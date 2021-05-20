Вакцинация от ковида в Москве практически остановилась

Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа в Москве снизились до приблизительно шести тысяч человек в день — это в разы меньше, чем зимой. Чтобы привить 60 процентов населения к осени, как планируют власти, требуется увеличить число ежедневных прививок на порядок. Такие подсчёты приводит издание “Медуза”.

Московские власти редко отчитываются о ходе вакцинации, последний раз мэр города Сергей Собянин 14 мая рассказал об иммунизации 1 миллиона 300 тысяч жителей города. При этом остаётся неясным, сколько из них привиты одной, а сколько двумя дозами препарата.

Городской департамент здравоохранения сообщил изданию, что в среднем в Москве вакцинируются порядка 8–10 тысяч человек в сутки. Источник издания, близкий к министерству здравоохранения, рассказал о 2,5 — 3,5 тысячах вакцинированных в день. Это в три с половиной раза меньше, чем на пике зимой, когда число вакцинированных достигало 12,5 тысяч в день.

К осени число вакцинированных в регионах, согласно задаче федерального правительства, должно достигнуть 60 процентов от населения. Если сейчас привиты 10 процентов москвичей, ещё 50 только с официально скоростью будут прививать два года, подсчитала “Медуза”. Источники издания предполагают, что низкая скорость может быть связана с пассивностью властей при продвижении препарата на внутреннем рынке и их отчётами о победе над пандемией.