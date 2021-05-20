Влиятельный грузинский «вор в законе» «Лаша Сван» задержан в Украине

Влиятельный грузинский «вор в законе» Лаша Джачвлиани, известный в криминальных кругах как «Лаша Сван», задержан в Украине. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Задержание произошло 19 мая. В ходе масштабной спецоперации также был арестован криминальный авторитет Сергей Олейник по прозвищу «Умка».

Глава МВД Украины Арсен Аваков отметил, что Олейник и Джачвлиани являются одними из самых влиятельных «воров в законе» в стране.

«Продолжаем непримиримую войну с организованной преступностью – полиция задержала двух самых влиятельных «воров в законе» в Украине. Новое законодательство, политическая воля и профессионализм оперативников постепенно истребят это позорное уголовное явление. Мы не остановимся», – написал Аваков.

«Эти лица с «верхушки» преступного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан», – говорится в сообщении МВД Украины.

«Новости-Грузия» пишет, что «Умка» был коронован в 2014 году, «Лаша Сван» является «вором в законе» с 1995-го года. Они получили свои «титулы» от высших представителей российского криминального мира. «Умка» и «Лаша Сван», по информации правоохранителей, контролировали криминалитет сразу в нескольких областях Украины – Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.