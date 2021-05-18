Левон Галустян: «Май – особый месяц в отношениях между Сирией и Абхазией»

Представители Абхазии третий день находятся в Сирии, вместе с президентом Асланом Бжания в состав делегации вошли депутаты парламента и министры. Вице-спикер парламента Левон Галустян рассказал «Эху Кавказа» о том, как проходит визит, и поделился впечатлениями.

Абхазская делегация прилетела в Сирию вечером 16 мая. По словам вице-спикера парламента Абхазии Левона Галустяна, встреча в аэропорту Дамаска была торжественной, с почетным караулом, кортежем и флагами:

«Борт с делегацией нашей республики приземлился в международном аэропорту Дамаска. Главу государства встречали согласно дипломатическому протоколу. Был выставлен почетный караул, у трапа Аслана Бжания встречал министр транспорта Сирийской Республики, представитель руководства Министерства иностранных дел. В зале для официальных делегаций состоялась небольшая короткая беседа президента с главой сирийского Минтранса, затем кортеж двинулся к месту размещения официальной делегации Абхазии. На пути движения были выставлены патрули. В самой гостинице, где остановился президент Абхазии, были подняты официально флаги Республики Абхазия. Основная часть визита началась утром с возложения венка от имени президента к памятнику неизвестному солдату».

После возложения венков для членов абхазской делегации провели экскурсию по музею Боевой славы, рассказали об основных этапах становления Сирийской Арабской Республики.

Вчера днем прошла встреча с президентом Сирии Башаром Асадом, в которой кроме президента Абхазии Аслана Бжания приняли участие спикер парламента Валерий Кварчия, министр иностранных дел Даур Кове, министр экономики Кристина Озган, министр туризма Теймураз Хишба и министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. После общей встречи президенты пообщались с глазу на глаз.

Левон Галустян поделился впечатлениями от столицы Сирии и подчеркнул, что май – это особый месяц в отношениях между Дамаском и Сухумом:

«Именно в мае 2018 года президентом Сирийской Арабской Республики было принято решение о признании государственной независимости нашей страны. За прошедшие три года здесь не раз находились наши делегации. Лично я здесь впервые. Город только изучаем, времени было мало, но можно сказать, что в самом Дамаске спокойно, идет размеренная жизнь, сирийцы – очень дружелюбные люди. В городе много блокпостов, особенно на въездах и выездах, чувствуется, что война еще не до конца завершена, но в целом ситуация достаточно спокойная. Много молодежи на улицах, и это бросается в глаза. Визит продлится до 20 мая, завтра пройдут переговоры в Народном совете Сирийской Арабской Республики, для участия в них в Дамаск приехала специально большая группа депутатов парламента Республики Абхазия во главе со спикером Валерием Кварчия. Запланировано подписание межпарламентского соглашения о сотрудничестве, а также учреждение специальной группы дружбы между парламентами Сирии и Абхазии».

Левон Галустян рассказал и о том, какие встречи состоялись сегодня, отметил их значение:

«Сегодня, 18 мая, встречи начались в Совете министров и в Народном совете, в парламенте. На встрече в Народном совете спикеры обменялись теплыми приветствиями, затем состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между парламентом Республики Абхазия и парламентом Сирийской Арабской Республики. Мы придаем этому особую значимость, нам кажется, что это – очень важный этапный момент в развитии двухсторонних сирийско-абхазских отношений. Сегодня впервые с момента установления дипломатических отношений, а это произошло в мае 2018 года, парламенты подписали документ о межпарламентском сотрудничестве».

Важным этапом в развитии двусторонних отношений, по мнению вице-спикера парламента, стало создание сирийско-абхазской межправительственной комиссии:

«Что касается заседания межправкомиссии, то это тоже очень важный этап в развитии межгосударственных отношений, потому впервые учрежден соответствующий комитет, в который вошли представители органов госвласти, вице-премьеры с абхазской стороны, министры экономики, туризма, сельского хозяйства, иностранных дел, представители других органов государственной власти, со стороны Сирийской Арабской Республики соответственно тоже. И сегодня под председательством премьер-министра Сирийской Арабской Республики прошло первое заседание совместной абхазо-сирийской межправкомиссии. Кроме того, состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с премьер-министром Сирии».

На вторую половину дня запланировано открытие торгового дома Абхазии в Дамаске, а также экскурсия и осмотр достопримечательностей: памятников архитектуры, религии и культуры.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия