Обзор югоосетинской прессы

«Комиссия по делимитации и демаркации государственной границы с Грузией. Версия №4» – так называется статья в газете «Республика» об очередной попытке окончательно определиться с пограничным вопросом. В прошлом месяце парламент Южной Осетии инициировал создание совместной согласительной комиссии правительства и парламента по этому вопросу. «Так называемый «Цнелисский кризис» 2019 года показал, что в этой части существуют серьезные проблемы, и они не всегда определяются неприятием государственной границы, например, той же Грузией», – пишет «Республика». «Предпоследняя» комиссия была создана в 2018 году, в итоговом докладе прозвучало немало критики в адрес процесса демаркации границы с 2009 года. В отчете парламентариев указывается, что созданная ранее правительственная комиссия не в полном объеме пользовалась материалами Главного архивного управления РЮО, Юго-Осетинского Научно-исследовательского института им. 3. Ванеева, Национального музея, комитета лесного хозяйства, комитета экологии, геологии и природопользования. Члены той комиссии, по мнению парламентариев, практически не опирались на помощь граждан, проживавших в приграничной полосе. «Чего же нам ожидать от работы очередной комиссии по определению государственной границы с Грузией? Едва ли многого. Мы понимаем, что в Тбилиси не сдвинутся ни на шаг назад, какие бы выводы не сделали члены комиссии по итогам своей работы. На сегодняшний день перед нами стоит задача – определить для самих себя, как проходит граница на местности, утвердить ее окончательно. И представить это определение, в том числе и нашим партнерам по охране государственной границы. И наконец-то издать точную карту с обозначением прохождения государственной границы Государства Алания», – пишет издание.

В социальных сетях обсуждают обращение Анатолия Бибилова к народу и парламенту, которое он огласил 24 мая. В частности, пользователей сети заинтересовало заявление президента о том, что он сожалеет о том, что, «основываясь на мнении части депутатского корпуса, принял в конце лета прошлого года отставку правительства». «Насколько я помню, депутаты не просили об отставке правительства, они требовали отставки министра МВД и прокурора», – пишет пользователь Алан Бекоев. С его словами согласились другие участники дискуссии. Пользователь Родион Догузов продолжает: «…Я прекрасно помню, когда Ацамаз Бибилов вечером 28 августа спустился к народу и озвучил решение президента об отставке Пухаева, первые возгласы были: "А при чем здесь Эрик???"» «И от народа лично я ничего подобного не слышал! Речь была совсем о другом, и не стоит переводить проблему в другую плоскость», – подчеркивает Владимир Ванеев.

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Газета «Южная Осетия» публикует интервью с российским советником по вопросам здравоохранения в Южной Осетии Юрием Булатовым. Отвечая на вопрос об эффективности организации работы лечебных учреждений республики, он обратил внимание на эксплуатацию лечебно-диагностического оборудования, которое довольно часто выходит из строя: «Каждый вид лечебно-диагностического оборудования имеет свои сроки эксплуатации. Поэтому нужно заранее определять время его замены, проведения плановых профилактических ремонтов, намечать план действий в случае различных форс-мажоров», – отметил он и добавил, что югоосетинским медикам будет оказываться необходимая консультативная помощь. Также Булатов рассказал о планах по внедрению телемедицинских услуг в Южной Осетии. У многих пациентов с серьезными заболеваниями появится возможность, не выезжая из Цхинвала, получить в режиме онлайн консультации врачей ведущих клиник России. «На первых порах будет действовать система «врач-врач», то есть с помощью телемедицины будут общаться лечащий врач больного и его опытный коллега из РФ. А со временем введем и систему «пациент-врач», то есть больные тоже смогут напрямую общаться в режиме онлайн с высококвалифицированными российскими медиками», – сказал Булатов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия