На Дманиси сошла лавина советского прошлого

Беспорядки, вспыхнувшие в регионе Квемо Картли, со всей остротой напомнили обществу о непростой экономической и социальной истории самого этнически неоднородного региона Грузии.

В Дманиси продолжаются массовые беспорядки с участием десятков человек. И хотя власти всячески избегают версии этнического конфликта, по неофициальным данным именно таковым он и является.

Квемо Картли – один из самых густонаселенных и этнически пестрых в Грузии. Здесь проживает 512 тысяч человек, или 12% населения страны. Самые крупные этнические группы края – грузины и азербайджанцы. На их долю приходится по 45%, на долю армян приходится 6,5%, 3% на греков. Муниципалитет Цалка в основном населен представителями греческой и армянской общин, азербайджанцы в большинстве представлены в Гардабанском, Марнеульском, Болнисском и Дманисском муниципалитетах. Города Рустави и Тетрицкаро в основном населены грузинами. Часть из них – беженцы из Абхазии и Цхинвальского региона – до 13 тысяч человек, а также так называемые экологические мигранты, их около 12 тысяч человек.

Последняя масштабная «эко-миграция» произошла в конце 80-х годов прошлого века. Первая волна пришлась на 1987 год, когда небывалые снегопады в Сванетии и последовавшие за ними лавины привели к гибели 85 человек и разрушению двух тысяч домов. Из региона были эвакуированы 16 тысяч человек – около двух тысяч семей были заселены в Квемо Картли. Масштабные оползни в высокогорной Аджарии в 1989 году стали причиной второй волны мигрантов в Квемо Картли – по различным источникам, несколько тысяч семей. 1989-91-м годах политикой внутренней миграции в регионе занимался фонд имени Мераба Костава, в результате его работы для вынужденных переселенцев было приобретено и построено около 800 домов.

После развала СССР регион стал криминальной «серой зоной»: через нее проходила трасса в Армению и Азербайджан, и проезжавшие по ней подвергались грабежам. Миграция тем временем продолжалась, однако официальной статистики на этот счет не существует.

По мнению аналитиков профильного НПО European Centre for Minority Issues (ECMI), «при правлении Звиада Гамсахурдия власти Грузии прибегали к политике «демографического баланса», в соответствии с которой экологические мигранты расселялись в местах проживания этнических меньшинств, в основном в регионах Квемо Картли и Джавахети, что преследовало цель изменения этнического баланса в пользу титульной нации. Зачастую отношения между мигрантами и местными жителями приобретали крайне напряженные формы».

Согласно тому же источнику, в годы президентства Эдуарда Шеварднадзе тема эко-мигрантов была пущена на самотек, и только после «Революции роз» в 2003 году были предприняты некоторые шаги в этом направлении, однако до разработки осмысленной стратегии дело так и не дошло. Она появилась лишь к 2014 году, однако большинство положений документа из-за нехватки средств так и остались на бумаге.

Наблюдатели не раз отмечали, что на протяжении трех десятков лет независимости власти зачастую игнорировали напряженный фон в регионе, вспоминая про него лишь в канун выборов. «Отголоском нерешенной проблемы» назвал происходящее профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе:

«Признаемся, мы не смогли достичь реальных сдвигов на пути построения гражданского общества. И мы раз за разом убеждаемся, что взаимодействие различных групп с различным укладом жизни, экономической деятельности и мировоззрения могут привести к конфликтам. Разумеется, недоразумения между различными этническими общинами возникают везде, и властям важно работать над интеграцией местного населения в общее пространство страны. Ненормально, когда люди в регионе не владеют государственным языком».

И в целом, по словам Арчвадзе, в произошедшем не последнюю роль играет незавидное экономическое положение граждан региона.

«Опять и опять корни можно искать в неудовлетворительных темпах экономического развития. Ведь формально источником драки послужил отказ продавца выдать выпивку взаймы. Разумеется, в экономически стабильном обществе конфликты такого рода возникать не должны. Необходимо работать над улучшением экономического и социального положения людей».

Ближе к вечеру власти рапортовали о стабилизации ситуации. По словам главы МВД Вахтанга Гомелаури, «все, независимо от национальности, одинаково являются гражданами нашей страны. Азербайджан – наш стратегический партнер, сосед, наш союзник. Мы не должны допустить этого, это вражда между странами, если кто говорит, что это национальный вопрос», – предупредил министр.

Вместе с тем в политическом движении «Дроа» негативно оценили желание правительства представить этот конфликт как незначительное внутреннее разногласие, заявив, что замалчивание проблемы с высокой долей вероятности предопределяет ее повторение в будущем.