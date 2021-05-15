За сутки на Северном Кавказе умерли 25 человек с COVID-19. Новых заболевших – 268.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил азербайджанских военных в переходе госграницы в Сюникской области на юге страны, назвав их действия посягательством на суверенную территорию.

В прошлом году в результате резкого обострения давнего конфликта между Ереваном и Баку вокруг Нагорного Карабаха и боевых действий, которые продолжались около шести недель, погибли тысячи людей. По соглашению о прекращении огня, достигнутому в ноябре при посредничестве Москвы, армянская сторона уступила Азербайджану значительные территории.

В апреле Никол Пашинян ушёл в отставку под давлением оппозиции. Многие посчитали, что он, заключив соглашение с Баку по Карабаху, предал национальные интересы. На 20 июня в стране назначены досрочные парламентские выборы.

13 мая Пашинян обвинил Баку в новых посягательствах, выступая на экстренном заседании Совета безопасности Армении.

«Уже два дня, как вокруг Черного озера и близлежащих территорий взрывоопасная ситуация. Причина в том, что вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу Армении. Вооружённые силы Армении приняли контрмеры. На некоторых территориях азербайджанские военные отошли от занятых позиций», - сказал Пашинян.

Он отметил, что ни с армянской, ни с азербайджанской стороны оружие не применялось. Пашинян также сказал, что в настоящее время около 250 азербайджанских военных остаются на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.

В МИД Азербайджана заявили, что «меры по укреплению системы охраны границ, реализуемые в рамках территориальной целостности Азербайджана, осуществляются на основе имеющих у сторон карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном».

«С момента восстановления независимости между двумя странами не было государственной границы по понятным причинам, и по этой причине мы говорим о сложном техническом процессе, который в настоящее время сопровождается разногласиями между сторонами», – сказано в заявлении.

В Баку говорят, что с 12 мая на этот участок направлено руководство Государственной пограничной службы Азербайджана, ведутся переговоры с пограничниками противоположной стороны и предпринимаются соответствующие шаги по нормализации ситуации.