысяч людей. Более тысячи были задержаны, больше всего - в Петербурге.
Предыдущие массовые акции сторонники Навального провели в январе и начале февраля, после ареста оппозиционера. Тогда были задержаны более 10 тысяч их участников. После третьей акции Волков объявил об их приостановке с тем, что они возобновятся весной.
Несмотря на репрессии, Волков, который находится за границей из-за возбуждённого против него уголовного дела, высказал мнение, что "ещё не бывало лучших, чем сейчас, времен для политической оппозиции в России". По его мнению, "фундаментальные причины для протестов в России никуда не уйдут", а сторонники Навального, несмотря на роспуск их штабов, намерены оставаться, по их собственной оценке, "самой большой и наиболее хорошо организованной политической организацией в стране". Волков призвал сторонников участовать в голосовании на выборах в Госдуму в сентябре, заявив, что так называемое Умное голосование может обеспечить, что по одномандатным округам в Думу пройдёт 20 процентов кандидатов не от "Единой России".
Би-би-си: документы подтверждают выводы Навального о "дворце Путина"
Первым владельцем комплекса под Геленджиком, известного как "дворец Путина", был давний знакомый российского президента и бывший член кооператива "Озера" Николай Шамалов. Однако люди, причастные к проекту, называли его формальным собственником, а за продажу почти достроенной резиденции стоимостью в миллиарды рублей он получил лишь 4,9 млн.
Такие сведения содержатся в массиве внутренних документов проекта, который оказался в распоряжении Русской службы Би-би-си. Как пишут авторы расследования, документы показывают "ключевую роль государства в стройке" и в целом подтверждают многие выводы опубликованного в январе расследования Алексея Навального, в котором утверждалось, что дворец фактически был построен для президента России Владимира Путина.
Из договоров купли-продажи следует, что двумя другими владельцами дворца были водитель и бухгалтер Шамалова. Они на двоих получили 5,1 млн рублей, но внутри проекта стоимость дворца вместе с виноградниками оценивали более чем в 10 млрд рублей.
- Фильм-расследование Алексея Навального "Дворец для Путина" появился в сети 19 января. К апрелю он набрал на ютьюбе свыше 115 миллионов просмотров. В фильме утверждается, что резиденция президента России под Геленджиком площадью 68 гектаров была построена в 2010 году, её стоимость составляет больше миллиарда долларов, на территории есть подземный ледовый дворец, аквадискотека, концертный зал, церковь, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику" и тоннель для спуска из дворца к морю. По данным команды Навального, возведение дворца спонсировалось за счёт офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.
- Владимир Путин, комментируя расследование, заявил, что дворец никогда не был оформлен на него и не принадлежал его близким родственникам. В ответ в команде Навального отметили, что ни сват президента Николай Шамалов, на которого был оформлен дворец, ни управляющий стройкой двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов в силу семейного кодекса России действительно не относятся к близким родственникам.
- Позже владельцем объекта назвал себя бизнесмен, давний знакомый Путина Аркадий Ротенберг. Он заявил, что строит апарт-отель. "Россия-1" показала кадры из "дворца", на которых видно, что там идёт стройка или ремонт.
В России впервые выявили индийский штамм коронавируса
У 16 иностранных студентов Ульяновского государственного университета, приехавших в апреле и мае в Россию из Индии, обнаружили штамм коронавируса B.1.617, который называют индийским штаммом. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.
"Студенты были изолированы, они ни с кем из ульяновцев не успели пообщаться, оба их водителя находятся под наблюдением,— рассказывает руководитель эпидотдела Роспотребнадзора Диляра Хакимова.— Студентам запрещено в течение 14 дней общаться с внешним миром".
Все контактировавшие со студентами – около 120 человек – отправлены на двухнедельную изоляцию и будут учиться дистанционно. В вузе усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности среди всех сотрудников и обучающихся, пишет "Фармвестник". По мнению Хакимовой, выход вируса за пределы обсерватора "исключён". Она подчеркнула, что управление Роспотребнадзора сразу же известило свое федеральное руководство о выявлении индийского штамма и маршруте следования студентов.
В правительстве региона не планируют принимать дополнительные профилактические меры из-за индийского штамма. "Пока Роспотребнадзор считает, что принятых мер достаточно", — сказал первый заместитель губернатора Александр Костомаров. Он отметил, что власти готовы принять дополнительные меры, если потребуется.
- Штамм коронавируса B.1.617 стал четвертым вариантом вируса SARS-CoV-2, который Всемирная организация здравоохранения включила в список штаммов, вызывающих беспокойство на глобальном уровне. В этот список входят более заразные варианты вируса, которые вызывают более серьезные осложнения и хуже поддаются воздействию вакцин и лекарств.
- В Индии в последние недели эпидемия коронавирусной инфекции усиливается, ежедневно выявляется более 400 тысяч заражённых. Россия не прерывала авиасообщения с Индией - хотя приостановила его с Турцией, ссылаясь на рост числа заражённых в этой стране.
- Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" в июне выпустит первую партию вакцины против коронавируса по лицензии шведско-британской компании AstraZeneca. Об этом РБК сообщил гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев. Вакцину будут производить под названием "Р-Кови". Она предназначена исключительно для экспорта и не поступит в гражданский оборот на территории России.
- В России в последние недели в среднем фиксируется 8-9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки и около 300 смертей. Это данные Оперативного штаба, которые впоследствии корректируются в сторону увеличения.
Нарусова: Росгвардия должна охранять школы вместо разгона митингов
Росгвардия могла бы патрулировать школы для обеспечения их безопасности вместо того, чтобы разгонять митинги, заявила член Совета Федерации от Тувы Людмила Нарусова в разговоре с изданием "Подъём".
