Жизнь и творчество сестер Бубновых в Абхазии

Выставка «Россия. Япония. Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых» проходит в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии. Экспозиция, материал для которой был собран еще в прошлом столетии, впервые за последние 20 лет показана в Сухуме.
Сестры Бубновы – это одна из тех невидимых ниточек, которые связывают Абхазию с мировой культурой. Они жили на три страны: Россию, Японию и Абхазию, и в каждой оставили важный след после себя.
Первой в 1930-е годы в Абхазию приехала старшая сестра Мария. Она была пианисткой и работала педагогом в Сухумском музыкальном училище. Годы спустя к ней приехали Анна, которая была скрипачкой, и художница Варвара.
Варвара Бубнова увлекалась изучением всего нового и прогрессивного. Будучи еще совсем молодой, она вместе с Казимиром Малевичем, Владимиром Татлиным и Натальей Гончаровой организовывала авангардные выставки; переехав в Японию, так увлеклась необычной для нее восточной страной, что осталась там почти на 30 лет, обучая не одно поколение художников и исследователей русского языка и литературы.
Варвара приехала в Сухум в 1958 году и тут же погрузилась в изучение местной культуры. Больше всего ее впечатлили контрастная природа и люди. Это проявилось в творчестве художницы, которая написала здесь множество работ.
Выставку «Россия. Япония. Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых», открывшуюся в Центральном выставочном зале в прошлый понедельник, 17 мая, ждали давно. Это событие важно по нескольким причинам. Во-первых, оно посвящено 135-летию со дня рождения Варвары Бубновой. Во-вторых, оно дает зрителям возможность увидеть разнообразную палитру творчества художницы и посмотреть на редкие фотоматериалы из жизни ее самой и сестер. И в-третьих, эту экспозицию впервые показывают в Сухуме с 2001 года.
Собирала выставку на протяжении многих лет Аза Аргун, заведующая фондами сестер Бубновых Национальной картинной галереи:
«Эта выставка создана как часть проекта будущего музея. В 1996 году правительство Абхазии выделило помещение для сестер Бубновых по улице Ленина. У этого здания были проблемы, они и сегодня существуют, связанные с тем, чтобы сделать ремонт. И для того, чтобы привлечь внимание правительств России, Японии… у Абхазии не было денег… Известный ученый-этнограф Юрий Аргун предложил мне сделать выставку, ныне существующую. А я вообще и так собирала материалы о сестрах Бубновых, которые были у исследователя их жизни и творчества Кожевниковой, потом у племянников сестер Бубновых. И в 2000 году в культурном центре «Абаза» мы сделали две выставки: «Жизнь и творчество сестер Бубновых» и также «Абхазия – Япония. Научные и культурные связи». Но в 2001 году эту экспозицию я привезла в Москву, и при финансовой поддержке посольства Японии мы устроили эту выставку в Государственном музее народов Востока. И с 2001 года эта выставка находилась в Москве».
На сегодняшний день Азе Аргун удалось собрать 70 работ Варвары Бубновой и много материалов, рассказывающих историю трех сестер. Но не все из этого показано на выставке «Россия. Япония. Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых». Как подчеркивает Аза Аргун, это связано с тем, что в Центральном выставочном зале весьма лимитированы экспозиционные поверхности и нет, например, витрин.
Несмотря на это выставка произвела хорошее впечатление на зрителей. Профессиональную художницу Диану Хинтба на экспозиции больше всего привлекли акварели и линогравюры:
«Я впервые вижу работы художницы вживую. Я их раньше видела только в интернете или в каталогах. И видно, что за неким таким примитивизмом скрывается какое-то свое, особое отношение к предмету изображения. Акварели Варвары Бубновой настолько легкие, цвето- и светоносные, прозрачные. Очень тонко художник улавливает атмосферу Сухума. Линогравюры – глубокие, трагичные в какой-то степени. И есть элементы архаики. Большая работа проделана организаторами выставки. Меня привлекла эта экспозиция, на которой представлены фотоматериалы, работы художницы, которые были написаны в Абхазии. Мне было очень интересно увидеть их вживую. Это очень приятное событие в жизни Сухума».
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия