Россия официально признала США и Чехию недружественными странами

Правительство России включило США и Чехию в список так называемых недружественных государств. Распоряжение опубликовано в пятницу, 14 мая.

Впервые этот термин появился в российском законодательстве в апреле. Тогда президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому «недружественным государствам» можно запрещать наем на территории России граждан других стран в свои дипломатические представительства.

Согласно документу, Чехии разрешено теперь нанимать в диппредставительства 19 человек, США - ни одного. Это ограничение не касается аккредитованных дипломатов.

Многие иностранные посольства, консульства и культурные центры, работающие в России, нанимают местных сотрудников, вместо того чтобы аккредитовывать дипломатов или технических сотрудников. Чаще всего речь идет о делопроизводителях, секретарях, врачах, советниках.

В свою очередь, российские посольства чаще всего используют для работы на таких должностях дипломатов, членов их семей и аккредитованных административно-технических сотрудников. Часто это вызывает значительную диспропорцию в числе аккредитованных дипломатов — штат российских дипломатов за границей зачастую шире, чем тех же стран в России.

В конце апреля российские власти уведомили о запрете нанимать на работу в дипмиссии США иностранных граждан. Согласно сообщению посольства, эта мера должна привести к сокращению на 75 процентов персонала консульской службы. В конце апреля было сообщено, что россиянам с 12 мая не будут выдавать в Москве туристические и деловые визы. В других городах выдача документов прекратилась раньше - из-за сокращения штата представительств после взаимных высылок дипломатов.

14 мая стало известно, что после отмены выдачи виз российские власти решили отложить запрет на наем. На какой срок это сделано - непонятно, о возобновлении выдачи виз не сообщалось.