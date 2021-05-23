Один человек погиб, трое ранены в драке в Тбилиси

В Тбилиси один человек погиб, еще трое получили ранения в драке с поножовщиной. Об этом сообщает телеканал «Формула».

Инцидент произошел после полуночи недалеко от туристического квартала Абанотубани. Ему предшествовала ссора молодых людей.

Согласно распространившейся информации, после драки в разные клиники Тбилиси доставлены были четверо человек. По предварительным данным, помимо ножевых ранений, у пациентов также наблюдались травмы, нанесенные тупым предметом.

Одного из пострадавших врачи спасти не смогли. Он скончался вскоре после госпитализации.

Состояние еще одного участника потасовки остается критическим. Его родственник сообщил журналистам, что у молодого человека серьезная черепно-мозговая травма.

Другие детали на данном этапе не известны. Информация о задержании подозреваемых до сих пор не поступала.