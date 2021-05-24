Над всей Беларусью безоблачное небо

В Тбилиси у здания посольства Беларуси прошла сегодня акция протеста. Ее участники осудили задержание белорусского журналиста и бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Задержание было произведено после экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, направлявшегося из Афин в Вильнюс.

«Грузия, не поддерживай диктатора!», «Лукашенко + Путин = террористы», «Свободу Беларуси!» – было написано на плакатах, которые участники акции принесли к посольству. К немногочисленной акции в грузинской столице присоединились и граждане Украины, проживающие здесь. На вопрос, почему люди решили собраться сегодня у посольства Беларуси, один из них заявил:

«Обезумевший белорусский фюрер после того, как пошатнулась его власть, решил мстить всем (…) Мы должны максимально давить на наши власти, на власть Грузии, на власть Украины с тем, чтобы они вводили как можно больше санкций против обезумевшего Лукашенко, который занимается международным терроризмом», – сказал один из участников акции.

Накануне во время совершения рейса Афины-Вильнюс, когда лайнер Ryanair находился уже недалеко от белорусско-литовской границы, поступила информация о минировании самолета. В сопровождении истребителя МиГ-29 борт был принудительно посажен в Минске, после чего правоохранители задержали находившегося в самолете Романа Протасевича. Его мать – Наталья Протасевич в интервью NEXTA заявила, что надеется на помощь международного сообщества.

«Мы сразу все поняли, что этот бред, который там пишут о подозрениях о минировании самолета, – это спланированная соответствующими структурами акция, что это хотели Романа таким образом забрать. Я только хочу сказать, что мой сын просто герой. Я очень надеюсь, что международное сообщество сейчас поднимется. Очень надеюсь», – сказала Наталья Протасевич.

Европейские лидеры и США возложили ответственность за случившееся на режим Александра Лукашенко и потребовали немедленно освободить Протасевича. Ряд стран инициировали отказ от полетов в белорусском воздушном пространстве и отмену рейсов в эту страну и обратно. Среди них - Чехия, Польша, Германия, США, страны Балтии, Ирландия, Великобритания, которая к тому же запретила полеты в страну авиакомпании «Белавиа». В Литве открыли уголовное дело по факту захвата воздушного судна. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила:

«Это акт государственного терроризма, направленный против безопасности граждан Европейского Союза и других стран, гражданского общества Беларуси, ищущего убежища от преследований режима, а также международной гражданской авиации. Литва потребует четкого и бескомпромиссного ответа от международного сообщества. Воздушное пространство Беларуси небезопасно для всех. ЕС должен принять эффективные меры для защиты всех лиц, независимо от их национальности, которые подвергаются риску неадекватных действий режима. Вместе с международными партнерами мы будем работать над тем, чтобы закрыть воздушное пространство Беларуси для международных рейсов».

МИДы Белоруссии и России в свою очередь заявили о давлении со стороны Запада. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, на Западе «делают поспешные выводы», и белорусские власти, по его словам, «в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации». Представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны Запада в двойных стандартах:

В то же время грузинский МИД накануне ограничился коротким твитом:

«Мы приветствуем благополучную посадку Ryanair в первоначальный пункт назначения – Вильнюс и счастливы за людей на борту. Все пассажиры должны пользоваться свободой безопасного путешествия. Их принудительное задержание совершенно недопустимо».

Президент страны Саломе Зурабишвили, сегодня откликнувшаяся на произошедшее в Минске, была более категорична:

«Принудительная посадка рейса Ryanair в Беларуси и арест журналиста – недопустимы. Такие действия нарушают слишком много международных норм, чтобы их можно было игнорировать», – написала президент в Твиттере.

Политолог и эксперт по международным отношениям Гия Джапаридзе полагает, что опубликованное МИДом Грузии было попыткой «не обидеть» белорусские власти, которые не признали независимость оккупированных регионов Грузии, но при этом все-таки высказаться по поводу произошедшего. Впрочем, на деле, считает Гия Джапаридзе, ни то ни другое у ведомства не получилось:

«То, чего они – не буду говорить глупо, скажу мягче: наивно, по-детски хотели добиться, они не добились. И к тому же получили какой-то свой вариант переписанного твита частной компании, который с репутационной точки зрения нанес очень большой вред стране. Если они все равно собирались обидеть Беларусь – а последнее предложение этого твита, которое касалось безопасности пассажиров, в любом случае было направлено против нее, лучше бы тогда совсем молчали. Но, если уж сказали – так нельзя было говорить об этом».

В этом смысле последующие заявления, сделанные официальными лицами в Грузии, считает политолог, выглядят как попытка смягчить негативный эффект от заявления, сделанного ведомством.