Армения обратится к ОДКБ из-за действий Азербайджана

Армения намерена инициировать консультации в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с последними действиями Азербайджана. В Ереване заявляют, что азербайджанские военные несколько дней назад в ряде мест нарушили границу Армении на юге страны и остаются на армянской территории, несмотря на протесты.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поручил соответствующим ведомствам начать переговоры с партнёрами по ОДКБ, в которую входит в том числе Россия. Договор о коллективной безопасности предусматривает координацию позиций стран-членов ОДКБ для принятия мер по устранению угрозы одной из них.

Поздно вечером в четверг Пашинян говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. По сообщению армянской стороны, он "проинформировал президента РФ о ситуации, сложившейся вследствие вторжения вооружённых сил Азербайджана на суверенную территорию Армении, в Сюникскую область", а также сказал Путину об обращении Еревана в ОДКБ. "Собеседники сошлись во мнении в том, что выход из сложившейся ситуации должен выражаться в возвращении азербайджанских войск на исходные позиции" - утверждает пресс-служба Пашиняна. В сообщении Кремля об этом разговоре такой категоричной оценки нет. Там сказано, что обе стороны должны соблюдать режим прекращения огня, а Россия готова продолжать посреднические усилия.

Ранее Пашинян обвинил Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию Армении. По его словам, что в настоящее время около 250 азербайджанских военных остаются на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях, вклинившись на несколько километров в армянскую территорию. При этом оружие обе стороны не применяли, а с участием армянских и азербайджанских военных ведутся переговоры.

МИД Азербайджана заявил, что азербайджанские военные размещаются на принадлежащих Азербайджану позициях. При этом в заявлении ведомства отмечается, что между двумя государствами до недавнего времени отсутствовала обозначенная граница, поэтому сейчас процесс её демаркации может сопровождаться "разногласиями сторон". В Баку призвали Армению вести переговоры и не "впадать в панику".