Вакцинированные американцы могут отказаться от ношения масок

Федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявил в среду о том, что полностью вакцинированные американцы могут не носить масок, предохраняющих от заражения COVID-19, даже в помещениях.

Глава CDC Рашель Валенски заявила: "Те, кто полностью вакцинирован, могут принимать участие в мероприятиях в помещении и на открытом воздухе, не используя масок и не соблюдая социальную дистанцию. Вы можете позволить себе делать то, что вы были вынуждены прекратить делать из-за пандемии". Ношения масок отныне не требуется от вакцинированных американцев во время посещения зрелищных, спортивных мероприятий даже при большом скоплении людей.

По словам Валенски, наблюдения показывают, что те, кто прошел вакцинацию обладают достаточно надежным иммунитетом к COVID-19. В редких случаях заражения вакцинированных людей, заболевание протекало в легкой форме и они представляли небольшой риск заражения для окружающих. Опасности подвергаются те, кто не вакцинирован. Им рекомендуется продолжать носить маски.

Президент США Джо Байден назвал решение CDC "хорошим днем для страны". Ношение масок остается обязательным в общественном транспорте, включая поезда и самолеты, медицинских, пенитенциарных учреждениях и в местах, где их использование регулируется законами.