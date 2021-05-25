Версия абхазского МВД: Русских избили «неустановленные лица»

Российский турист Артем Русских приехал в Абхазию, но вместо отдыха был избит, как он утверждает, сотрудниками абхазской милиции. Генеральная прокуратура проводит по данному факту доследственную проверку, а из сообщения МВД следует, что избили гостя «неустановленные лица».

Российское интернет-издание «Медиазона» опубликовало обширный материал, в подробностях рассказывающий историю туриста из Санкт-Петербурга Артема Русских, который вместе с женой приехал на отдых в Абхазию, был арестован и доставлен в Гагрское УВД, где сотрудники милиции его избивали, пытали и угрожали изнасилованием. Публикация сопровождается фотографиями Артема Русских со следами побоев на теле.

«Избивали, пытали, топили, душили»

«Медиазона» сообщает, что системный инженер Артем Русских и его жена – художница Дарья Морозова приехали на отдых в Абхазию 6 апреля, здесь их встретила знакомая – Палина Салмина, приехавшая днем ранее. Они остановились в отеле в Гаграх и на следующее утро отправились на гору Мамдзышху – популярный среди туристов маршрут с длинным серпантином и смотровыми площадками.

Во время прогулки мужчина разминулся со своими спутницами и стал спускаться с горы самостоятельно. По словам Русских, около него остановился автомобиль, из которого вышли люди в штатском, показали удостоверения сотрудников уголовного розыска МВД Абхазии. Они привезли его в УВД по городу Гагра, без понятых и протокола проверили вещи, которые у него были, и посадили в клетку.

Девушки, спутницы Артема, рассказали, что по системе «Локатор» обнаружили его телефон по адресу местного УВД и отправились туда, где нашли и его самого. Через несколько часов Артема отпустили, все трое пошли в свой отель, но не прошло и пяти минут, как появилась машина с теми же сотрудниками милиции, которые снова его задержали и привезли в отель, где провели обыск без протокола и понятых.

По словам Артема Русских, сотрудники милиции требовали, чтобы он сознался в том, что является «закладчиком» и показал, где спрятал наркотики. Он отказался признаваться и сообщил, что не имеет отношения ни к чему подобному. Тогда его поставили к стенке и начали избивать. Потом надели наручники и привезли на небольшой пустырь, поставили на колени и стали снова избивать, требуя, чтобы он сознался, угрожали, что убьют. Один из сотрудников подобрал в кустах то ли провод, то ли шланг, перекинул через дерево, завязал петлю и надел ее на голову Артему. Его слегка подвешивали, продолжали задавать вопросы и не переставали бить. Как следует из публикации, Артем упорно твердил, что он не закладчик, а турист, приехал в Абхазию отдыхать. Потом его повезли к реке, где несколько человек били и окунали его в воду. Затем, по словам туриста, нашли новое занятие: вытащили на берег, надели наручники и стали закручивать в кольцо. Потом снова поволокли к реке, окунали в воду и били. Ему угрожали, что вырвут зубы и изнасилуют дубинкой.

Далее в публикации говорится, что Русских решил сознаться, чтобы прекратить избиение и пытки. Он оговорил себя и сообщил, что сделал закладку в лесу. Поехали на гору, он указал на куст, но ни в нем, ни вокруг него ничего не нашлось. Артема привезли в отделение милиции, где снова били.

Со слов девушек, они провели ночь в милиции, где их допрашивали. Они были шокированы и не могли понять, что происходит. Но в конце концов сотрудники милиции отвезли троих туристов на КПП «Псоу» и посоветовали больше не возвращаться в Абхазию.

«Медиазона» информирует, что в сочинской городской больнице №4 Артема осматривал консилиум докторов, ему сделали КТ и рентген. Врачи зафиксировали у него перелом трех ребер с правой стороны, травму правой почки, множественные ушибы, ссадины и гематомы на лице и волосистой части головы, тела, верхних конечностей, поясничной области, брюшной стенки и грудной клетки. Бюро судебно-медицинской экспертизы в Санкт-Петербурге подтвердило диагноз сочинских врачей.

В Санкт-Петербурге пострадавшие обратились в правозащитные организации, и сейчас их интересы представляет адвокат «Зоны права». Заявление со справками из больницы они направили в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет. Такое же заявление Артем Русских направил в Генеральную прокуратуру Абхазии.

Сейчас все трое пытаются избавиться от стресса после перенесенных на отдыхе злоключений.

Генпрокуратура: проводится проверка, связь с Артемом Русских установлена

На обращение «Эха Кавказа» в Генеральную прокуратуру был получен ответ от помощника генпрокурора Республики Абхазия по связям со СМИ и общественностью Рады Сангулия. Она подтвердила факт получения заявления от Артема Русских и проинформировала, что прокуратура Гагрского района проводит доследственную проверку:

«26 апреля 2021 года на официальную почту Генеральной прокуратуры Республики Абхазия поступило заявление от гражданина Российской Федерации Русских Артема Александровича о том, что он подвергся насилию, лишению свободы и пыткам со стороны сотрудников отделения уголовного розыска Управления внутренних дел по Гагрскому району. По данному факту прокуратурой Гагрского района проводится доследственная проверка. Согласно показаниям сотрудников ОУР УВД по Гагрскому району установлено, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Гагрского района был задержан гражданин Русских Артем Александрович и водворен в ИВС УВД по Гагрскому району с целью установления личности последнего. В журнале доставленных имеется запись о том, что Русских Артем Александрович 7 апреля был задержан сотрудниками ОУР УВД по Гагрскому району и после установления личности был отпущен свободу».

Рада Сангулия сообщила, что прокуратура Гагрского района связалась с российским туристом из Санкт-Петербурга:

«Ввиду отсутствия Русских на территории Республики Абхазия, а также невозможности приезда был произведен звонок на абонентский номер Русских. В ходе телефонного разговора он сообщил о том, что отделом уголовного розыска по Санкт-Петербургу проводится собственная проверка с целью предоставления информации правоохранительным органам Республики Абхазия. Русских Артемом Александровичем, Морозовой Дарьей Сергеевной и Салминой Палиной Андреевной даны объяснения сотрудникам отдела УРОМ по Санкт-Петербургу. В связи с изложенным, допросить Русских, Морозову и Салмину не представляется возможным. Также по данному факту отделом собственной безопасности Министерства внутренних дел Республики Абхазия инициирована служебная проверка в отношении сотрудников ОУР УВД по Гагрскому району, по результатам которой будут приняты соответствующие меры реагирования».

МВД Абхазии: Русских был в нетуристической зоне

На просьбу «Эха Кавказа» прокомментировать публикацию в «Медиазоне» пресс-служба Министерства внутренних дел ответила, что Управление собственной безопасности ведомства проводит проверку поступившей информации об «условно произошедшем» 7 апреля инциденте с участием гражданина Российской Федерации Артема Русских.

В ходе служебной проверки установлено, что 7 апреля опергруппа доставила гражданина Русских в дежурную часть УВД по Гагрскому району для установления личности, что было обусловлено его пребыванием не в зоне туристического отдыха и общепринятых маршрутов. Территория в районе горы Мамдзышха круглосуточно патрулируется сотрудниками органов внутренних дел с целью предупреждения правонарушений и преступлений, в частности, незаконного оборота наркотических средств.

Согласно журналу учета доставленных лиц, в дежурную часть УВД по Гагрскому району Артема Русских доставила опергруппа 7 апреля в 18.20, а в 20.40 его отпустили.

По версии МВД, побои ему нанесли впоследствии «неустановленные лица». Никаких жалоб и обращений со стороны Русских в МВД Абхазии не поступало.

МВД ничего не говорит о том, что кого-то из сотрудников ведомства отстранили от исполнения служебных обязанностей. Нет комментария МВД и по поводу слов Артема Русских о том, что его пытали и избивали те же самые люди, которые задержали и доставили в УВД г. Гагра.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия