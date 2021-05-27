Пашинян: Армянских военнослужащих не пленили, а похитили с территории Армении

Письмо с угрозой взрыва Ryanair поступило на почту минского аэропорта уже после того, как власти рассказали о минировании экипажу. Об этом пишут Daily Beast, Der Spiegel и центр "Досье" со ссылкой на оригинал сообщения. Письмо было отправлено через 27 минут после того, как самолет вошел в воздушное пространство Белоруссии и через 24 минуты после того, как управление воздушным движением в Минске проинформировало пилотов об угрозе.

Daily Beast приводит текст письма: "Мы, солдаты "Хамаса", требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Мы знаем, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. На этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом".

"Хамас" отрицает свою причастность к инциденту. Daily Beast отмечает, что письмо было направлено через два дня после соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хамасом". Письмо было отправлено с защищенного сервиса электронной почты Protonmail, зарегистрированного в Швейцарии. При этом точное местонахождение отправителя в случае с этим сервисом определить невозможно.

Лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, в воскресенье экстренно сел в Минске – из-за сообщения об угрозе минирования борта. Об угрозе экипажу сообщили белорусские авиадиспетчеры. Пилотам рекомендовали сесть в аэропорту белорусской столицы, хотя до границы с Литвой, судя по данным ресурса Flight Radar, оставалось совсем немного. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. По информации белорусских государственных медиа, приказ об этом отдал лично Александр Лукашенко.

После экстренной посадки был задержан находившийся в самолёте белорусский оппозиционной блогер Роман Протасевич. Он один из создателей признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA, который подробно писал об акциях противников Лукашенко. В последнее время Протасевич вёл телеграм-канал "Беларусь головного мозга" и жил в Литве. Он покинул Беларусь некоторое время назад по соображениям безопасности. Власти объявили Протасевича в международный розыск. На родине он внесён в список лиц, участвующих в террористической деятельности.

Поздно вечером 24 мая официальные белорусские телеканалы обнародовали видеозапись заявления Романа Протасевича. На видео он говорит, что здоров, находится в одном из следственных изоляторов Минска и что с ним обращаются "корректно". Также, по словам блогера, он даёт признательные показания по обвинениям в организации массовых беспорядков.

Мать журналиста Наталья Протасевич уверена, что признания от её сына были получены с применением насилия. Об этом рассказал замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. "По убеждению мамы, это признание совершенно неестественное, он так себя не ведёт", – сказал Адоменас, которого цитирует "Интерфакс".