По словам Нарусовой, после нападения на школу в Беслане в 2004 году обсуждалась необходимость усиления охраны в образовательных учреждениях. По мнению сенатора, школы вообще не должны работать без охраны. "Вместо того, чтобы тратить огромные деньги на Росгвардию, которая разгоняет митинги, достаточно в каждом регионе организовать патрулирование Росгвардией школ и запрещать работу школы, если там нет охраны", - сказала Нарусова.
Сенатор, по ее словам, не согласна с тем, что трагедия в школе в Казани произошла из-за отсутствия государственной идеологии. Нарусова считает такое мнение "полной глупостью".
- В 2019 году Людмила Нарусова оказалась единственным сенатором от регионов Сибири, кто отказался поддержать законопроект, позволяющий признавать "иностранными агентами" физических лиц. При голосовании по поправкам в Конституцию в 2020 году Нарусова воздержалась, - напоминает Сибирь.Реалии.
- 11 мая полиция задержала 19-летнего Ильназа Галявиева, который убил девять человек в школе №175 Казани. На первом допросе он заявил, что около двух месяцев назад понял, что является богом, и "начал ненавидеть всех". 12 апреля суд арестовал Галявиева, который признал вину и заявил, что "абсолютно уверен в справедливости и обоснованности своих действий".
По Израилю за 3 дня было выпущено 1600 ракет. По Газе нанесено 600 ударов
В ночь на четверг и утром 13 мая продолжились ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа и удары израильской авиации по сектору.
По данным израильских военных, с понедельника, когда начался новый раунд эскалации конфликта, были поражены около 600 целей в Газе. Утверждается, что удары наносятся по местам, где расположены командные пункты или склады оружия и боеприпасов радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". Израильские военные также заявляют, что были убиты несколько полевых командиров ХАМАС.
По палестинским данным, в результате израильских ударов погибли более 60 жителей Газы, в том числе дети.
Палестинские группировки выпустили с понедельника по Израилю около 1600 ракет. Большая их часть была перехвачена системой ПВО, однако некоторые смогли её преодолеть. Удары наносились в том числе по окрестностям Тель-Авива. В ночь на четверг массированному ракетному обстрелу подверглись города на юге Израиля - Сдерот и Ашкелон. Сообщается о гибели ребёнка в Сдероте. Всего в Израиле погибли 7 человек, десятки ранены.
На улицах ряда израильских городов со смешанным еврейско-арабским населением вторую ночь подряд продолжались столкновения, сопровождающиеся поджогами.
Поводом для обострения ситуации стало рассмотрение дела о реституции принадлежащей палестинцам недвижимости в восточной части Иерусалима в пользу израильтян, владевших ею до 1948 года.
Международное сообщество призывает остановить насилие. Соединённые Штаты поддержали право Израиля на самооборону. Об этом сказал президент США Джо Байден в телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху 12 мая. Байден также осудил ракетные обстрелы Израиля.
Соединённые Штаты в ближайшее время направят в Израиль высокопоставленного дипломата с целью способствовать прекращению вооружённых столкновений между Израилем и палестинскими радикальными группировками.
США, по данным дипломатических источников, не поддержали проект заявления Совета Безопасности ООН с призывом к обеим сторонам конфликта к сдержанности - в его поддержку высказались 14 из 15 стран Совбеза, но США считают, что это заявление сейчас не поможет снизить напряжённость.
Караджич будет отбывать пожизненный срок в британской тюрьме
Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, осуждённый трибуналом в Гааге к пожизненному заключению, будет отбывать наказание в тюрьме на территории Великобритании. Об этом сообщил 12 мая британский МИД.
Караджичу сейчас 75 лет. В 2016 году трибунал по бывшей Югославии в Гааге приговорил его к 40 годам лишения свободы, признав виновным в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Тогда были убиты более 8 тысяч человек. В 2019 году срок Караджичу апелляционная инстанция увеличила до пожизненного - его признали виновным в ряде других преступлений против человечности и военных преступлениях, в том числе из-за его роли в организации кампании этнических чисток во время войны в Боснии и в осаде Сараево в 1992-94 годах.
Бывшего лидера боснийских сербов арестовали в Белграде в 2008 году. Более 12 лет он скрывался.
Помимо Караджича, по обвинениям в геноциде к пожизненному заключению был приговорён командующий силами боснийских сербов Ратко Младич. 8 июня суд в Гааге огласит решение по его апелляции на приговор.
Бжания считает, что сухумский аэропорт начнет принимать рейсы к январю 2024 года
При активном взаимодействии с соответствующими структурами Российской Федерации решаются вопросы, связанный с восстановлением сухумского аэропорта, – заявил президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания на туристическом форуме «Апсны – страна души 2021».
«С высокой долей вероятности к январю 2024 года аэропорт начнет принимать первые рейсы», – отметил Бжания.
Абхазский лидер назвал туризм одним из приоритетных направлений развития экономики.
«Абхазия славится своим гостеприимством, мы рады общению, новым знакомствам, открыты для конструктивного сотрудничества», – сказал он.
По словам Аслана Бжания, основной задачей является выработка комплексных мер и современных подходов по повышению качества предоставляемых в Абхазии туристических услуг и развитию предпринимательской инициативы. Не менее важно, по его мнению, обеспечение безопасности гостей.
«В этой связи МВД и специальными службами предпринимаются все необходимые меры. Личный состав переведен на усиленный режим работы», – подчеркнул Бжания.
- Вопрос возобновления авиасообщения Бжания недавно обсудил с руководителем российского Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). А в ноябре прошлого года делегация Росавиации посетила Сухуми, изучила техническое состояние аэропорта и определила дальнейшие шаги по его ремонту.
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