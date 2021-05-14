Абхазские спасатели ищут пропавшего российского туриста

В горах Абхазии попала в сложные погодные условия и сбилась с пути группа российских туристов. Один из ее членов оказался физически не готов к участию в спортивном походе, и его оставили в палатке с едой на перевале. Абхазские спасатели доставили группу в Сухум и ведут поиски седьмого пропавшего туриста.

Горы Абхазии каждый год привлекают российских туристов своими красотами и интересными горными маршрутами. И почти каждый год туристы попадают в ситуации, которые они не могут предвидеть, а сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы.

Представитель пресс-службы МЧС Дмитрий Частный рассказывает о том, что произошло с группой, запросившей помощь 12 мая:

«Вторые сутки сотрудники МЧС Абхазии ведут поисково-спасательную операцию в верховьях реки Гумиста. 12 мая в 11.20 российская туристическая группа запросила помощь у абхазских спасателей. По словам инструктора группы Анны Дилевой туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы. Было принято решение спускаться к побережью и обратиться за помощью в МЧС Абхазии. Вертолет МЧС Абхазии провел облет предполагаемого места нахождения оставшегося в горах туриста, однако погодные условия не позволили провести полноценный осмотр местности. Исходя из чего было принято решение направить в верховья реки Гумисты сотрудников спасательного отряда МЧС Абхазии. Таким образом, поисково-спасательная операция продолжается».

Абхазские спасатели встретили группу в районе Сухумской ГЭС, но в верховьях реки Гумиста остался один из туристов, который не смог спуститься самостоятельно.

Туристическая группа состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга. Инструктор группы «Азимут» Анна Дилева рассказала о том, что один из членов группы оказался не готов к условиям похода и его оставили в палатке на перевале:

«Мы вышли в спортивный поход второй категории сложности. Один из участников, мы его впервые здесь увидели, оказался физически не готов. Была хорошая погода, в Абхазии мы в третий раз такой маршрут проходим, мы были не готовы к тому, что так сильно испортится погода, оставили человека в палатке с едой на перевале, сказали никуда не выходи, мы идем в радиальный выход с одной ночевкой. В это время на этом радиальном выходе на дальней точке нас накрыла непогода, и мы два дня пытались через непогоду к нему пробиться, после этого поняли, что пробиться к нему мы не можем, и стали спускаться вниз. Вышли на связь и вот вышли все, а человек остался там, ему было сказано никуда не уходить. Но сейчас после облета вертолета нам сказали, что его там нет. Я хочу вернуться в горы, потому что, по сути, конечно, это моя ошибка, нельзя было делить группу».

Облет территории не дал результатов, найти пропавшего туриста пока не удается. Седьмым членом группы является 64-летний Владимир Ульянов из Екатеринбурга.

По информации пресс-службы МЧС Абхазии, 13 мая группа из семи спасателей, ведущих поиск, разбила лагерь в районе горы Чумкузба. Определенного маршрута нет, задействованы только люди, так как техника подняться в район поиска не может. Вместе с абхазскими спасателями в поисковой операции участвует инструктор группы Анна Дилева.

По словам первого замминистра МЧС Абхазии Тиграна Делибалтяна, туристическая группа подавала заявку о том, что будет передвигаться по определенному маршруту, и после регистрации в ведомстве отправилась в поход. Группа прибыла в Абхазию 3 мая и 10 мая планировала завершить свой поход, однако 9 мая выпал снег и резко ухудшившиеся погодные условия смешали им все планы.

Между тем, МВД Республики Абхазия сообщило о том, что найдены две юные туристки из Нижнего Новгорода (19 и 18 лет), которые приехали на отдых 12 мая и перестали выходить на связь с родителями. Уже 13 мая девушек нашли. Оказалось, что они разместились в частном секторе в одной из квартир многоэтажного дома в Новом районе Сухума, с ними все в порядке. МВД информирует, что довольно часто, приезжая на отдых, люди перестают выходить на связь с близкими. Это связано с тем, что не все туристы приобретают местные SIM-карты и не активируют роуминг. Они пользуются сетью WI-FI, но в частном секторе такая услуга не всегда доступна. По всем подобным ситуациям можно обращаться на горячую линию МВД и через страницы министерства в социальных сетях.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия