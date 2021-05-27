С 1 июня повышается тариф на природный газ для потребителей Тбилиси

Для населения Тбилиси тариф на природный газ повышается приблизительно на 8 тетри за один кубометр, и теперь гражданам придется платить 54 тетри (вместо 46 тетри). Решение об этом было принято сегодня на заседании Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ).

Новый тариф вступит в силу с 1 июня 2021 года и будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно. Его повышение объясняется тем, что у компании Tbilisi Energy есть задолженность в размере более 20 млн лари.

Как заявили сегодня в самой компании, долги образовались из-за изменения курса грузинской национальной валюты:

"Хотим пояснить, что из-за роста курса валюты компания покупает газ по 34 тетри, а, согласно решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии от 2019 года, продает по цене 26 тетри. По этой причине Tbilisi Energy потеряла 25 миллионов лари за последние полтора года, что поставило под угрозу безопасность тбилисской газовой сети", - говорится в заявлении Tbilisi Energy.

Устроит ли компанию повышение тарифов, принятое комиссией, пока неясно. Как заявил председатель НКРЭГ Давид Нармания, Tbilisi Energy вправе обжаловать решение комиссии в суде в течение одного месяца.