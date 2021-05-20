Народный защитник и закрытые двери детского пансионата Ниноцминда

Группу мониторинга аппарата Народного защитника Грузии не пускают в Ниноцминдский детский пансионат. В пансионате, находящемся под патронажем Патриархии, проживает более 50 детей. Никто не знает, кто дал распоряжение не впускать в учреждение представителей аппарата омбудсмена.

Перед представителями аппарата омбудсмена не в первый раз закрывают двери пансионата. Группа мониторинга была там и месяц назад, и тогда также была вынуждена уехать ни с чем. Заместитель Народного защитника Эка Схиладзе говорит, что столь крупные учреждения, а в ниноцминдском пансионате проживает 56 детей, – сами по себе подразумевают нарушение прав детей, потому что говорить о создании среды, приближенной к семейной, в них не приходится. Именно поэтому проверка пансионатов такого типа столь важна, говорит Схиладзе. В то же время, по информации аппарата омбудсмена, в течение почти года в этот пансионат не пускали даже соцработников и позволили им войти туда только после того, как история приобрела огласку.

Последний раз представители Народного защитника смогли проверить учреждение в 2018 году. До этого – в 2015-м.

«В ходе нашего мониторинга был выявлен ряд нарушений разного типа, таких, как вопрос социальной интеграции, к примеру. Даже в школу дети ходят только с сопровождающими. Это в ходе вчерашнего визита нам подтвердили и в школе. Также речь идет о различных формах физического наказания, о строгом стиле воспитания. Впрочем, здесь также следует отметить, что государство в рамках мониторинга вопросов, касающихся лицензирования, также идентифицировало нарушения разного типа. Среди них – (завышенное) количество детей, размещенных в комнатах, количество приемов пищи, вопросы защиты детей от инфекционных заболеваний и т.д.», – сказала заместитель Народного защитника «Эху Кавказа».

Представители пансионата накануне отказались впустить группу мониторинга, заявив, что таково распоряжение их руководителя. О том, что Народному защитнику удастся попасть в пансионат «только через его труп», заявил епископ Схалтский владыка Спиридон еще месяц назад – сразу после того, как группу мониторинга не впустили в учреждение первый раз. Позднее, в ходе одной из проповедей, он использовал гомофобную риторику в обращении к Народному защитнику и снова сказал, что омбудсмену путь в пансионат закрыт:

«Мое личное мнение, что таких людей не то что в детский дом, их в порядочную семью пускать нельзя. Они осквернят ее. За души этих детей, за их судьбу я несу ответственность перед Богом. И я считаю, что пускать в детский дом людей из того учреждения (аппарата омбудсмена), которое требует узаконить однополые браки в Грузии, – это тяжелейшее преступление. Это осквернение той святости, которая витает там».

7 мая на основании обращения НПО «Партнерство за права человека» комитет ООН по правам детей поручил властным органам, уполномоченным осуществлять мониторинг, незамедлительно обеспечить проведение проверки ниноцминдского пансионата. В аппарате Народного защитника полагают, что государство не выполнило своих обязательств, потому что и после этого – в частности, вчера, 19 мая, им не удалось попасть в учреждение. Сегодня глава Минкульта Тея Цулукиани заявила, что «будет хорошо, если Народного защитника пустят в пансионат».

«Мы знаем, что соцработники были там. Если будет необходимо что-то исправить, соответствующее ведомство сделает это при сотрудничестве с церковью. Я лично не знакома с этим (детским) домом, но знакома с похожим учреждением, находящимся в Батуми. Хочу сказать вам, что была там не раз, и лично я – не забывайте – будучи специалистом по правам человека, ни одной проблемы там не увидела», – заявила Тея Цулукиани.

Анна Абашидзе, представляющая НПО «Партнерство за права человека», ответила министру в эфире телекомпании ТВ Пирвели. Она говорит, что не ожидала услышать от Теи Цулукиани то, что услышала:

«Калбатоно Тея, вы ведь прекрасно знаете о тех решениях Страсбурга, которые прямо называют дискриминацией детей (их нахождение) в интернатах крупных размеров. Вы ведь хорошо знаете директиву Евросоюза, в которой сказано, что ни одна страна не сможет стать членом Евросоюза, если в ней существует хотя бы один детский дом. Вам лучше меня известны резолюции ООН, которые прямо называют детские дома злом. Вы лично знакомы с европарламентариями, которые выросли в детских домах и вспоминают их как кошмар, который не могут забыть. Я знаю, что вы все это знаете, и я хочу, чтобы религиозный иррационализм не дал вам потерять ту человечность, которая, я знаю, у вас была когда-то».

В конце нулевых в Грузии практически повсеместно были упразднены крупные детские дома. В качестве альтернативы им были созданы дома малого, семейного типа и внедрена практика воспитания детей в семьях по доверенности.