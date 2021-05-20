Обзор абхазской прессы

«Чиновники должны отвечать перед народом о происхождении своих средств – это вопрос не только экономики, но и принципа. Мы ждем сессии и решения вопроса», – написал на своей странице в Facebook лидер инициативной группы за принятие антикоррупционного закона о декларировании доходов госслужащих и депутатов Астамур Какалия.

Общественный деятель уточнил, что он родился спустя 31 год после Великой Отечественной войны, но тогда никто не говорил о том, что трудности быта 1976 года связаны с войной.

«Руины и нищета не столько потому, что «была война», а больше из-за массового хищного отношения наших чиновников к ресурсам собственной страны и российской помощи. В 1993-99 гг. у нас еще были здравницы, станки, площади, строения, плантации и даже сырье чайных фабрик, кожзавод, кондитерская, Сухумприбор и т.д. Урон, нанесенный бандитами Иоселиани, Китовани, Каркарашвили и прочими мародерами, по экономическим показателям ничем не отличается от такого же, по сути, урона, нанесенного «опытными управленцами» и их фанатами в народе. Но если иностранные мародеры встретили организованный отпор, то в отношении «опытных управленцев» полный карт-бланш уже 20 лет. Парламент Абхазии и исполнительная власть могут начать, и, я надеюсь, начнут наведение законности с закона о декларировании», – заключил Астамур Какалия.

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Агротуризм в последние годы стал популярным видом отдыха. Заместитель министра туризма Дато Каджая в интервью «Апсныпресс» рассказал, что в последнее время часть туристов предпочитает проводить свой отпуск в сельской местности. В Абхазии такой вид туризма, как агротуризм, находится на стадии формирования. Есть небольшие предприятия туристической отрасли и экскурсионные фирмы, которые пропагандируют данный вид отдыха. Но активной работы в этом направлении пока не ведется.

По словам Каджая, в Абхазии имеются хорошие перспективы для развития агротуризма:

«У нас немало сел, где сохранился традиционный уклад жизни. Они удобно расположены с точки зрения транспортной доступности. В селах много земель сельскохозяйственного назначения, благоприятные природные условия. Немаловажное значение имеет и близость к объектам курортной индустрии и объектам турпоказа, а также отсутствие языкового барьера. Такие виды сельскохозяйственной деятельности, как цитрусоводство и виноградарство, также привлекательны для людей, предпочитающих агротуризм», – отметил Каджая.

Он уверен в том, что развитие агротуризма в Абхазии даст возможность, во-первых, повысить уровень и качество жизни сельского населения, во-вторых, создаст новые рабочие места и увеличит поступления в местные бюджеты.

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Газета «Республика Абхазия» публикует интервью заместителя генерального директора Абхазского государственного драматического театра Шариды Тужба. Она отметила, что уровень интереса граждан к театру заметно изменился за последние годы.

«Когда я только начинала свою деятельность, бывало, что на сцене было больше людей, чем в зрительном зале. Для меня это было самое страшное. Когда не было зрителей, я испытывала огромный стресс. Мы преодолели эту проблему, сейчас проблемы со зрителем нет. Например, наш спектакль «Ромео и Джульетта» был представлен в театре уже 17 раз, и каждый раз он был аншлаговым. Я могу с уверенностью сказать, что после войны такого наш театр еще не видел, для нас это маленький успех», – отметила Шарида Тужба.

Она уточнила, что у них много проектов – это «Голос театра» (стихи в записи, которые можно послушать на набережной Сухума), «Радио театра» (подкасты). Это международная площадка, куда начали записывать стихи, лекции. На этой площадке можно послушать и сказки для детей. Однако пандемия и ее последствия сказались на работе театра отрицательно. С марта прошлого года он полноценно не работает.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия