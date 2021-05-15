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За сутки на Северном Кавказе умерли 25 человек с COVID-19. Новых заболевших – 268.
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 268.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 12 заразившихся, в Ставропольском крае – пять, в Карачаево-Черкесии – три, в Кабардино-Балкарии – два, в Северной Осетии, Калмыкии и Чечне официально подтверждено по одному летальному случаю в каждой республике. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 9 650 пациентов с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае, меньше всего – в Адыгее и в Чечне.
- Краснодарский край + 94 (46 928 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 52 (53833)
- Дагестан + 37 (32 999)
- Кабардино-Балкария + 19 (24 074)
- Калмыкия + 13 (20 248)
- Карачаево-Черкесия + 13 (20 248)
- Ингушетия + 12 (15 599)
- Северная Осетия + 10 (16 871)
- Чечня + 9 (12 140)
- Адыгея + 9 (14 548)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 257 855 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 15 мая, выявлен 4 931 691 заболевший коронавирусом.
Другие новости дня
Секретарь СНБ Украины допустил обмен Медведчук в Россию
Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена в Россию народного депутата Виктора Медведчука, отправленного под домашний арест по делу о госизмене. Об этом он сообщил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», запись доступна в YouTube-канале шоу.
Он отвечал на вопрос, возможен ли обмен Медведчука и других членов его партии в Россию после их осуждения на содержащихся в России украинцев. «Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», — ответил чиновник, отметив, что судебного решения по делу Медведчука еще не было.
Медведчук - лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», она контролирует крупнейшую оппозиционную фракцию в Верховной раде. Оппоненты обвиняют партию в пророссийских настроениях, что считается ими недопустимым после аннексии Россией Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.
Политик подозревается в государственной измене, покушении на разграбление национальных ресурсов и нарушении правил ведения войны. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 66-летний депутат возглавлял Администрацию президента Украины во время президентства Леонида Кучмы, дважды был заместителем председателя Верховной рады, а в мае занял 12 место в рейтинге самых богатых украинцев по версии журнала Forbes с оценкой состояния в 620 миллионов долларов.
Ковид в Абхазии: 38 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 216 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 38 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 52 человека, 37 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 21 человека оценивается как тяжелое, 17 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 6 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 16 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 18, в Ткварчельской ЦРБ - 4.
- В Сухумской инфекционной больнице умерла пациентка 1945 года рождения. Женщина поступила в медучреждение 11 апреля, но, несмотря на всю оказанную помощь, скончалась 13 мая. У пациентки была выявлена новая коронавирусная инфекция.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 984 человека. Зарегистрировано 225 летальных случаев. Выздоровели 13 907 человек.
Коронавирус в Грузии: 1 576 новых случаев заражения, 29 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 576 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 38,4 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 3,56%, за последние две недели – 5,11%, а за последнюю неделю – 4,05%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 329 407.
Более 55% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 868. В Самегрело и Земо Сванети выявили 130 фактов, в Имерети – 162, в Аджарии – 92, в Кахетии – 77, в Квемо Картли – 71, в Мцхета-Мтианети – 54, в Шида Картли – 51, в Гурии – 35, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 21, в Самцхе-Джавахети – 15.
От ковида умерли еще 29 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 426.
Выздоровели 584 человека, их общее число выросло до 307 918.
На данный момент в Грузии 17 037 активных случаев коронавируса. Из них 4 258 пациентов (почти 25%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остаются 2 367 инфицированных, в Аджарии – 469, в Имерети – 528. Состояние 912 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 207 человек.
12 050 граждан (более 70% активных случаев) лечатся на дому, а 729 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 60 граждан, в самоизоляции остаются более 26,2 тысячи человек.
МВД Грузии обещает обеспечить безопасность участников акций в День борьбы с гомофобией
Министерство внутренних дел Грузии обещает обеспечить безопасность на акциях, запланированных в Тбилиси с 15 по 20 мая по случаю Международного дня борьбы с гомофобией. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Организаторы заранее письменно обратились к ведомству. Как отмечается, МВД обсудило с ними вопрос механизмов безопасности и альтернативных мест проведения мероприятий, однако в некоторых случаях организаторы решили не менять локаций.
В МВД Грузией добавили, что они являются гарантом общественной безопасности и будут защищать права любого гражданина, независимо от расы, цвета кожи, языка, пола, сексуальной ориентации, возраста, религии, политических убеждений.
Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией отмечается 17 мая. Традиционно в Грузии в середине мая неправительственные организации планируют серию мероприятий, призванных повысить осведомленность о нарушениях прав ЛГБТ. Неоднократно им приходилось менять свои планы из-за угрозы столкновений с ультранационалистами. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году ЛГБТ-сообщество проводило все встречи в онлайн-режиме.
В 2012 году в честь Международного дня борьбы с гомофобией ЛГБТ-сообщество и его сторонники попытались провести шествие в Тбилиси, однако тогда им помешали агрессивно настроенные группы православных активистов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Аналогичное мероприятие, которое пытались провести в Тбилиси на 17 мая в 2013 году, обернулось массовыми беспорядками. Тогда группы ортодоксально настроенных граждан и представителей духовенства сорвали акцию в поддержку ЛГБТ, в результате насилия пострадали около 30 человек.
Вскоре после тех событий Грузинская православная церковь учредила собственный праздник 17 мая – День святости семьи. По сложившейся традиции, его отмечают масштабным шествием по центральным улицам Тбилиси.
Представители ЛГБТ-сообщества фактически оказались вытеснены из публичного пространства, пользоваться правом на мирные собрания и манифестации им по-прежнему мешают. Каждая попытка ЛГБТ-сообщества заявить о своих правах сопряжена с угрозой насилия, несмотря на то, что малочисленные мероприятия проводятся под усиленной охранной полиции.
Китай впервые сумел посадить космический аппарат на Марс
Китайское национальное космическое управление сообщило о первой в истории страны успешной посадке космического аппарата на другую планету. Спускаемый модуль китайского аппарата «Тяньвэнь-1» в автоматическом режиме опустился в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса в ночь на 15 мая.
На борту спускаемого аппарата - первый китайский марсоход «Чжужун». Предполагается, что шестиколесный аппарат массой 240 килограммов проработает на планете 90 марсианских дней, то есть около 92 земных.
Банковские счета Радио Свобода в Москве заблокированы властями
Представители Главного управления службы судебных приставов по городу Москве в пятницу, 14 мая, вручили в Московском бюро Радио Свободная Европа/Радио Свобода уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям в отношении ООО «РСЕ/РС». Служба судебных приставов также направила ООО «РСЕ/РС» постановление о розыске банковских счетов организации и наложении на них ареста. Московские банковские счета ООО в настоящий момент заблокированы.
Приставы провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они никак не препятствовали, часть времени провели в телефонных переговорах, очевидно, совещаясь со своим руководством.
В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС, внесенными Министерством юстиции в 2017 году в список СМИ – «иностранных агентов», новых правил маркировки публикаций. РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять эти требования, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику и политической цензуры.
Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет свыше 70 миллионов рублей. ООО «РСЕ/РС» оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российском законодательством порядке, однако суд не удовлетворил ни одну из более чем 250 поданных к настоящему моменту апелляций. ООО «РСЕ/РС» сегодня - так совпали обстоятельства - направило жалобу на действия российских властей в Европейский суд по правам человека.
Судя по полученным ООО «РСЕ/РС» от судебных приставов документам, исполнительное производство возбуждено в отношении 10 судебных решений, двухмесячный период выплаты штрафов согласно которым к настоящему моменту истек. Общая сумма штрафов по этим решениям составляет 5 миллионов рублей, дела по ним объединены в одно производство.
- 13 мая информационное агентство ТАСС распространило информацию, согласно которой Тверской суд Москвы отменил 140 назначенных ООО «РСЕ/РС» штрафов. Медиакорпорация уточняет, что еще в середине апреля выяснилось, что Роскомнадзор и мировой судья допустили процессуальные ошибки в определении подсудности 158 административных дел в отношении ООО «РСЕ/РС» и его генерального директора. 147 дел были спешно направлены на повторное рассмотрение, по большинству из них уже вынесены решения по назначению штрафов. В связи с истечением сроков подсудности отменены штрафы по 10 протоколам.
- Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай обратил внимание на сделанные 13 мая заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она охарактеризовала попытки российских властей заставить внесенные в списки СМИ – «иностранные агенты» подчиняться приказам Роскомнадзора о маркировке контента как проявления «медиаплюрализма» в «подлинно свободном обществе». «РСЕ/РС предоставляет своей аудитории честные новости и сбалансированную информацию, для того, чтобы граждане России, как заметил один из наших журналистов, «не привыкали к неправде и не жили во лжи», – подчеркнул Флай. – Мы продолжим противостоять попыткам Кремля цензурировать неприятную для российских властей правду».
Израиль наращивает удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа
Израиль наращивает удары по целям в секторе Газа – в условиях продолжающихся пятые сутки ракетных обстрелов с палестинской территории.
Противостояние не ослабевает несмотря на активные призывы мирового сообщества к сторонам конфликта остановить боевые действия. Как заявил 14 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пока у Израиля нет планов ослаблять атаки против радикальной группировки ХАМАС.
В пятницу израильские военнослужащие провели 40-минутное наступление, задействовав 160 самолетов и наземные силы, которые границу сектора при этом не пересекали. Применялись танки и артиллерия. Были атакованы 150 объектов – с целью вывести из строя сеть подземных тоннелей, используемых ХАМАС.
В Газе, по данным министерства здравоохранения этой палестинской территории, с понедельника убиты более 120 человек, включая 31 ребенка и 20 женщин. Около 900 человек ранены.
ХАМАС и другая радикальная группировка, «Исламский джихад», подтвердили гибель 20 своих членов, при том, что Израиль заявляет о гораздо большем числе убитых среди боевиков.
В Израиле сообщается о гибели не менее семи человек, включая 6-летнего ребенка.
Стычки между палестинцами и сотрудниками сил безопасности Израиля происходят и на значительной территории Западного берега Иордана. Одновременно были столкновения в израильских городах со смешанным еврейско-арабским населением. Президент Израиля предупредил об опасности гражданской войны.
Нынешнюю эскалацию палестино-израильского конфликта называют самой серьезной с 2014 года. Противостояние началось со столкновений в минувшие выходные в Иерусалиме, вблизи мечети Аль-Акса на Храмовой горе, где расположены святыни как мусульман, так и иудеев. Беспорядки связаны с разбирательством в суде дела о возможном выселении ряда палестинских семей из домов в Восточном Иерусалиме, которые власти решили передать еврейским поселенцам.
Россия официально признала США и Чехию недружественными странами
Правительство России включило США и Чехию в список так называемых недружественных государств. Распоряжение опубликовано в пятницу, 14 мая.
Впервые этот термин появился в российском законодательстве в апреле. Тогда президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому «недружественным государствам» можно запрещать наем на территории России граждан других стран в свои дипломатические представительства.
Согласно документу, Чехии разрешено теперь нанимать в диппредставительства 19 человек, США - ни одного. Это ограничение не касается аккредитованных дипломатов.
Многие иностранные посольства, консульства и культурные центры, работающие в России, нанимают местных сотрудников, вместо того чтобы аккредитовывать дипломатов или технических сотрудников. Чаще всего речь идет о делопроизводителях, секретарях, врачах, советниках.
В свою очередь, российские посольства чаще всего используют для работы на таких должностях дипломатов, членов их семей и аккредитованных административно-технических сотрудников. Часто это вызывает значительную диспропорцию в числе аккредитованных дипломатов — штат российских дипломатов за границей зачастую шире, чем тех же стран в России.
В конце апреля российские власти уведомили о запрете нанимать на работу в дипмиссии США иностранных граждан. Согласно сообщению посольства, эта мера должна привести к сокращению на 75 процентов персонала консульской службы. В конце апреля было сообщено, что россиянам с 12 мая не будут выдавать в Москве туристические и деловые визы. В других городах выдача документов прекратилась раньше - из-за сокращения штата представительств после взаимных высылок дипломатов.
14 мая стало известно, что после отмены выдачи виз российские власти решили отложить запрет на наем. На какой срок это сделано - непонятно, о возобновлении выдачи виз не сообщалось.
- Отношения России с Чехией переживают, возможно, худший период с 1968 года. Прага обвинила сотрудников российских спецслужб в организации взрывов на военных складах на востоке страны. Были высланы 18 российских дипломатов — или, как утверждают чешские спецслужбы, российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.
- Отношения Москвы и Вашингтона последовательно ухудшаются последние годы. В 2019 году замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью The Wall Street Journal назвал их находящимися в низшей точке со времен холодной войны. После этого ситуация только ухудшилась. В марте президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста в интервью телекомпании ABC, утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента Путина убийцей.
«Стратегия Агмашенебели» работает над созданием собственной фракции в парламенте
Оппозиционная партия «Стратегия Агмашенебели» работает над формированием собственной фракции в парламенте Грузии. Об этом заявила депутат от партии Теона Акубардия.
На сегодняшний день для создания фракции необходимо минимум шесть депутатов. По итогам парламентских выборов «Стратегия Агмашенебели» получила четыре мандата.
«Стратегия Агмашенебели» работает над связанными с фракцией вопросами. Вы знаете, что, исходя из документа Шарля Мишеля, планируются поправки в Конституцию. Соответственно, мы рассматриваем все возможные пути», - заявил Акубардия в эфире телеканала «Рустави 2».
По ее словам, лидер партии Георгий Вашадзе на данный момент находится с рабочим визитом за рубежом.
Накануне стало известно о создании первой оппозиционной фракции в парламенте – «Лело – партнерство для Грузии». К членам партии «Лело» – Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Анне Нацвлишвили и Давиду Усупашвили, присоединились независимые депутаты Саломе Самадашвили, Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе.
Сегодня председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в законодательном органе страны будет несколько оппозиционных фракций, даже в том случае, если «Единое национальное движение» продолжит бойкот. По его словам, в ближайшем будущем планируется упростить существующие механизмы, после чего формировать парламентскую фракцию смогут четыре депутата, вместо шести.
В правительстве Грузии допустили сокращение продолжительности «комендантского часа»
В правительстве Грузии допускают сокращение продолжительности «комендантского часа», исключая полную отмену данного ограничения в краткосрочной перспективе. Соответствующее заявление сделала сегодня, 14 мая, замглавы Минздрава страны Тамар Габуния. «Активное обсуждение идет о сравнительном смягчении [запрета] передвижения ночью. Речь идет о переносе времени. Мы все понимаем, что в период пика ресурса для отмены [ограничений] у нас нет», - заявила Габуния.
«Комендантский час», установленный на фоне пандемии коронавируса, действует в Грузии уже полгода. На улицу запрещено выходить с 21:00 до 05:00. Нарушителям грозит штраф в размере 2 тысячи лари (около 580 долларов). Несмотря на строгие санкции, ежедневно полиция фиксирует десятки, а иногда и сотни фактов несоблюдения установленных правил, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Представители сферы гостеприимства считают, что «комендантский час» - главный фактор, препятствующий восстановлению экономики Грузии. Регулярно в разных городах страны проходят протестные акции с требованием отмены ограничения.
В правительстве не раз отмечали, что пока не планируют упразднять «комендантский час», поскольку этот механизм позволяет серьезно снизить мобильность граждан. Эпидемиологи говорят, что рекомендация о снятии ограничения будет выдана после стабилизации эпидситуации в стране.
Над ведомством канцлера Австрии подняли израильский флаг
Себастьян Курц заявил о недопустимости террористических атак на Израиль
Над ведомством федерального канцлера Австрии Себястьяна Курца подняли флаг Израиля. Соответствующее сообщение с фотографией опубликовано в твиттере канцлера.
"Террористические атаки на Израиль нужно осуждать самым серьезным образом", – написал Курц.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил канцлера за поддержку.
10 мая резко обострился конфликт между Израилем и Палестинской автономией. За это время из сектора Газа радикальная палестинская группировка ХАМАС выпустила по территории Израиля более полутора тысяч ракет. Часть из них перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". За время конфликта погибли восемь израильтян, включая одного ребёнка.
По данным палестинской стороны, в результате обстрелов погибло более 100 человек, среди которых 27 – дети. Около 600 человек получили ранения. Израиль утверждает, что ХАМАС располагает свои объекты в жилых кварталах, создавая угрозу для населения.
С 1955 года в Австрии действует закон о вечном нейтралитете и отказе от участия в каких-либо военных альянсах. Вместе с тем в начале 1990-х годов страна открывала своё воздушное пространство для самолётов, задействованных в боевых действиях в Персидском заливе и в конце 1990-х во время операции НАТО на Балканах.
В бюро Радио Свобода в Москве пришли судебные приставы
Они вручили уведомление о возбуждении исполнительного производства
Представители Главного управления службы судебных приставов по городу Москве в пятницу, 14 мая, вручили в Московском бюро Радио Свободная Европа/Радио Свобода уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям в отношении ООО "РСЕ/РС".
Приставы провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они никак не препятствовали, часть времени провели в телефонных переговорах, очевидно, совещаясь со своим руководством.
В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС, внесёнными Министерством юстиции в 2017 году в список СМИ – "иностранных агентов", новых правил маркировки публикаций. РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять эти требования, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику.
Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет примерно 70 миллионов рублей. ООО "РСЕ/РС" оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российском законодательством порядке, однако суд не удовлетворил ни одну из более чем 250 поданных к настоящему моменту апелляций. ООО "РСЕ/РС" также обжалует действия российских властей в Европейском суде по правам человека.
Судя по полученным ООО "РСЕ/РС" документам, исполнительное производство возбуждено в отношении 10 судебных решений, двухмесячный период выплаты штрафов согласно которым к настоящему моменту истёк. Общая сумма штрафов по этим решениям составляет 5 миллионов рублей, дела по ним объединены в одно производство.
- 13 мая информационное агентство ТАСС распространило информацию, согласно которой Тверской суд Москвы отменил 140 назначенных ООО "РСЕ/РС" штрафов. Медиакорпорация уточняет, что в середине апреля 2021 года выяснилось, что Роскомнадзор и мировой судья допустили процессуальные ошибки в определении подсудности 158 административных дел в отношении представляющего интересы медиакорпорации в России ООО "РСЕ/РС" и его генерального директора. 147 дел из них были направлены на повторное рассмотрение, по большинству из них уже вынесены решения по назначению штрафов. В связи с истечением сроков подсудности отменены штрафы по 10 протоколам.
- Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай обратил внимание на недавние заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой, в которых она охарактеризовала попытки российских властей заставить внесённые в списки СМИ - "иностранные агенты" подчиняться приказам Роскомнадзора о маркировке контента, предствляющим собой политическую цензуру, как проявления "медиа-плюрализма" в "подлинно свободном обществе". "РСЕ/РС предоставляет своей аудитории честные новости и сбалансированную информацию, для того, чтобы граждане России, как заметил один из наших журналистов, "не привыкали к неправде и не жили во лжи", - подчеркнул Флай, - Мы продолжим противостоять попыткам Кремля цензурировать неприятную для российских властей правду".
Путин рассказал о превращении Украины в "антипода России"
У него это вызывает сожаление
Украина превращается в антипода России и Антироссию. Об этом на оперативном совещании членов Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин. По его словам, согласно существующей тенденции с территории Украины Россия будет постоянно получать новости, требующие внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации. Президент сказал, что это у него это вызывает сожаление.
По утверждению Путина, на Украине "закрываются федеральные СМИ" и "совершается зачистка политического поля". Увидел ли он в этом разницу с Россией — не уточняется.
Заявление политика сделано на следующий день после того, как в Киеве суд отправил под домашний арест политика главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Этой партии принадлежит крупнейшая оппозиционная фракция в украинском парламенте. Известно, что Путин — крёстный отец дочери украинского политика Дарьи.
Медведчук обвиняется в государственной измене и "нарушении обычаев войны". По вменённым статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва следит за делом Медведчука, но "не собирается в него вмешиваться". Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, чья жена так же крестила дочь Медведчука, назвал обвинения в его адрес "охотой на ведьм".
- В 2014 году Россия аннексировала входящий в состав Украины крымский полуостров и поддержала сепаратистов на востоке страны, ведших боевые действия против центральной власти. После этих событий Верховная Рада признала Россию "государством-агрессором".
- У Украины — в три раза больше очков в ежегодном рейтинге политических свобод в мире, составляемой организацией Freedom House. Правозащитники считают, что Украина относится к "частично свободным" государствам, в то время как Россия — к несвободным.
Армения обратится к ОДКБ из-за действий Азербайджана
Армения намерена инициировать консультации в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с последними действиями Азербайджана. В Ереване заявляют, что азербайджанские военные несколько дней назад в ряде мест нарушили границу Армении на юге страны и остаются на армянской территории, несмотря на протесты.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поручил соответствующим ведомствам начать переговоры с партнёрами по ОДКБ, в которую входит в том числе Россия. Договор о коллективной безопасности предусматривает координацию позиций стран-членов ОДКБ для принятия мер по устранению угрозы одной из них.
Поздно вечером в четверг Пашинян говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. По сообщению армянской стороны, он "проинформировал президента РФ о ситуации, сложившейся вследствие вторжения вооружённых сил Азербайджана на суверенную территорию Армении, в Сюникскую область", а также сказал Путину об обращении Еревана в ОДКБ. "Собеседники сошлись во мнении в том, что выход из сложившейся ситуации должен выражаться в возвращении азербайджанских войск на исходные позиции" - утверждает пресс-служба Пашиняна. В сообщении Кремля об этом разговоре такой категоричной оценки нет. Там сказано, что обе стороны должны соблюдать режим прекращения огня, а Россия готова продолжать посреднические усилия.
Ранее Пашинян обвинил Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию Армении. По его словам, что в настоящее время около 250 азербайджанских военных остаются на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях, вклинившись на несколько километров в армянскую территорию. При этом оружие обе стороны не применяли, а с участием армянских и азербайджанских военных ведутся переговоры.
МИД Азербайджана заявил, что азербайджанские военные размещаются на принадлежащих Азербайджану позициях. При этом в заявлении ведомства отмечается, что между двумя государствами до недавнего времени отсутствовала обозначенная граница, поэтому сейчас процесс её демаркации может сопровождаться "разногласиями сторон". В Баку призвали Армению вести переговоры и не "впадать в панику".
- Ряд граничащих с Арменией районов Азербайджана почти 30 лет после распада СССР контролировали армянские силы. Под контроль Азербайджана они перешли только осенью прошлого года.
- В прошлом году в результате резкого обострения давнего конфликта между Ереваном и Баку вокруг Нагорного Карабаха и боевых действий, которые продолжались около шести недель, погибли тысячи людей. По соглашению о прекращении огня, достигнутому в ноябре при посредничестве Москвы, под контроль Азербайджана вернулись значительные территории в Нагорном Карабахе и по его периметру.
- ОДКБ официально не вмешивалась в конфликт. В России подчёркивали, что речь не шла о нападении на территорию Армении. Сейчас, однако, Ереван заявляет, что затронута уже непосредственно территория страны.
- Сюникская область Армении представляет собой территорию шириной в несколько десятков километров, разделяющую основную территорию Азербайджана и его Нахичеванскую область.
В Москве выявлено максимальное с января число заболевших COVID-19
В Москве за минувшие сутки выявили около четырёх тысяч случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с середины января. Умерли за день 60 пациентов.
В России за последние сутки зафиксировано почти девять с половиной случаев COVID-19. Это максимум с 20 марта.
Врачи-инфекционисты полагают, что причиной роста заболеваемости могли стать майские праздники, когда люди активно общались и пользовались общественным транспортом.
Всего с начала пандемии коронавируса в России заболели почти пять миллионов человек. Число умерших превышает 115 тысяч. Медики и демографы полагают, что реальное количество заболевших и умерших может быть больше.
В России ведётся вакцинация отечественными препаратами от COVID-19. Первую прививку получили около 10 процентов жителей, полностью вакцинированы чуть более шести процентов.
Литва передаст Грузии 15 тысяч доз вакцин от COVID-19, Украине – 100 тысяч
Литва передаст Грузии 15 тысяч доз вакцин от COVID-19, Украине – 100 тысяч, Молдове – 12 тысяч. Как пишет в социальной сети Twitter министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, решение приняло правительство страны.
Всего, по информации министра, для стран Восточного партнёрства будет выделено 200 тысяч доз вакцин. При этом Ландсбергис не указывает, будет ли помощь оказана Беларуси, Армении и Азербайджану.
Глава МИД назвал решение правительства «маленьким шагом со стороны Литвы». Он выразил надежду, что к инициативе подключатся и другие страны ЕС.
COVID-19 в Грузии: 1390 новых случаев, 18 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4397 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 18 пациентов.
За сутки в стране выявили 1390 новых случаев коронавируса. Накануне провели 38 468 тестов: PCR-тестов – 10 817, экспресс‐тестов на антиген – 27 651.
Выздоровели еще 1070 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 327 831, выздоровевших – 307 334.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,61%, за последние 14 дней составляет 5,35%, за неделю – 4,4%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3722 человека, всего администрировано вакцин – 81 076.
В Грузии – третья волна коронавируса. В клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Израильская армия провела крупнейшую операцию против ХАМАС
Израильская авиация при поддержке наземных подразделений провела крупнейшую с 2014 года операцию против радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.
В операции принимали участие 160 самолётов. В течение 40 минут они одновременно атаковали 150 объектов. Целью ударов были тоннели, которые ХАМАС использует для укрытия и транспортировки.
Наземные подразделения на территорию Газы не заходили. Представитель Армии обороны Израиля заявил, что у военных есть планы по подготовке возможной наземной операции, но детали не уточнил.
ХАМАС ответил на атаку израильской армии ракетными обстрелами на приграничной территоии.
Конфликт между Израилем и Палестинской автономией резко обострился 10 мая. За это время из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более полутора тысяч ракет. Часть из них перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". Погибли восемь человек, включая одного ребёнка.
По данным палестинской стороны, в результате обстрелов погибло более 100 человек, среди которых 27 – дети. Около 600 человек получили ранения. Израиль утверждает, что ХАМАС располагает свои объекты в жилых кварталах, создавая угрозу для населения.
На улицах ряда израильских городов со смешанным еврейско-арабским населением были столкновения, сопровождавшиеся поджогами.
Международное сообщество призывает остановить насилие. Соединённые Штаты поддержали право Израиля на самооборону.
- Обстановка в регионе накалилась в начале мая из-за возможного выселения нескольких арабских семей из района Восточного Иерусалима. Такое решение принял израильский суд. Это вызвало недовольство палестинцев. 7 мая, после вечерней пятничной молитвы они стали забрасывать полицейских камнями, бутылками и кусками арматуры.
- Для локализации конфликта полиция перекрыла для мусульман вход на Храмовую гору. По информации палестинских СМИ, израильтяне стали стрелять резиновыми пулями и применили светошумовые гранаты. Через некоторое время полиция взяла штурмом дворы мечети Аль-Акса и силой заставила людей покинуть территорию.
- Решение суда о законности выселения палестинцев отложили, но столкновения продолжились.
- Палестинская сторона объявила о начале военной операции "Иерусалимский меч". Через несколько часов Армия обороны Израиля начала операцию "Страж стен".
Статья в Lancet ставит под сомнение достоверность данных о «Спутнике V»
Группа эпидемиологов и биологов из разных стран в статье, опубликованной в ведущем медицинском журнале The Lancet, подвергла серьёзным сомнениям имеющиеся данные о третьей фазе клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции "Sputnik V" и сделанные из них выводы об эффективности и безопасности вакцины.
В открытом письме, обнародованном в The Lancet, учёные, среди которых есть и российский специалист, проанализировали опубликованные ранее в том же журнале данные об испытаниях российской вакцины. Её создатель - институт имени Гамалеи - на основании этих испытаний заявил, что эффективность "Спутника" превышает 91 процент. Публикация в ведущем медицинском журнале стала одним из аргументов как для российских властей, так и для политиков из ряда стран мира, включая ЕС, чтобы заявлять о надёжности российского препарата. Контракты на его поставки заключены с десятками стран, хотя пока он, в отличие от шести других вакцин, официально не одобрен ВОЗ.
Авторы критической статьи, проанализировав аргументы создателей вакцины, пишут о множестве несоответствий в представленных данных, ряде необычных и подозрительных совпадений (в частности, вакцина, согласно официальным данным, показала почти одинаковую эффективность для всех возрастных категорий), отсутствии прозрачности при проведении третьей фазы испытаний "Спутника" и чётких правил её проведения. Главный источник их опасений, однако, то, что не был опубликован ряд данных об испытаниях, без которых, по мнению авторов, объективно оценить их результаты невозможно.
Ранее группа авторов письма уже выражала сомнения в опубликованных ранее результатах 1-й и 2-й фазы испытаний "Спутника".
Разработчики вакцины в том же The Lancet ответили на открытое письмо с критикой представленных данных. Они утверждают, что "безопасность и иммунногенность "Спутника V" подтверждены множеством исследований", в том числе в Аргентине, где ведётся массовая вакцинация российским препаратом. Они также отвергают утверждения о том, что не представили нужные данные.
- Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована более чем в 50 странах. Кроме России, массовая вакцинация ею идёт, в частности, в Аргентине и в Сербии. В Евросоюзе она находится на рассмотрении. Ряд стран ЕС выражал готовность её закупить в случае одобрения европейским регулятором. Венгрия на сей день единственная из стран ЕС, где идёт вакцинация российским препаратом. В Словакии его закупка привела к политическому скандалу, кроме того, словацкое фармацевтическое агентство заявило о том, что вакцина, поставленная в страну, отличается от описанной в Lancet (российская сторона это отрицает).
- Данные, предоставленные разработчиком вакцины, не устроили также регулятор в Бразилии, что вызвало гневную реакцию российской стороны.
- Российский МИД неоднократно утверждал, что против "Спутника" ведётся спланированная кампания, обвиняя в участии в неё западные СМИ. При этом статья об эффективности "Спутника" в Lancet приводится в качестве одного из главных аргументов в пользу российской вакцины.
Экс-министр юстиции Зураб Адеишвили лишился грузинского гражданства
Экс-министр юстиции, бывший генпрокурор Грузии Зураб Адеишвили лишился грузинского гражданства.
Как заявили в министерстве юстиции Грузии, Адеишвили обратился в Агентство развития государственных сервисов Грузии с соответствующим заявлением 4 марта, указав, что получил гражданство Украины. Согласно законодательству, при получении иностранного гражданства лицо лишается гражданства Грузии.
Просьбу экс-чиновника ведомство рассмотрело в установленный законом 80-дневный срок, отправив заключение президенту Грузии. Саломе Зурабишвили удовлетворила заявку 13 мая, – сообщили в пресс-службе Минюста Грузии.
- После смены власти в Грузии в 2012 году, Зурабу Адеишвили предъявили обвинения по нескольким делам. Однако Интерпол прекратил его международный розыск. По делу о банкротстве «Карту банка» суд заочно приговорил Адеишвили к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения, по делу телекомпании «Иберия» - к двум годам лишения свободы (срок сокращён на четверть – до года и 6 месяцев), по делу о незаконном изъятии винного завода «Акура» в городе Телави - к двум годам. Последние годы Адеишвили занимал должности в правительстве Украины.
Аслан Бжания встретился в Сухуми с Иналом Ардзинба
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с основателем платформы «Будущее Абхазии», бывшим сотрудником администрации президента РФ и действительным государственным советником РФ Иналом Ардзинба.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, в ходе встречи обсуждались вопросы молодежной политики, цифровизации экономики и госуправления, привлечения инвестиций в Абхазию.
На встрече было отмечено, что формирование кадрового резерва абхазского президента позволит создать условия для оптимизации кадровой политики.
Ранее Аслан Бжания подписал указ «О создании Кадрового резерва». Он создается с целью своевременного обновления госаппарата за счет молодых эффективных управленцев и участников конкурса «Гордость Абхазии», – сказано в сообщении пресс-службы.
- 30-летний Инал Ардзинба родился в Сухуми. Он родственник первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба. Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину. В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле. В январе прошлого года Ардзинба объявил о возможном создании новой партии в Абхазии. Позже заявил об отсутствии планов на президентство в Абхазии.
В Батуми обнаружены тела двух иностранных граждан
Двух человек – мужчину и женщину, сегодня утром обнаружили мертвыми в Батуми. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Оба – иностранцы. Женщина является гражданкой Узбекистана, а мужчина гражданином Турции.
Согласно распространившейся информации, тело первой нашли в квартире дома №8 на улице Кобаладзе, а второго – на автомобильной стоянке во дворе.
Как пишет «Новости-Грузия», жильцы дома предполагают, что мужчина убил гражданку Узбекистана, а затем покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 19-го этажа.
Тело гражданина Турции уже доставлено на экспертизу, на месте продолжают работать эксперт-криминалисты.
Вакцинированные американцы могут отказаться от ношения масок
Федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявил в среду о том, что полностью вакцинированные американцы могут не носить масок, предохраняющих от заражения COVID-19, даже в помещениях.
Глава CDC Рашель Валенски заявила: "Те, кто полностью вакцинирован, могут принимать участие в мероприятиях в помещении и на открытом воздухе, не используя масок и не соблюдая социальную дистанцию. Вы можете позволить себе делать то, что вы были вынуждены прекратить делать из-за пандемии". Ношения масок отныне не требуется от вакцинированных американцев во время посещения зрелищных, спортивных мероприятий даже при большом скоплении людей.
По словам Валенски, наблюдения показывают, что те, кто прошел вакцинацию обладают достаточно надежным иммунитетом к COVID-19. В редких случаях заражения вакцинированных людей, заболевание протекало в легкой форме и они представляли небольшой риск заражения для окружающих. Опасности подвергаются те, кто не вакцинирован. Им рекомендуется продолжать носить маски.
Президент США Джо Байден назвал решение CDC "хорошим днем для страны". Ношение масок остается обязательным в общественном транспорте, включая поезда и самолеты, медицинских, пенитенциарных учреждениях и в местах, где их использование регулируется законами.
В Армении заявляют о кризисной ситуации на границе с Азербайджаном
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил азербайджанских военных в переходе госграницы в Сюникской области на юге страны, назвав их действия посягательством на суверенную территорию.
В прошлом году в результате резкого обострения давнего конфликта между Ереваном и Баку вокруг Нагорного Карабаха и боевых действий, которые продолжались около шести недель, погибли тысячи людей. По соглашению о прекращении огня, достигнутому в ноябре при посредничестве Москвы, армянская сторона уступила Азербайджану значительные территории.
В апреле Никол Пашинян ушёл в отставку под давлением оппозиции. Многие посчитали, что он, заключив соглашение с Баку по Карабаху, предал национальные интересы. На 20 июня в стране назначены досрочные парламентские выборы.
13 мая Пашинян обвинил Баку в новых посягательствах, выступая на экстренном заседании Совета безопасности Армении.
«Уже два дня, как вокруг Черного озера и близлежащих территорий взрывоопасная ситуация. Причина в том, что вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу Армении. Вооружённые силы Армении приняли контрмеры. На некоторых территориях азербайджанские военные отошли от занятых позиций», - сказал Пашинян.
Он отметил, что ни с армянской, ни с азербайджанской стороны оружие не применялось. Пашинян также сказал, что в настоящее время около 250 азербайджанских военных остаются на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.
В МИД Азербайджана заявили, что «меры по укреплению системы охраны границ, реализуемые в рамках территориальной целостности Азербайджана, осуществляются на основе имеющих у сторон карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном».
«С момента восстановления независимости между двумя странами не было государственной границы по понятным причинам, и по этой причине мы говорим о сложном техническом процессе, который в настоящее время сопровождается разногласиями между сторонами», – сказано в заявлении.
В Баку говорят, что с 12 мая на этот участок направлено руководство Государственной пограничной службы Азербайджана, ведутся переговоры с пограничниками противоположной стороны и предпринимаются соответствующие шаги по нормализации ситуации.
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