Поздно добывать Боржоми

Второй день продолжается забастовка на двух заводах по розливу «Боржоми». Около 400 участников стачки требуют улучшения условий труда и возвращения окладов на докризисный уровень. Владелец, компания IDS Borjomi, пока на уступки не идет.

Работа заводов по розливу минеральных вод парализована. Бастующие второй день требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. На месте находится полиция.

По словам сотрудников, в течение года заработная плата без объяснения причин была снижена на 200-250 лари, из-за нехватки персонала сокращен перерыв, и мизерные бонусы за сверхурочную работу выглядели издевательством.

На протяжении нескольких месяцев рабочие вели переговоры с менеджментом компании, затем, согласно законодательству, на протяжении трех недель консультации велись при посредничестве представителя Министерства здравоохранения и профсоюзов, но и эта попытка окончилась провалом.

Контрольный пакет акций компании (60%) IDS Borjomi, оперирующей розливом грузинских минеральных вод, принадлежит российскому миллиардеру Михаилу Фридману. Остальные 40% активов принадлежат миноритарным акционерам, их имена не разглашаются.

Вчера менеджмент компании выступил с заявлением, в котором утверждалось, что трудоустроенный на их предприятиях персонал получает более высокий оклад, чем в среднем по Грузии.

А сегодня компания и вовсе заявила о приостановке производственного процесса:

«Мы временно приостанавливаем работу на обоих заводах, чтобы предотвратить провокации, организованные активистами профсоюзов, которые ставят под угрозу здоровье и безопасность людей. Несмотря на забастовку некоторых сотрудников заводов по розливу Боржоми, производственный процесс вчера шел гладко, однако во время митинга были совершены незаконные действия в отношении водителей грузовых автомобилей, идущих на заводы, провокации продолжаются и сегодня», – говорится в заявлении компании.

По утверждению представителя профсоюзной организации Георгия Диасамидзе, компания идет на все, чтобы отодвинуть от переговоров профсоюзы, которые мешают им запугать персонал. Сотрудники настроены решительно, забастовка не закончится, пока не будут выполнены все требования:

«Они пытались провести секретные переговоры, чтобы запугать их и убедить прекратить забастовку. Однако на уловку руководства никто не поддался. Если они хотят диалог, пожалуйста, но без участников профсоюзов это у них не выйдет. Разумеется, профсоюзы им мешают, потому что новые положения Трудового кодекса значительно расширяют права персонала. Теперь они хотят отодвинуть нас, чтобы выжимать людей до последней капли за гроши. Не выйдет», – заявил представитель профсоюзов.

В свою очередь, работники компании говорят о давлении со стороны начальства. Представители службы ресурс-центра компании строго запрещают комментировать происходящее работникам СМИ, если не хотят остаться без работы, заявила одна из сотрудников завода:

«Я являюсь единственным трудоустроенным человеком в семье, и даже страшно представить, что произойдет, если я лишусь заработка. Поэтому и боятся люди говорить на микрофон, чтобы не выносить сор из избы. Я, как и многие, верой и правдой служу интересам компании, но разве они оценивают наш труд? Пусть опубликуют, если им не стыдно, сколько они нам платят за работу».

Местным жителям практически невозможно найти работу, этим и пользуется компания, которая предлагает кабальные контракты работникам, говорит другой участник забастовки:

«Я работаю на заводе пять лет, и за этот период, хотите верьте, хотите нет, у меня не было ни одного выходного дня, даже на Новый год и Пасху. Ежедневный оклад составляет 26 лари (6,2 доллара) за ненормированный рабочий день».

К переговорам присоединились мэр Боржоми, а также мажоритарные депутаты от края – на переговорах повисла тяжелая пауза. Как заявили в профсоюзах, менеджмент попросил один день на согласование условий с российским офисом. Забастовка продолжается.

В качестве справки: до 2012 года основным владельцем IDS Borjomi International был инвестиционный фонд бизнесмена Бадри Патаркацишвили Salford Capital Partners. Активами управляла вдова Патаркацишвили Ина Гудавадзе, после чего контрольный пакет акций компании приобрела российская «Альфа-групп». В 2019 году чистая прибыль компании IDS Borjomi составила 17,3 миллиона долларов.