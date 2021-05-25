Жизнь и творчество сестер Бубновых в Абхазии

Выставка «Россия. Япония. Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых» проходит в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии. Экспозиция, материал для которой был собран еще в прошлом столетии, впервые за последние 20 лет показана в Сухуме.

Сестры Бубновы – это одна из тех невидимых ниточек, которые связывают Абхазию с мировой культурой. Они жили на три страны: Россию, Японию и Абхазию, и в каждой оставили важный след после себя.

Первой в 1930-е годы в Абхазию приехала старшая сестра Мария. Она была пианисткой и работала педагогом в Сухумском музыкальном училище. Годы спустя к ней приехали Анна, которая была скрипачкой, и художница Варвара.

Варвара Бубнова увлекалась изучением всего нового и прогрессивного. Будучи еще совсем молодой, она вместе с Казимиром Малевичем, Владимиром Татлиным и Натальей Гончаровой организовывала авангардные выставки; переехав в Японию, так увлеклась необычной для нее восточной страной, что осталась там почти на 30 лет, обучая не одно поколение художников и исследователей русского языка и литературы.

Варвара приехала в Сухум в 1958 году и тут же погрузилась в изучение местной культуры. Больше всего ее впечатлили контрастная природа и люди. Это проявилось в творчестве художницы, которая написала здесь множество работ.

Выставку «Россия. Япония. Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых», открывшуюся в Центральном выставочном зале в прошлый понедельник, 17 мая, ждали давно. Это событие важно по нескольким причинам. Во-первых, оно посвящено 135-летию со дня рождения Варвары Бубновой. Во-вторых, оно дает зрителям возможность увидеть разнообразную палитру творчества художницы и посмотреть на редкие фотоматериалы из жизни ее самой и сестер. И в-третьих, эту экспозицию впервые показывают в Сухуме с 2001 года.