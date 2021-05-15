День осетинского языка и литературы отмечают в Осетии

Сегодня, 15 мая, в Осетии отмечают День осетинского языка и литературы. Знаменательно, что дата праздника связана с днем выхода в свет в 1899 году книги основоположника осетинского литературного языка Коста Хетагурова «Ирон фандыр» («Осетинская лира»).

Осетинский язык относится к иранской группе индоевропейской языковой семьи, является единственным преемником скифо-сармато-аланского языка, что делает его уникальным памятником самобытности, истории и культуры осетинского народа.

В Цхинвали празднование Дня осетинского языка и литературы начинается с возложения цветов к памятнику Коста Хетагурову. Здесь школьники читают стихи известных осетинских поэтов, а победителям литературных олимпиад и творческих конкурсов вручаются грамоты.

В этот день в самопровозглашенной республике Южная Осетия традиционно проводятся культурные мероприятия с участием известных осетинских писателей, преподавателей, лингвистов и историков, в школах проходят семинары для преподавателей осетинского языка и литературы, проводятся открытые уроки осетинского языка, конкурсы на лучшие осетинские стихотворения, песни и танцы.

Также к празднованию этого Дня приурочены научно-практические конференции и семинары, посвященные проблемам современного состояния осетинского языка, его развитию и возрождению, современным методам преподавания. А лучшие учителя осетинского языка в рамках празднования награждаются за вклад в сохранение родного языка, обычаев и традиций своего народа.

По информации агентства «Рес», культурные и торжественные мероприятия, посвященные Дню осетинского языка и литературы, проходят не только в Осетии, но и в разных городах России, а также за рубежом.