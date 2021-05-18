Шестая сухумская «Ночь в музее»

18 мая по всему миру отмечается Международный день музеев. По уже сложившейся традиции культурные учреждения Абхазии, которые в этот день отмечают свой профессиональный праздник, принимают участие в акции «Ночь в музее». Международный день музеев был учрежден в далеком 1977 году на конференции Международного совета музеев (ICOM). С тех пор каждый год этот праздник отмечают десятки стран и сотни тысяч людей из разных уголков планеты. Одним из главных элементов этого празднования является проведение акции «Ночь музеев», которая впервые состоялась в 1997 году в Берлине. С тех пор множество музеев переняло идею раз в году давать посетителям возможность взглянуть на свои экспонаты после захода солнца. Задача этой акции сводится к тому, чтобы позволить людям увидеть коллекции и выставки, в прямом смысле этого слова, в новом свете и привлечь внимание к музеям с помощью увлекательных и порой необычных мероприятий (ну когда еще вам удастся побывать на дискотеке с ди-джеем в музее?!) В Абхазии начали проводить акцию «Ночь в музее» в 2015 году. И с тех пор, как и по всему миру, раз в году музеи страны работают допоздна, пускают бесплатно всех посетителей и придумывают для них интересные программы.

В Сухуме в этот раз в акции приняли участие Абхазский государственный музей, Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа, имени Владислава Ардзинба и недавно открывшийся Музей Банка Абхазии. Первым, кто открыл двери для посетителей в рамках акции, был Государственный Музей Боевой Славы. Начиная с 17:00 здесь можно было попасть на фотовыставку «Владислав. Вчера. Сегодня. Завтра», посвященную первому президенту страны, и увидеть редкий экспонат – автомобиль ГАЗ-24-10 «Волга», на котором ездил Ардзинба. О том, что еще было этим вечером в музее, рассказала его директор Мзия Бейя: «Какова программа у нас? Молодежная концертная программа, детские студии у нас работают: студия «Абаза», хореографическая студия «Амзаца», которая на недавнем международном конкурсе по хореографии в Москве стала лауреатом, поэтому мы их пригласили этот же танец исполнить для наших посетителей. Также сегодня у нас работает вокально-инструментальный ансамбль «Диоскурия», в котором тоже участвуют дети. Еще мы подготовили интерактив по новейшей истории Абхазии для зрителей и школьников, которые придут к нам в гости».

В 18:00 началась программа Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулиа. Его сотрудники собирали заинтересованных посетителей в маленькие группы и проводили для них экскурсии. А для того, чтобы добавить нотку юмора этому вечеру, известные в городе поэты Гунда Сакания, Анатолий Лагвилава и Гунда Квициния выступили с литературными пародиями друг на друга. Абхазский государственный музей открылся в 19:00. Посетители могли прогуляться по залам с постоянной коллекцией, а также увидеть народные музыкальные инструменты середины прошлого века и услышать их звучание. Помимо этого, музей подготовил особую экспозицию, о которой рассказала заведующая отделом Древней истории и Средних веков Диана Ахба: «К 85-летию абхазского и советского археолога Вадима Бжания мы организовали в актовом зале временную выставку, где частично представлены его экспедиционные материалы, фотографии и дневники. Он - наш сотрудник, долгое время работал в Абхазском государственном музее, потом уехал, чтобы закончить аспирантуру, стал работать в Институте археологии старшим научным сотрудником и приезжал сюда с экспедициями. Вадим Бжания воспитал и подготовил целую плеяду абхазских археологов».

Музей Банка Абхазии открылся всего пару дней назад, но тоже решил присоединиться к акции. Сотрудник учреждения Лана Басария рассказала о том, какие мероприятия организованы для посетителей в этот вечер: «В программе музея у нас обзорная экскурсия. Это увлекательное путешествие в мир денег, которые имели хождение на территории Абхазии, начиная с VII века до нашей эры. Также – премьера фильма о денежном обращении в Абхазии. Фильм создал Ибрагим Чкадуа. Мы подготовили викторину с призами, и посетители смогут отчеканить себе монету с логотипом нашего музея на аверсе. Станок сделан по образцу винтового станка, который использовали в Западной Европе в XVII веке».