Банковские счета Радио Свобода в Москве заблокированы властями

Представители Главного управления службы судебных приставов по городу Москве в пятницу, 14 мая, вручили в Московском бюро Радио Свободная Европа/Радио Свобода уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям в отношении ООО «РСЕ/РС». Служба судебных приставов также направила ООО «РСЕ/РС» постановление о розыске банковских счетов организации и наложении на них ареста. Московские банковские счета ООО в настоящий момент заблокированы.

Приставы провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они никак не препятствовали, часть времени провели в телефонных переговорах, очевидно, совещаясь со своим руководством.

В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС, внесенными Министерством юстиции в 2017 году в список СМИ – «иностранных агентов», новых правил маркировки публикаций. РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять эти требования, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику и политической цензуры.



Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет свыше 70 миллионов рублей. ООО «РСЕ/РС» оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российском законодательством порядке, однако суд не удовлетворил ни одну из более чем 250 поданных к настоящему моменту апелляций. ООО «РСЕ/РС» сегодня - так совпали обстоятельства - направило жалобу на действия российских властей в Европейский суд по правам человека.

Судя по полученным ООО «РСЕ/РС» от судебных приставов документам, исполнительное производство возбуждено в отношении 10 судебных решений, двухмесячный период выплаты штрафов согласно которым к настоящему моменту истек. Общая сумма штрафов по этим решениям составляет 5 миллионов рублей, дела по ним объединены в одно производство.