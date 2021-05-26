Озеру Рица грозит опасность?

На днях крупный оползень (полтора километра в длину и триста метров в ширину) сошел в горах Абхазии на территории Рицинского национального реликтового парка. Это произошло после обильных осадков в середине мая выше поселка Ауадхара. Оползень перекрыл дорогу к альпийским лугам и озеру Мзы – популярным турмаршрутам. В СМИ встревоженно сообщают о том, что грязевые потоки с оползневого участка стекают в расположенное в 16 километрах ближе к морю озеро Рица; по оценкам специалистов, вода в озере может оставаться мутной на протяжении всего лета. И она может прогреться на один-два градуса выше нормы, что негативно повлияет на экосистему Рицы.

Рица, ставшая туристическим объектом лишь с середины прошлого века, является настоящей природной жемчужиной не только Абхазии, но и всего Западного Кавказа. Для республики же это еще и стабильный источник экономических доходов. В этом году до 20 мая, то есть менее чем за пять месяцев, Рицинский национальный реликтовый парк посетило более ста тысяч российских туристов, которых Рица тянет как магнит, что больше показателей всех аналогичных периодов со дня его открытия в 1996 году.

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с заместителем директора парка по науке Ингой Тания. По ее словам, первым оползневые явления заметил их сотрудник Астан Аристава. К данному участку поднялись другие сотрудники, были сделаны видеозаписи, обратились к специалистам в Абхазии и России. Инга Тания говорит:

«Процессы продолжаются. У нас есть даже видеонаблюдение… в смысле, съемки, на которых момент обрушения продолжается. Вот эти маленькие грязекаменные потоки, направленные по склону. Конкретно это произошло выше минерального источника. Там расположен мост через реку Ауадхара. И если смотреть на противоположный берег, там тоже выход минерального источника, первый – где находятся цистерны, откуда забирается минеральная вода. Это левый берег реки Ауадхара, не доезжая до Студенческой поляны. На высоте, наверное, 1800 метров это произошло – и обвал, и оползень одновременно. Там сильная крутизна склона, там не исследованы состав горных пород, какой слой почвы. Если слой почвы не закреплен за горной породой, происходит соскальзывание. От силы тяжести. Тут еще количество выпавших осадков. Тут и снег, который таял и всю эту массу напитал водой».

Популярность и посещаемость маленького горного курорта Ауадхара, расположенного чуть ниже источников одноименной минеральной воды, резко возросла в прошлом году, когда из-за коронавирусной пандемии и закрытой до 1 августа границы на Псоу в Абхазии активно заговорили о развитии внутреннего туризма. А вообще, конечно, любители чистого горного воздуха в удушающую летнюю жару и раньше стремились провести там неделю-две. К счастью, этот маленький поселок, как и минеральные источники, оползень не затронул. Пока, во всяком случае. Директор Рицинского национального реликтового парка Адамыр Багателия отмечал в СМИ, что, поскольку движение оползня еще не остановилось, нельзя приступать к ликвидации последствий; начать эту работу можно будет в конце июня, если в горах не будет обильных дождей.

Насколько реальны экологические угрозы озеру Большая Рица (северо-западнее расположена и Малая Рица)? На эту тему мы поговорили с директором Института экологии Академии наук Абхазии Романом Дбаром. Он сказал:

«В первой половине года, когда идет таяние снега, озеро у нас практически и так всегда мутное, потому что талые воды размывают грунты. Естественно, это в первую очередь оказывает влияние на эстетику. Прозрачная, голубовато-синяя вода озера представляет собой главную эстетическую ценность для посетителей. Что касается возможности изменения экосистемы, просто так, сходу сказать что-то сложно. Это озеро высокогорное, малотрофное, то есть в нем очень мало органики. И оно очень сложно переносит всякие загрязнения, в отличие от озер, расположенных на низине и хорошо прогреваемых. Самая же большая экопроблема для Рицы, которая складывается на протяжении уже долгого времени и является результатом хозяйственной деятельности прошлых лет в бассейне реки Лашепсе, это увеличивающийся твердый сток этой реки в озеро. Он уже привел к появлению достаточно больших отмелей в северной части озера, куда впадает река Лашепсе. И там уже образовались достаточно крупные конусы выноса, которые уже заметно продвинулись, засыпая озеро. И этот оползень, естественно, будет только добавлять количество твердого стока, который поступает в озеро.

– А какие организмы живут в озере?

– Из крупных организмов это, конечно, в первую очередь форель, которая обитает в озере и может достигать почти десяти килограммов веса. И в последние годы, из-за того, что рыбаки ловят там на живца, распространились такие нехарактерные для этого высокогорного озера виды рыб, как голавли, пескари».

Интересно, что если о «младшем брате» Рицы – гораздо менее популярном у туристов озере Амткел в Гулрыпшском районе (Кодорское ущелье) доподлинно известно, что он образовалось в результате горного обвала во время сильного землетрясения 3 октября 1891 года, то о дате ее возникновения можно рассуждать лишь приблизительно. Но ученые склоняются к тому, что озеро Большая Рица образовалось примерно 300 лет назад в результате природного катаклизма, возможно, связанного с сильным землетрясением, при котором часть горы Пшегишха упала в существующие карстовые пустоты, что вызвало обрушение и перекрытие рек Ацетука и Лашепсе. В результате образовалась гигантская запруда длиной 2,5 км, шириной – от 270 до 870 метров…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия