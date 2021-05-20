Проект «Ауасхыр»: как вернуть почет «физикам»?

«Что-то физики в почете. Что-то лирики в загоне». Этот рефрен из стихотворения 1959 года «Физики и лирики» поэта Бориса Слуцкого до сих пор вспоминается порой на постсоветском пространстве. Хотя реальность за минувшие шестьдесят с лишним лет кардинально изменилась; по крайней мере, нередко звучат сетования на переизбыток выпускников гуманитарных вузовских факультетов и дефицит специалистов естественнонаучной и технической направленности. В Абхазии эти сетования весьма распространены.

Можно сказать, что устранение этого перекоса является одной из важнейших целей проекта «Ауасхыр» (с абхазского можно перевести как «фундамент») по популяризации естественных наук среди школьников и их родителей. Сегодня на пресс-конференции в Сухуме руководитель проекта 24-летний шестикурсник Абхазского госуниверситета Валерий Джинджолия рассказал о нем так:

«В рамках проекта пройдет ряд мероприятий двух направленностей, первая – это работа со школьниками, которые будут отбираться в сухумских школах, и их обучение некоторым базовым знаниям по предметам естественной направленности. Второе направление – проведение ряда публичных выступлений различных форматов, от диалога с публикой до выступлений и открытых лабораторных экспериментов с вовлечением слушателей».

Нынче мыслится пилотный проект. В конце мая планируется отбор по итогам анализа представленных интернет-анкет 30 школьников седьмых и восьмых классов (пока – только столицы Абхазии), для обучения по трем фундаментальным направлениям естествознания – физики, химии, биологии. Дети будут учиться экспериментировать и исследовать. Работа со школьниками будет начата к середине лета. А публичные мероприятия стартуют уже в скором времени, и первой темой для обсуждения станет вакцинация от коронавируса.

В рамках проекта будут проводиться публичные выступления известных ученых и врачей республики, открытые интерактивные лабораторные занятия с непосредственным участием публики, беседы на интересующие темы в области медицины, биотехнологии, генетики, экологии, химии. Будут устраиваться квесты естественнонаучного формата, по результатам которых победители получат призы. (На поощрение их планируется направить больше средств, чем на зарплату преподавателей и наставников.)

Проект «Ауасхыр» поддержал благотворительный фонд «Амшра» (в переводе с абхазского – «Удача»). Содиректор фонда, заместитель директора Сухумского дома юношества Аида Ладария рассказала:

«Фонд «Амшра» вот уже на протяжении 12 лет поддерживает инициативы, которые несут в абхазское общество инновации. Цель данного проекта – Валера так скромненько говорит об этом – повысить в обществе интерес к процессу образования, к процессу обучения, помочь подросткам в выборе будущей профессии. Работать всю жизнь в нелюбимой профессии – это очень плохо. Поэтому мы поддержали этот проект, он нас очень привлек. Вот эти площадки, которые будут в городе, и в Доме юношества какие-то занятия будут проходить… Ведь после войны у нас в школах почти нет химикатов, очень мало лабораторных занятий проходит. В этом проекте основная цель – пробудить интерес к естественным наукам. А то скоро у нас в стране уже никого, кроме экономистов и юристов, не останется».

Одна из журналисток высказала предположение:

«Мне кажется, ситуация с коронавирусной пандемией подстегнула обращение к этому проекту…

– Нет, я скажу, что проект был представлен в фонд «Амшра» до пандемии, которая, наоборот, отсрочила его осуществление».

Кандидат биологических наук Лариса Ахуба сказала о том, какие коррективы внесла пандемия:

«Нам сложнее выполнять этот проект, потому что первоначально мы планировали прийти в школы, отобрать там детей... Сегодня это будут открытые площадки в парках города. По договоренности с мэром нам предоставляются парки на выбор, там будут проводиться открытые лабораторные занятия. Через социальные сети, средства массовой информации мы будем объявлять о занятиях, информацию будем отправлять в школы, и надеемся, что это вызовет интерес».

Помимо школьников, проект отчасти направлен на взрослое население. Так, врач-гастроэнтеролог Аэлита Шакая, принявшая участие в пресс-конференции, собирается рассказывать о вакцинации от коронавируса и о том, как правильно питаться:

«Мы будем обсуждать различные вопросы, связанные с правильным питанием, со здоровым образом жизни. Эпоха ковида показала, что многие не знают, как научно-обоснованными средствами традиционной медицины помочь себе и своим близким. Будут развенчаны многие мифы, связанные с питанием, будем говорить о влиянии различных продуктов на организм».

Журналисты поинтересовались: «Ну, а если заинтересованность в участии в проекте проявят «иногородние» школьники?» На это было сказано: «Если родители обеспечат их проживание в Сухуме во время занятий, скажем, у родственников, то почему бы нет?»

Если пилотный проект окажется удачным, то в будущем он будет расширен на всю республику; возможно, обучение будет проходить в летнем детском лагере.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия