Саломе Зурабишвили назвала недопустимой принудительную посадку в Минске самолета Ryanair

МИДы Белоруссии и России в понедельник синхронно заявили о давлении Запада из-за "вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске".

Как заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, на инцидент с Ryanair нужно смотреть с точки зрения "безопасности, которая была обеспечена".

"Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам", – добавил он.

Глаз утверждает, что на Западе "делают поспешные выводы" о том, что произошло в небе над Белоруссией. Белорусские власти, по его словам, "в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации".

"Конечно, чисто по-человечески понятно и печально, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами. Однако правила авиационной безопасности – это абсолютный приоритет, притом везде и для всех", – отметил Глаз. Он ничего не сказал об аресте Протасевича, который и был целью операции по принудительной посадке лайнера.

С критикой в адрес западных стран почти синхронно с властями Белоруссии выступил и МИД РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила​, что "Сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенные "блюстителями порядка и хранителями морали".

"Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии (Эво Моралеса в 2013 году) по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", – написала Захарова на своей странице в фейсбуке. На инцидент с Моралесом также сослался и Глаз.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Россия не оставит Белоруссию в беде. В интервью "Аргументам и фактам" он заявил, что политическая обстановка в Белоруссии в целом стабилизировалась и "эмигрантской оппозиции, несмотря на беспрецедентную поддержку извне, не удается раскачать ситуацию".

В Кремле при этом заявили, что не в курсе, что на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Литву и вынужденно севшего в Минске, могли находиться агенты российских спецслужб, которые следили за Протасевичем. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать сам инцидент.

"Я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair. Существуют определенные международные авиационные правила, и именно международные авиационные власти здесь должны давать оценку с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам, и я ничего в этой ситуации комментировать не могу", – сказал он.

На вопрос о причастности российских спецслужб и их агентов к инциденту Песков также ответил: "Это последнее, что я хотел бы комментировать".

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска 23 мая около 13:00 по местному времени. Пилоты получили сообщение о минировании на борту. Аэропорт Минска заявил, что пилоты сами запросили посадку. Однако глава Ryanair Майкл Лири это опроверг и назвал то, что произошло "государственным угоном".

Официальное белорусское информагентство БелТА передало, что по приказу Лукашенко "для сопровождения пассажирского самолета" в небо подняли истребитель МиГ-29.

Когда борт оказался на земле и пассажиров стали досматривать, одного из основателей и бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича задержали. Позже стало известно, что вместе с ним задержали и его девушку.

В Белоруссии Протасевича и создателя Nexta Степана Путило обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и возбуждение социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям – 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

Европейский союз и США призвали немедленно освободить экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.