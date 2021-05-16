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Баку: Пограничные вопросы с Арменией нужно решать по двусторонним каналам
В Баку назвали утверждения Армении о том, что Азербайджан нарушил суверенную территорию Армении безосновательными, в свою очередь заявив, что именно Армения нарушает международно признанные границы Азербайджана.
Как передает азербайджанское информационное агентство «Тренд», глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева подчеркнула, что «первопричина пограничных проблем – это незаконная оккупация территорий Азербайджана Арменией до ноября 2020 года».
«Именно Армения нарушает международно признанные границы Азербайджана. Азербайджан восстанавливает только свои международно признанные границы. Как уже указывалось в наших официальных заявлениях, в связи с улучшением погодных условий в освобожденных районах Азербайджана, граничащих с Арменией, Азербайджан продолжает укреплять систему охраны границ, осуществляемую в рамках своей территориальной целостности. Этот процесс осуществляется на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном, которая есть у обоих сторон.
Мы всегда уважаем суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность международно признанных границ. Несомненно, взаимное уважение этих принципов, построение на этой основе добрососедских отношений и благонамеренный запуск процесса делимитации/демаркации границ - единственный способ решить любые споры, которые могут возникнуть. Армения и Азербайджан только что вышли из войны, поэтому успешная демаркация и делимитация границ играют ключевую роль в обеспечении мира и безопасности», - заявила представитель МИД Азербайджана.
Абдуллаева отметила, что демаркация и делимитация границ - это двусторонний вопрос, очень сложный и технический процесс.
«Конечно, мы понимаем озабоченность третьих стран ситуацией в регионе, направленную на снятие напряженности. Мы считаем, что все фундаментальные причины и проблемы должны быть тщательно исследованы, прежде чем делать какие-либо заявления по столь чувствительному вопросу».
Глава пресс-службы МИД Азербайджана выразила сожаление, что «этот технический вопрос был преувеличен провокационными заявлениями и клеветнической кампанией против Азербайджана».
«Такой деструктивный подход служит только увеличению напряженности. Понятно, что неадекватная реакция и провокационные заявления Армении связаны с предвыборной ситуацией в этой стране. Попытки Армении использовать этот вопрос в качестве политического инструмента неприемлемы. Мы рекомендуем политическим и военным кругам Армении признать реальность межгосударственного пограничного режима вдоль международной границы, не допускать необоснованного обострения ситуации в регионе и конструктивно решать пограничные вопросы с азербайджанской стороной по двусторонним каналам. Такие случаи могут и должны решаться путем взаимных контактов между соответствующими пограничными органами обеих сторон», - добавила Лейла Абдуллаева.
Другие новости дня
У села Пхеро Адигенского района Грузии тушат лесной пожар
У села Пхеро Адигенского муниципалитета (регион Самцхе-Джавахети) Грузии тушат лесной пожар.
По информации телеканала «Рустави 2», горит нижний ярус соснового леса – трава и кустарники. Огонь распространяется по склону горы недалеко крепости Окрос-Цихе – одного из крупнейших средневековых фортификационных сооружений в Грузии.
Местные жители заметили дым сегодня во второй половине дня, после чего сообщили о факте в «112». По информации телеканала «Формула», на месте работают шесть бригад пожарных-спасателей. К тушению также подключены местные жители.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 2 гектара.
Местное агентство «Самхретис карибче» со ссылкой на Службу по управлениям чрезвычайными ситуациями сообщает, что к настоящему времени пожар удалось локализовать. Продолжаются работы до полной ликвидации.
«Пожар локализован. На данный момент на месте работают шесть групп. Никто не пострадал», - сообщили в службе.
В Тбилиси прошла презентация общественного движения Левана Васадзе
«Я пришел сюда не для того, чтобы раздавать очередные пустые обещания - это то, чего я больше всего боюсь и чего я больше всего не хочу, мы приглашаем вас всех вместе поработать во спасение страны», - сказал основатель общественного движения, «Эртоба, раоба, имеди» (Единство, сущность, надежда) Леван Васадзе на встрече со своими сторонниками, собравшимися в парке 9 апреля в Тбилиси.
По словам Васадзе, он твердо уверен, что при поддержке грузинского народа сможет разорвать порочный круг, по которому Грузия движется 30 лет.
«Наша политическая позиция, наша общественная позиция такова, что мы приглашаем всех работать вместе, чтобы спасти нашу страну, потому что наша страна находится в тяжелейшем положении из-за неправильной идеологии и политической системы, в которой она находилась в последние годы», - сказал Леван Васадзе.
- Известный своими ультраконсервативными и антизападными взглядами грузинский бизнесмен Леван Васадзе – друг и единомышленник философа Александра Дугина, известного своей антигрузинской и антизападной риторикой. Среди друзей Васадзе и пророссийский политик из Молдовы, экс-президент страны Игорь Додон.
- 51-летний Леван Васадзе по образованию геофизик, окончил Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили. Степень магистра получил в Бизнес-школе Роберто Гойзуета при Университете Эмори (Атланта, США). С 1995 по 2007 год жил в России, учился в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (Москва).
- В 1995–1999 годах Васадзе занимал руководящие должности в инвестиционных компаниях Sector Capital, Creditanstalt Investment Bank и «Атон». В 1998 году стал вице-президент, а в 2000 года - первым вице-президентом, руководителем комплекса стратегии и развития АФК «Система». В 2001 году был назначен на должность председателя совета директоров страховой компании РОСНО, а в 2006 году стал ее гендиректором.
- Вернувшись в Грузию в 2009 году, Леван Васадзе основал несколько успешных компаний в сфере обслуживания и образования, но в основном занимался благотворительностью. Капитал грузинского бизнесмена оценивается в 25 миллионов долларов.
В Тбилиси проведут молитвенный объезд в День святости семьи
Завтра, 17 мая, священнослужители проведут молитвенный объезд и окропят улицы Тбилиси освященной водой, чтобы отметить утвержденный патриархией Грузии праздник – День святости семьи. Об этом сообщает служба по связям с общественностью патриархии.
Ежегодно 17 мая патриархия организует пешее шествие от площади Первой Республики до кафедрального собора Святой Троицы – Самеба. «День святости семьи» отмечают тысячи человек. Как правило, к священнослужителям и пастве, которые прибывают в Тбилиси из регионов, присоединяются байкеры, чохоносцы, ультранационалисты и все те, кто считает себя защитником традиционных ценностей.
Обычай пришлось изменить из-за пандемии коронавируса. Вот уже второй год подряд патриархии приходится отказываться от всех массовых мероприятий 17 мая.
Завтра в 11:00 священнослужители и верующие соберутся у Кафедрального собора Святой Троицы – Самеба, в районе Авлабари, освятят воду, а затем проследуют по пяти направлениям, чтобы благословить всех горожан.
Первое направление – Сабуртало, второе – Дигоми, Диди Дигоми, Глдани, Мухиани, ТЭВЗ, третье – Ортачала, Исани, Самгори, четвертое – Мтацминда, Сололаки, Ваке, Вера, Дидубе, пятое – Чугурети.
- День святости семьи был учрежден патриархией Грузии в 2014 году, после того, как 17 мая 2013 года православные активисты во главе с десятком священников жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси. В тот день пострадали около 30 гражданских активистов и правозащитников и несколько полицейских. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси проходят под серьезной охраной полиции.
Лидеры ЕНД вылетели в Киев для встречи с Михаилом Саакашвили
Ника Мелия и еще несколько лидеров «Единого национального движения» отправились в Киев для встречи с основателем партии, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, сообщает телеканал Formula.
«Два с половиной года я не видел этого человека, и он не видел меня. Многое зависит от отношений между мной и ним. Уверен, что будет взаимопонимание, будет общая стратегия, видение. Мы собираемся говорить – я о моем видении, он – о своем», - заявил Мелия журналистам.
Вместе с Мелия в Украину вылетели члены ЕНД Коба Накопия, Петре Цискаришвили, Эка Херхеулидзе, Каха Окриашвили и Акакий Минашвили. В партии не скрывают, что планируют обсудить с Саакашвили текущие политические процессы в Грузии.
- Ника Мелия был избран председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии в конце 2020 года. Спустя пару месяцев его арестовали из-за невыплаты залога по делу о протестах в июне 2019 года. Освобождение лидера ЕНД стало одним из пунктов соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции. Подписав документ, оппоненты властей обязались прекратить бойкот парламента.
- Мелия вышел на свободу 10 мая после того, как залог в размере 40 тысяч лари за него выплатил фонд ЕС, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- В «Национальном движении» присоединяться к соглашению не спешат. Мнения по поводу вхождения в парламент в партии разделились. Часть членов ЕНД выступают за то, чтобы прекратить бойкот без подписания соглашения. Другие выступают против как подписания соглашения, так и вхождения в парламент. По их мнению, тем самым партия должна продемонстрировать принципиальную позицию о непризнании итогов парламентских выборов 2020 года, которые, по их мнению, были сфальсифицированы.
- Сам Михаил Саакашвили 20 апреля призвал «Единое национальное движение» войти в парламент после того, как Ника Мелия выйдет на свободу.
В Тбилиси неизвестные обстреляли машину, есть пострадавшие
В Тбилиси неизвестные обстреляли автомобиль, один человек ранен, сообщает телеканал Formula.
Инцидент произошел сегодня днем в Надзаладевском районе. По словам очевидцев, к машине, остановленной на пересечении улиц Худадова и Манджгаладзе, приблизился другой автомобиль, из которого и были произведены выстрелы. После стрелявшие скрылись.
Согласно распространившейся информации, в обстрелянной машине находились три человека. Утверждается, что ранен был только водитель. Где находится автомобиль и сидевшие в нем лица, на данном этапе неизвестно.
Свидетелями стрельбы были десятки человек, которые присутствовали на воскресной службе в местной церкви. Судя по всему, о факте в полицию никто из них не сообщил. Как передает телеканал «Мтавари», сотрудники МВД Грузии появились на месте спустя пару часов. В настоящее время территория оцеплена желтыми лентами и на месте работают эксперты-криминалисты.
Formula описывает произошедшее как криминальную разборку. Журналисты предполагают, что участники пытаются «замолчать» случившееся, используя свои связи в криминальном мире.
Коронавирус на Северном Кавказе: умерли еще 25 человек, новых заболевших – 261
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 261.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 12 заразившихся, в Ставропольском крае – пять, в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее официально подтверждено по два летальных случая в каждой республике, в Дагестане и Калмыкии – по одному. С учетом этих данных, всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 9 675 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае, меньше всего – в Адыгее и в Чечне.
- Краснодарский край + 93 (47 021 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 55 (53888)
- Дагестан + 38 (33 037)
- Кабардино-Балкария + 18 (24 092)
- Калмыкия + 11 (20 626)
- Карачаево-Черкесия + 11 (20 259)
- Ингушетия + 10 (15 609)
- Северная Осетия + 9 (16 880)
- Чечня + 8 (12 148)
- Адыгея + 8 (14 556)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 258 116 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 16 мая, выявлено 4 940 245 заболевших коронавирусом.
20% опрошенных россиян готовы привиться ради поездок за границу
Каждый пятый участник опроса среди граждан России, который провел портал SuperJob, утверждает, что сделает прививку от коронавирусной инфекции только в том случае, если наличие сертификата о прививке станет единственной возможностью поехать за границу. Число опрошенных, давших такой ответ - 20 процентов - больше, чем тех, кто сказал, что планирует сделать прививку в любом случае, их 18 процентов.
Тех, кто не хочет вакцинироваться ни при каких условиях, среди опрошенных, однако, больше, чем представителей первых двух категорий - 42 процента. Всего было опрошено 1600 человек в разных регионах.
Вакцинироваться ради поездки за рубеж готовы 26 процентов опрошенных моложе 34 лет.
Российские власти не публикуют официальной статистики о числе привитых, хотя различные цифры нередко упоминают в своих выступлениях чиновники и руководители государства. 10 мая президент Владимир Путин заявил, что вакцинировались от COVID-19 более 21 млн россиян. Проекты, занимающиеся отслеживанием мировой статистики вакцинации, приводят более низкие цифры - по данным Our World in Data, привились не более 10 процентов россиян (то есть около 14 млн). Темпы вакцинации в России ниже, чем во многих странах Запада, включая США и Великобританию.
В последние дни отмечается рост числа новых выявленных случаев инфекции в Москве. В целом по России, по официальным данным, прирост уже долгое время стабилен - в среднем 8-9 тысяч новых случаев в сутки. Ряд специалистов говорит о возможном начале третьей волны эпидемии. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал в воскресенье вопросы о третьей волне «банальными и неуместными», сказав, что лучший способ ее избежать - это «прийти и провакцинироваться».
В таких странах, как Израиль, Великобритания, США, ряд государств ЕС, где число вакцинированных составляет десятки процентов, число случаев инфекции существенно сократилось по сравнению с зимними месяцами.
Вакцинация в России производится тремя отечественными препаратами, большая часть прививок делается препаратом «Спутник V». Ряд стран уже сейчас признают вакцинацию «Спутником» как одно из оснований для упрощенного въезда. Однако в ЕС препарат пока не одобрен, при этом Еврокомиссия предложила странам ЕС разрешить въезд тем иностранцам, которые привиты одобренными в союзе вакцинами.
В Европарламенте подготовили рекомендации по отношениям с РФ
Комитет Европарламента по международным делам подготовил проект рекомендаций по выстраиванию долгосрочной стратегии ЕС в отношениях с Россией. Документ опубликован на сайте комитета. Он содержит 5 основных рекомендаций, касающихся как противодействия политике российских властей, которую авторы документа считают агрессивной, так и поддержки гражданского общества в России.
Первым принципом является «сдерживание российской угрозы» - как говорится в документе, ЕС вместе с НАТО и другими партнерами должны противодействовать агрессивной политике России и оказывать на нее давление с целью «вернуть оккупированные территории» восточным соседям ЕС. В документе содержатся и другие предложения на случай продолжения агрессивных действий Москвы - речь идет о призывах отключить Россию от системы SWIFT, принимать меры для снижения зависимости от российских нефти и газа, «во всяком случае, пока президент Путин у власти».
Вторым принципом является борьба с российским влиянием и «гибридными угрозами» со стороны России в ЕС и соседних странах.
Третий принцип - «действия в защиту демократии», которые рекомендуется согласовывать с США. Речь идет о совместных санкционных списках, единой политике по борьбе с отмыванием денег, международных расследованиях, поддержке правозащитников. При этом основополагающим принципом должно стать «Главное - демократия»: перспективы отношений с Россией должны зависеть от готовности российских властей соблюдать права человека и обеспечивать свободные выборы. Предлагается наладить сотрудничество с неправительственными организациями, такими как Bellingcat, при проведении расследований. По мнению авторов документа, ЕС должен инициировать международные расследования »преступлений, совершенных режимом Путина против народа России», так же как и аналогичные расследования в отношении белорусского режима.
Четвертый принцип - это «действия в поддержку демократии». Предлагается, в частности, создать «Свободное российское телевидение» с круглосуточным вещанием для противодействия «пропаганде путинского режима». ЕС, как говорится в документе, должен также быть готовым к тому, чтобы не признавать результаты выборов в Госдуму России в 2021 году, если они не пройдут честно. Евросоюз, как говорится в документе, должен также подготовить «стратегическое видение будущих отношений с демократической Россией», которое должно содержать ряд стимулов для демократизации в России - включая либерализацию визового режима, программы модернизации и стратегическое партнерство.
Пятым принципом названа поддержка демократии в странах-соседях России - речь идет об укреплении сотрудничества со странами Восточного партнерства »с тем, чтобы они служили хорошим примером, который стимулировал бы народ России поддержать демократию».
Документы Европарламента носят рекомендательный характер. Депутаты ранее одобрили ряд резолюций с призывом к весьма жесткой политике по отношению к Москве, однако Еврокомиссия и страны-члены ЕС воспользовались далеко не всеми данными рекомендациями. При этом в Еврокомиссии заявляют о том, что Россия взяла курс на конфронтацию с ЕС, и говорят о необходимости разработать новую стратегию отношений с Москвой.
Россия недавно объявила о санкциях в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли.
С начала 2021 года в Грузии умерли более 40 ВИЧ-инфицированных
С начала 2021 года в Грузии выявили 197 новых случаев ВИЧ-инфицирования. Данные публикует Центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Грузии.
Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире проходит День памяти людей, умерших от СПИДа. Впервые он был организован в 1983 году в Сан-Франциско (США) группой американцев, которых лично коснулась проблема СПИДа. В этом году День памяти выпал на 16 мая.
В 2020 году в Грузии скончались 157 ВИЧ-инфицированных, в 2019-м – 116, в 2018-м – 135, в 2017-м – 127, в 2016-м – 168, в 2015-м – 94, а в 2014-м – 84. По данным за пять месяцев 2021 года, от ВИЧ скончался 41 человек.
Первый случай заболевания СПИДом был выявлен в Грузии в 1989 году. С тех пор в стране диагноз ВИЧ поставили 8 823 гражданам. Из них 6 587 мужчин и 2 236 женщин. Возраст большинства пациентов 29-39 лет. СПИД развился у 4 441 пациента, из них 1 834 скончались, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Статистика демонстрирует, что в течение последних лет наблюдается устойчивая тенденция роста новых случаев ВИЧ/СПИДа: 2014 год – 564 случая, 2015 год – 717 случаев, 2016 год – 719 случаев, 2017 год – 631 случай, 2018 год – 672 случая, 2019 год – 668 случаев, 2020 год – 530 случаев.
На данный момент в Грузии 5 517 человек официально имеют ВИЧ-положительный статус (в том числе 620 в самопровозглашенной республике Абхазия). Среди инфицированных 44 подростка. Согласно статистике, самые распространенные способы передачи инфекции – это гетеросексуальные контакты и инъекции наркотиков зараженной иглой. В центре иммунологии напоминают, что тест на ВИЧ/СПИД и консультация для граждан Грузии являются бесплатными и анонимными.
- Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является ретровирусом, инфицирующим клетки иммунной системы, разрушающим или ослабляющим их функцию. На ранних стадиях инфекция протекает бессимптомно. Однако по мере ее развития иммунная система ослабевает и человек становится более чувствительным к инфекциям.
- СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) - последняя стадия ВИЧ-инфекции. Может пройти 10-15 лет, прежде чем у ВИЧ-инфицированного человека разовьется СПИД; еще больше замедлить этот процесс могут противоретровирусные препараты.
- ВИЧ передается при незащищенном половом акте, переливании зараженной крови, использовании зараженных игл, а также от матери ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания.
Полиция Казахстана задержала Мурата Мейрбекова
Мурат Мейрбеков, обвиняемый следственными органами Грузии в изнасиловании, задержан в Казахстане. Об этом сообщает медиа-центр казахстанского МВД.
Мейрбеков был задержан в городе Нур-Султан на основании заявления родителей 26-летней Айсель Айтпаевой, найденной мертвой в Тбилиси 5 мая. «В отношении Мейрбекова начато досудебное расследование по статье 128 Уголовного кодекса РК (торговля людьми)», - сообщили в МВД Казахстана.
37-летний Мейрбеков – дальний родственник семьи Айтпаевых, владелец фирмы, занимающейся продажей подержанных автомобилей. По его приглашению в начале апреля Айсель приехала в Грузию на заработки из Казахстана. Некоторое время девушка проживала в его квартире в Рустави.
Мейрбеков покинул Грузию за день до гибели Айтпаевой. Накануне Тбилисский городской суд заочно избрал для мужчины заключение в качестве меры пресечения. Гражданину Казахстана вменяют в вину два эпизода изнасилования с угрозой насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшей. В Грузии Мейрбекову грозит от 6 до 8 лет тюрьмы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- 5 мая тело Айсель Айтпаевой обнаружили под окнами многоквартирного дома в Тбилиси. Следствие установило, что девушка выпала из окна 9-го этажа. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди, 57-летнего Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства гражданки Казахстана.
- За несколько часов до смерти Айсель отправила аудиосообщение своей подруге в Казахстане, запись разговора женщины и мужчины, продолжительностью около часа. Предполагается, что это диалог Айтпаевой и Тордуа. Именно из этой записи выяснилось, что в деле было несколько эпизодов сексуального насилия.
- Мать Айтпаевой уверена, что Айсель не совершала самоубийства, а стала жертвой торговли людьми. Семья считает, что их дальний родственник был замешан в этой преступной схеме.
«Грузинский марганец» сумел договориться о компенсациях с жителями Шукрути
Компания «Грузинский марганец» (Georgian Manganese) заявила о том, что ей удалось прийти к соглашению с населением села Шукрути Чиатурского муниципалитета (регион Имерети) по вопросу выплаты компенсаций.
Жители Шукрути уже долгое время продолжают протестные акции, требуя возмещения ущерба, который был нанесен их домам во время работ по добыче марганцевой руды. В начале прошлого года дошло до того, что демонстранты перекрыли входы в рудники, которыми оперирует Georgian Manganese. Тогда же началась выдача компенсаций. За год выплачено было более 1,7 миллиона лари (497,3 тысячи долларов), однако оказалось, что многие пострадавшие сочли предложенную сумму слишком маленькой.
Недавно акции в Чиатурском районе снова возобновились. В начале мая несколько жителей Шукрути зашили себе рты в знак протеста. Они требовали, чтобы к оценке ущерба привлекли частных аудиторов.
Согласно новым договоренностям, подрядчик «Грузинского марганца», компания «Шукрути Плюс» с завтрашнего дня официально приступит к заключению индивидуальных договоров с населением. Выплата компенсаций завершится через год и три месяца.
Были проведены исследования, после которых жителей Шукрути поделили на группы, исходя из степени ущерба. В первую попали 36 семей, с которых и началась выплата компенсаций. Сумма компенсации для них составляет 2,3 миллиона лари (около 673 тысяч долларов).
- Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. На нем трудоустроены около 3,5 тысячи человек. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция «Варцихе 2005» и клиника «Феромеди».
- Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.
Каха Кучава сегодня направится с визитом в Брюссель
Председатель парламента Грузии Каха Кучава 16-20 мая совершит свой первый официальный визит в Брюссель в статусе главы законодательного органа.
Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе визита Каха Кучава проведет встречи с президентом Европарламента Давидом-Мария Сассоли, руководителями комитетов и представителями политических групп Европарламента, а также президентом Палаты представителей парламента Бельгии Элианом Тилио и депутатами бельгийского парламента.
Также запланированы встречи председателя парламента Грузии с комиссаром ЕС по политике соседства и расширению Оливером Вархейсом, заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанна, представителями аналитических центров и СМИ.
В состав делегации входят вице-спикер Леван Иоселиани и председатель комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили.
Арестованные в Беларуси журналисты заявили, что подвергались пыткам
Суд в Могилеве в субботу арестовал двух белорусских журналистов - сотрудника городского новостного сайта Владимира Лаптевича и внештатного корреспондента «Немецкой волны» Александра Буракова - на 20 суток, обвинив их в участии в «несанкционированном мероприятии».
Журналисты были задержаны в среду рядом со зданием областного суда в Могилеве, где проходил процесс над оппозиционным политиком Павлом Северинцем и несколькими другими представителями белорусской оппозиции, - сообщает «Голос Америки». Как сообщила волонтерская правозащитная группа MayDay в своем Telegram-канале, никакого массового мероприятия под стенами суда него не было, и суд вынес решение, основываясь исключительно на свидетельских показаниях сотрудника милиции.
Во время судебного слушания Бураков заявил о «пытках и бесчеловечном обращении» с ним после задержания и до суда, сообщает «Немецкая волна». Он, в частности, заявил, что его неоднократно будили по ночам, а охранники заставляли раздеваться догола. Ему также не отдали передачу, собранную для него родственниками. Лаптевич, по данным Белорусской ассоциации журналистов, сообщил о таком же отношении к себе. Оба журналисты в знак протеста объявили голодовку.
Немецкая медиакомпания Deutsche Welle («Немецкая волна») призвала белорусские власти отменить арест журналистов и выразила решительный протест в связи с нарушением прав СМИ. «Обращение с Александром Бураковым показывает, что режим принимает все более радикальные меры против журналистов», - заявил гендиректор медиакомпании Петр Лимбург.
По данным Белорусской ассоциации журналистов, сейчас в стране за решеткой находятся 16 сотрудников независимых СМИ. В частности, почти год в СИЗО находится журналист и блогер, консультант Белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик.
В Кутаиси спасатели предотвратили взрыв после утечки сжиженного газа
Несколько улиц в Кутаиси были перекрыты из-за угрозы взрыва автоцистерны, перевозившей сжиженный газ. Об этом говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Утечка сжиженного газа произошла сегодня утром, 16 мая, когда грузовая машина передвигалась по улице Гугунава. Информация о факте поступила в Центр оперативного управления чрезвычайными ситуациями «112». На месте были мобилизованы три бригады пожарных-спасателей.
Территорию оцепили, некоторое время передвижение по Гугунава и прилегающим улицам было запрещено. Спасатели провели эвакуацию нескольких домов, а также сотрудников объектов, расположенных у дороги – магазинов, автомастерских и так далее.
Утечку удалось устранить, автоцистерна была отбуксирована из жилой зоны. К настоящему времени угрозы возгорания или взрыва не существует. На месте остаются сотрудники полиции.
«Проблема полностью устранена. Во время происшествия никто не пострадал», - сообщили в службе. По информации телеканала «Мтавари», МВД Грузии начало расследование по факту.
Десять пациентов с диагнозом COVID проходят лечение в медцентре Южной Осетии
В «красной зоне» медцентра самопровозглашенной республики Южная Осетия находятся десять больных с подтвержденным диагнозом COVID, состояние пациентов врачи оценивают как средней тяжести.
Главный инфекционист РММЦ Элеонора Джиоева сообщила информагентству «Рес», что двое из пациентов в тяжелом состоянии были транспортированы в лечебные учреждения Северной Осетии для оказания интенсивной медпомощи. «Хочу обратиться к жителям республики, расслабляться не стоит, потому что заболевание малоизученное и его течение непредсказуемое», - сказала она.
В начале месяца в республику была доставлена первая партия вакцины от коронавируса «Спутник-V». Чтобы привиться, необходимо за день сдать анализы на антитела. Так как у вакцины есть противопоказания, необходимо обратиться к участковому врачу, который подробно проинформирует, как подготовиться к вакцинации.
«Я бы призвала всех наших граждан серьезно отнестись к этому вопросу и пройти вакцинацию. В случае если вы подлежите вакцинации, то есть, либо вы не болели, либо вы болели, но прошло довольно таки много времени - это более шести месяцев и по анализам вы подлежите вакцинации», - отметила Джиоева.
По ее словам, те, граждане, которые уже сделали прививку от коронавируса, чувствуют себя хорошо, «никаких побочных эффектов у них не наблюдается».
На этой неделе жителям республики, которые лечатся на дому, начали выдавать пакет необходимых для лечения медикаментов.
СМИ: Лукашенко в мае в третий раз за 3 месяца посетит Россию
Белорусский лидер Александр Лукашенко в конце мая посетит Россию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Москве и Минске. Это будет третья поездка Лукашенко в Россию с начала года. К осени, как утверждают собеседники «Коммерсанта», стороны должны согласовать так называемые «дорожные карты» по интеграции, которые теперь именуются «союзными программами».
О том, что Лукашенко и президент России Владимир Путин, последний раз проводившие переговоры 22 апреля, скоро встретятся, сообщалось на прошлой неделе. Точная дата, однако, пока не известна.
Путин и Лукашенко ведут переговоры с глазу на глаз, а об их содержании практически не сообщается - кроме слов о том, что обсуждаются «фундаментальные вещи» и «острые вопросы».
Из 28 программ по интеграции 26 уже одобрены, о двух - налогово-таможенной и нефтегазовой - переговоры пока продолжаются. Россия стремится увязать снижение цены на газ для Беларуси с унификацией таможенной и налоговой систем двух стран.
О том, ведутся ли какие-то переговоры о политической интеграции, не сообщается. Ранее Минск и Москва это отрицали.
В условиях западных санкций против ряда белорусских чиновников и компаний, которые стали реакцией на фальсификации на выборах президента Беларуси и подавление акций протеста в стране, белорусская экономика оказывается все более зависимой от российской, - отмечают аналитики. 15 мая Лукашенко издал указ о размещении в России государственных облигаций на сумму до 100 миллиардов рублей сроком обращения на менее трех лет. Средства привлекаются для рефинансирования уже имеющихся долговых обязательств Беларуси.
Нетаньяху: Кампания против ХАМАС продлится «столько, сколько потребуется»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары израильской армии по радикальным палестинским группировкам в секторе Газа продлятся «столько времени, сколько потребуется» для обеспечения безопасности страны.
Группировка ХАМАС, ведущая ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа, заявляет, что они будут продолжены. Усилия международного сообщества по восстановлению перемирия пока не привели к успеху.
В ночь на воскресенье палестинские группировки выпустили по Израилю, включая его центральные районы, более 100 ракет. По сообщениям израильских военных, большая их часть не достигла цели.
ХАМАС заявил, что речь идет об ответе на разрушение в результате израильского авиаудара высотного здания в Газе. Там в частности располагались офисы Associated Press и Al-Jazeera. Израильские военные объяснили удар тем, что в высотке, по их информации, располагались спецслужбы ХАМАС, которые использовали офисы СМИ в качестве «живого щита». Associated Press осудило удар, призвав Израиль предоставить доказательства. Армия обороны Израиля предупредила о готовящейся атаке за час до ее проведения, что дало возможность всем журналистам вовремя эвакуироваться.
Утром в воскресенье Израиль разбомбил дом одного из лидеров ХАМАС Яхьи Синвара и его брата. Сообщается, что людей в зданиях не было. Наносились также удары по тоннелям в Газе, используемым для хранения оружия и боеприпасов.
Самые интенсивные за последние годы обстрелы Израиля и удары израильских военных по Газе продолжаются с понедельника. По Израилю было выпущено более 2 тысяч ракет, израильская авиация и артиллерия нанесли более тысячи ударов по сектору Газа. По последним данным, погибли более 150 палестинцев и 10 израильтян.
Соединенные Штаты, признавая право Израиля на самооборону, предпринимают усилия, чтобы остановить эскалацию. Президент США Джо Байден говорил в субботу по телефону с Нетаньяху и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Группировка ХАМАС, управляющая Газой, однако, не подчиняется власти Аббаса. Она признана террористической в США и многих других странах Запада.
Коронавирус в Грузии: 968 случаев заражения за сутки, 16 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 968 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 23,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 4,08%, за последние две недели – 4,96%, а за последнюю неделю – 3,9%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресения увеличилось до 330 375.
Более 54% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 527. В Имерети выявили 95 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 75, в Аджарии – 71, в Квемо Картли – 58, в Кахетии – 49, в Шида Картли – 28, в Гурии – 27, в Мцхета-Мтианети – 21, в Самцхе-Джавахети – 11, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.
От ковида умерли еще 16 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 442.
Выздоровели 903 человека, их общее число выросло до 308 821.
На данный момент в Грузии 17 086 активных случаев коронавируса. Из них 4 331 пациент (более 25%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остаются 2 378 инфицированных, в Аджарии – 518, в Имерети – 537. Состояние 912 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 214 человек.
12 087 граждан (более 70% активных случаев) лечатся на дому, а 668 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 67 граждан, в самоизоляции остаются более 25,5 тысячи человек.
Глава МИД Грузии посетит Украину с официальным визитом
Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани 16-17 мая посетит с официальным визитом Киев, где проведет двусторонние встречи с представителями законодательной и исполнительной власти Украины. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.
Переговоры в Украине будут посвящены стратегическому партнерству двух стран, различным сферам сотрудничества и перспективам дальнейшего углубления отношений.
В повестке – встреча глав МИД трех стран, являющихся ассоциированными членами «Восточного партнерства», – Молдовы, Грузии и Украины.
В Киеве министры обсудят трехстороннее сотрудничество, направленное на укрепление политического диалога, экономическую и отраслевую интеграцию с ЕС, ситуацию с безопасностью в регионе, глобальный кризис в области здравоохранения. а также подготовку к предстоящему саммиту «Восточного партнерства». По информации МИД Молдовы, стороны планируют подписать новый меморандум о взаимопонимании.
Грузия и Украина установили дипломатические отношения в июле 1992 года. С этого времени между странами было подписано 105 двусторонних и многосторонних соглашений.
Число жертв коронавируса в Абхазии возросло до 226
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 176 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 22 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 51 человек, 41 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ 14 мая скончалась пациентка 1939 года рождения. Общее число жертв коронавируса возросло до 226.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 5 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 16 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткварчельской ЦРБ - 4.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 006 человек. Выздоровели 14 025 человек.
ВВС Израиля уничтожили здание с офисами международных СМИ
В результате израильского авианалёта было разрушено высотное здание с офисами Associated Press и Al-Jazeera. Армия обороны Израиля предупредила о готовящейся атаке за час до ее проведения, что дало возможность всем журналистам вовремя эвакуироваться. Об этом сообщает AP.
Три авиационные ракеты поразили 12-этажное строение, которое в результате рухнуло, обратившись в гигантское облако пыли. В течение 15 лет корреспондентский пункт AP занимал верхний этаж и террасу на крыше. Эта позиция открывала панорамный обзор на зоны боевых действий в периоды обострения конфликтов. Видеокамера новостного агентства обеспечивала круглосуточную прямую трансляцию пусков ракет, которые боевики ХАМАС отправляли в сторону израильской территории.
Al-Jazeera показала кадры того, как незадолго до удара владелец высотки просил по телефону израильскую сторону позволить четырем журналистам вынести из здания видеокамеры, однако израильский офицер отклонил запрос.
Телекомпания Al-Jazeera финансируется правительством Катара, которое ряд экспертов называют сторонником и даже спонсором движения ХАМАС. Ведущая этого телеканала заявила, что новостная сеть не прекратит трансляции из Газы, несмотря на утрату офиса в секторе.
Гендиректор AP Гэри Прюитт назвал произошедшее «очень тревожным событием». В его заявлении говорится, что теперь мир будет получать меньше информации о происходящем в Газе. «Мы шокированы и напуганы тем, что израильские военные атаковали здание, в котором базировалось бюро AP и другие новостные организации», – сказал Прюитт, добавив, что избежать жертв удалось лишь чудом.
В свою очередь израильская сторона объяснила удар тем, что в высотке, по их информации, располагались позиции спецслужб ХАМАС, которые использовали офисы СМИ в качестве «живого щита».
По данным AP, несколькими часами ранее в результате атаки на лагерь беженцев погибли 10 палестинцев, большинство из которых дети. Комментируя ситуацию, подполковник израильской армии Джонатан Конрикус указал, что военные обычно стремятся минимизировать побочный ущерб при поражении целей, однако в этот раз, пояснил он, невозможно было заранее предупредить мирных жителей о готовящемся налете.
С вечера понедельника ХАМАС выпустил свыше двух тысяч ракет по Израилю. В ответ ЦАХАЛ проводит масштабную воздушную, морскую и наземную операцию в Газе. В секторе погибли не менее 139 человек, в том числе 39 детей и 22 женщины. В Израиле жертвами числятся восемь человек, один из которых был убит в субботу в результате попадания ракеты в пригород Тель-Авива.
В пятницу ХАМАС запросил перемирие, а Египет поддержал эту инициативу, однако израильские власти оставались непреклонны: ЦАХАЛ продолжил операцию в ответ на массированный обстрел со стороны боевиков. На этот раз последние применяют тактику залпового пуска ракет с целью преодоления системы ПВО «Железный купол». Этот ход оказался частично успешным, хотя «Купол» продолжает останавливать большую часть ракетных пусков. В поддержку Израиля и осуждением в адрес ХАМАС выступили США, Германия, Австрия, Чехия и другие страны.
Лидер ультраправого движения напал на ЛГБТ-активистов в центре Тбилиси
Лидер ультраправого движения «Грузинская идея» Гурам Палавандишвили напал на ЛГБТ-активистов и сломал инсталляцию «Добро пожаловать в клозет» (Welcome to the closet). Об этом сообщает неправительственная организация Tbilisi Pride.
Случай произошел сегодня, 15 мая, в парке «Деда эна». Одна из очевидцев, Лонда Берия в беседе с изданием «Табула» сообщила, что инсталляция была установлена еще утром и никому не мешала. Внутри кабинки все желающие могли написать свои пожелания и секреты - «in the closet» в переводе с английского «держать в секрете».
По словам Берия, Палавандишвили появился на месте после обеда и разнес конструкцию, раскрашенную в цвета радуги. «После этого активисты вместе с очевидцами пытались прогнать Палавандишвили с территории, но он продолжал оскорблять их. Он сказал, что причина сноса инсталляции стали цвета радуги», - сообщила Берия.
Она добавила, что сотрудники МВД Грузии появились на месте уже после инцидента. Полицейские вывели Палавандишвили с территории парка, а организаторов перформанса попросили проследовать в участок на опрос. Активисты отказались.
В связи с произошедшим МВД начало следствие по статье «преследование, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия». Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на срок до трех лет.
Накануне ведомство сообщило, что 15-20 мая в Тбилиси планируется серия мероприятий по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. В министерстве подчеркнули, что организаторы проинформировали их о своих планах. Полиция обещала позаботиться о безопасности участников.
Батумский международный аэропорт принял первый пассажирский рейс после ремонта
Батумский международный аэропорт сегодня, 15 мая, принял первый пассажирский рейс после реконструкции. Об этом сообщает компания-оператор грузинских аэропортов TAV Georgia.
15 мая Air Astana доставила в столицу Аджарии 115 пассажиров из Казахстана. В течение летнего сезона рейсы по маршруту Алматы-Батуми-Алматы будут выполняться три раза в неделю - по воскресеньям, понедельникам и средам, на самолетах типа Airbus 320.
По информации Минэкономики Грузии, в ближайшее время регулярные рейсы в Батуми также начнут выполнять из Саудовской Аравии, Украины и Польши. В частности, бюджетная авиакомпания Flynas будет летать в столицу Аджарии из Эр-Рияда, LOT Polish Airlines – из Варшавы, а «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) – из Киева.
После реконструкции пропускная способность Батумского международного аэропорта удвоилась. В эксплуатацию введен новый терминал и теперь за год здесь смогут обслужить 1,2 миллиона пассажиров.
Строительные работы в аэропорту начались в июне 2020 года и были завершены за полгода. Стоимость проекта составила 17 миллионов долларов.
Глава МИД Ирана отменил визит в Австрию из-за ее солидарности с Израилем
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил визит в Австрию после того, как накануне канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии флага Израиля над зданием правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Александра Шалленберга – главы австрийского МИД, с которым должен был встретиться Зариф.
«Мы сожалеем об этом решении, однако ясно как день, что, когда ХАМАС выпускает более двух тысяч ракет по гражданским целям в Израиле, мы не станем молчать», – цитирует агентство пресс-секретаря.
Зариф должен был обсудить с австрийским коллегой возможное возвращение к международной ядерной сделке, однако теперь эта встреча как минимум откладывается: иранская сторона заявила о том, что ей «больно видеть флаг оккупационного режима» над федеральной канцелярией в Вене.
Накануне Курц заявил о солидарности с израильской стороной. «Террористические атаки на Израиль нужно осуждать самым серьезным образом», – написал Курц в комментарии к фотографии с поднятым флагом.
10 мая резко обострился конфликт между Израилем и Палестинской автономией. За это время из сектора Газа радикальная группировка ХАМАС выпустила по территории Израиля более двух тысяч ракет. В ответ израильские силы проводят операцию возмездия. Накануне представители ХАМАС запросили перемирие.
С 1955 года в Австрии действует закон о вечном нейтралитете и отказе от участия в каких-либо военных альянсах. Вместе с тем в начале 1990-х годов страна открывала свое воздушное пространство для самолетов, задействованных в боевых действиях в Персидском заливе и в конце 1990-х во время операции НАТО на Балканах.
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