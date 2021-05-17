Лукавая статистика нарушений ПДД

На прошлой неделе Генеральная прокуратура Абхазии, ссылаясь на печальную статистику ДТП, выступила с инициативой увеличения штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения, а за вождение в нетрезвом состоянии предложила предусмотреть новую санкцию – лишение водительских прав. Последнее предложение не вызывает у меня никаких возражений – пьяным водителям не место за рулем, и тут не должно быть иных решений, кроме как лишение водительских прав навечно.

А вот повышение штрафных санкций за нарушение ПДД вызывает у меня массу вопросов. Карать рублем – традиционная мера, но насколько она эффективна, особенно в Абхазии, где законы распространяются не на всех? Я имею в виду не пополнение бюджета, а уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут и остаются калеками люди. Повышение штрафных санкций за нарушение ПДД происходит в нашей стране достаточно регулярно, а статистика происшествий растет, вызывая серьезные сомнения в том, что связь между наказанием рублем и дорожно-транспортными происшествиями существует.

Если верить данным МВД за последние два года, то несложно заметить, что уровень ПДД за год возрос чуть ли не в два раза. В 2019 году было зафиксировано 197 нарушений правил дорожного движения, а в 2020 году, во время пандемии и карантина, – 386. Если бы не COVID-19, то я бы и внимания не обратила на эти цифры, а тут удивилась, задумалась: карантин все же был, движение транспорта уменьшилось. Есть большие сомнения, что количество правонарушений так резко взлетело в 2020 году. Скорее всего, статистика связана с количеством рейдов, проведенных ГАИ, и не отражает реальную картину.

А еще можно проанализировать, существует ли связь между ПДД и отключением света, во время которого не работают светофоры, между ПДД и численностью машин, ввезенных в страну, особенно с правым рулем, между ПДД и выборами, и так далее. Любопытные выводы могут дать данные о том, какой транспорт чаще всего фиксируется в ПДД или как часто в эту статистику попадают чиновники, их водители или их родственники, сотрудники милиции?

Но такой статистики в стране либо нет, либо она скрывается от народа. Иначе, вполне вероятно, мы бы обнаружили, что основная часть нарушителей скоростного режима на дорогах – водители малолитражных бюджетных авто, которые незначительно превысили скорость. А все водители VIP-автомобилей и гоночных машин, чиновники, милиционеры и прокуроры ездят сугубо со скоростью 50 км в час и меньше, никогда не пересекают сплошную линию и, конечно, никогда не управляют машиной в нетрезвом состоянии. А то, что вы видите несущиеся на высокой скорости машины чиновников, так это нам всем мерещится.

Теперь о самих штрафных санкциях, которые не только несопоставимы с бюджетом честно зарабатывающего на жизнь человека и непосильным бременем ложатся на плечи пенсионеров, но и содержат в себе серьезную коррупционную составляющую – эту чудесную «вилку» никто объяснить не может. Превышение установленной на данном участке скорости движения предполагает штраф в размере от 600 до 1 800 рублей. И этому нет никакого объяснения – здесь не прописано, что за превышение в 30 км вы должны заплатить 600, за 40 – 700, а если вы ощутили себя на взлетной полосе, то 1 800 рублей. В каком случае с вас возьмут минимум, а в каком – максимум? Что на это влияет – цвет ваших глаз, рост или вес, или настроение гаишника?

Не стоит мудрствовать, все гораздо проще. Такая вилка предоставляет вам на законодательном уровне выбор: можно «по-дружески» договориться с блюстителем закона, а можно заплатить за свою законопослушность в кассу Сбербанка по максимуму. А вот еще лучше: тройная вилка за непредоставление преимущества в движении водителям транспортных средств или пешеходам, имеющим такое право, – от 30 до 50 МРОТ или направление на пересдачу экзамена по ПДД. Догадайтесь сами, какой путь выберет для себя среднестатистический водитель? А пострадает законопослушный гражданин, который против коррупции.

Для подтверждения моих догадок – эпизод из личного опыта. Не заметив недавно установленный дорожный знак, я нарушила ПДД. День был субботний, дорога пустая, скорость минимальная, но двое молодых бдительных гаишников отлавливали таких, как я, задумавшихся. Только вот блеск в их глазах погас после того, как я предложила оформить протокол. И они незатейливо отыгрались за потерянный заработок, вкатив мне максимальную сумму штрафа.

Анализируя реальную ситуацию на дорогах, очень просто прийти к выводу, что акцент надо делать не на повышении штрафных санкций, а на более эффективных мерах безопасности – починке разбитых дорог, неработающих или отсутствующих светофорах, на стихийных парковках и объектах, загораживающих обзор на перекрестках. А рост штрафных санкций – это мера, рассчитанная на повышение бюджетных доходов, и никакого отношения к безопасности движения она не имеет. Безопасность граждан страны, и не только на дорогах, – это то, что меньше всего волнует наших властителей.

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