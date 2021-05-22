Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» посвящает публикацию Дню осетинского языка, который отмечается 15 мая. И на севере, и на юге Осетии из года в год принимаются различные программы по поддержке родного языка, но, по мнению автора, они не действенны. «Несмотря на достаточно высокие показатели исполнения пунктов всевозможных программ, конкретных шагов с реальными итогами проведенной работы не так много, – пишет автор. – Вместе с тем, пытаясь «втиснуть» проблему развития языка в определенные ограниченные рамки отдельных программ, не учитывается масштабность и разносторонность охвата существующих проблем. Осетинский язык – это не только школьные программы и не разовые мероприятия и декламация стихов у памятника Коста по случаю очередной годовщины со дня его рождения или ко дню осетинского языка. Это целый комплекс многообразных направлений, которые остаются вне поле зрения и государства, и общества. И которые необходимо решать вкупе, на постоянной основе, без отрыва друг от друга и как составляющие единого целого...» Автор напоминает об официальной переписке, топонимике, драматургии, литературе. Эти сферы недостаточно поддерживают национальный язык. Издание приходит к печальному заключению: языковой вопрос запущен настолько, что трудно решить, с какого конца подступиться к его решению. «Мы должны уже определиться, насколько важно для нас развитие родного языка, насколько нужно это государству, и наконец, начать эту необходимую работу. Сегодня и сейчас. Работу не для галочки, а с четким определением приоритетов и направлений», – пишет «Республика».

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Блогер Алан Парастаев комментирует новое назначение в руководстве республики. Указом президента на должность председателя комитета промышленности, транспорта и энергетики назначен Петр Кочиев. Парастаев обращает внимание на сам комитет. «Промышленности у нас особо нет, своей энергии мы не вырабатываем вовсе, а с управлением потоком света и газа вполне справляются РГУП «Энергоресурс» и другие профильные организации. Такая же ситуация впрочем и с транспортным потоком», – отмечает блогер и задается вопросом, чем же будет заниматься новый председатель комитета. Судя по послужному списку, Кочиев – опытный специалист в сфере энергетики. «Назначение столь высококлассного специалиста и в прошлом высокого начальника не может не наталкивать на мысль, что в подотчетной ему сфере грядут перемены, и справиться с предстоящими задачами сможет только такого уровня глава ведомства, комитета. Может, наконец принято решение строительства ГЭС на наших энергичных, бурных реках», – полагает блогер.

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ИА «Рес» рассказывает о процессе вакцинации от коронавируса в Южной Осетии. Министр здравоохранения Сослан Наниев заявил агентству, что первыми будут привиты граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями, а также медработники. «Ежедневно вакцинация проходит в половине одиннадцатого утра. Каждый день будут вакцинировать по двадцать человек», – уточнил он. Наниев отметил, что «недостатка желающих вакцинироваться нет как среди медперсонала, так и среди населения города и районов». Он пообещал, что работа будет продолжена, чтобы удовлетворить потребность всех, кто хочет сделать прививку, пишет «Рес» со ссылкой на министра.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия