15 партий Грузии подписали соглашение в поддержку ЛГБТ-сообщества

15 политических партий Грузии подписали соглашение, направленное на защиту прав ЛГБТ. Об этом сообщает неправительственная организация Tbilisi Pride.

Как пояснили в организации, документ был составлен при участии Национального демократического института международных отношений (NDI). Работать над текстом начали незадолго до парламентских выборов осенью 2020 года.

«Учитывая гомофобные и трансфобные настроения в Грузии, мы считаем важным, чтобы политические партии имели общую позицию в отношении основных прав квир-людей», - отметили в НПО.

Tbilisi Pride обратился ко всем основным прозападным политическим партиям Грузии. К соглашению присоединились «Единое национальное движение», «Европейская Грузия», «Лело», «Стратегия Агмашенебели», Республиканская партия Грузии, «Гирчи», «Гирчи – больше свободы», «Закон и справедливость», «Прогресс и свобода», «Дроа». Подписей членов правящей «Грузинской мечты» под текстом документа нет.

Подписавшие партии соглашаются:

использовать все имеющиеся в их распоряжении механизмы, чтобы бороться за искоренение дискриминации и насилия в отношении квир-людей;

защищать право на мирные собрания и свободу выражения мнения всех людей, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности;

не допускать использования языка вражды и разжигания социальной розни в политическом процессе на почве гомофобии.

В Tbilisi Pride подчеркивают, что это символическое заявление по сути является первым в Грузии случаем включения в политическую повестку проблем ЛГБТ-сообщества. «Мы рады, что, несмотря на политический кризис в стране, 15 партий согласились сделать символическое, но важное политическое заявление», - говорится в заявлении Tbilisi Pride.