Обзор абхазской прессы

Одним из главных препятствий в развитии всех сфер национальной экономики Абхазии является неурегулированность конфликта с Грузией. Об этом в интервью «Абхазия-Информ» заявил директор Института экономики и права Академии наук Абхазии (АНА) Заур Шалашаа.

«Как только какая-нибудь организация или фирма, будь то из России, западных стран, Азии или Латинской Америки, заинтересовывается Абхазией и начинает вести переговоры с нашими властями о создании совместного производства или о вложении инвестиций, она сразу же попадает в санкционный список как нарушитель грузинского закона об оккупированных территориях», – пояснил эксперт.

Абхазия, по его словам, сталкивается с ограничениями в разных сферах национальной экономики – будь то промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, банки и др. Серьезные проблемы возникают и с перемещением финансов, денежных переводов, поскольку Грузия и ее западные союзники следят за работой банков.

Он напомнил, что в 1994 году была создана специальная комиссия, которая, используя международные стандарты и методики подсчета, оценила ущерб, который нанесли Абхазии военные действия, по ценам 1994 года в 14,3 млрд долларов.

«Представьте, насколько сегодня эта цифра выросла. К сожалению, сегодня в Абхазии мало вспоминают об этом. Я же считаю, что нашему парламенту следовало бы поставить вопрос о возмещении Абхазии материального ущерба, нанесенного войной, прежде чем вести серьезные переговоры с Грузией. Этот вопрос надо ставить и перед властями Грузии, и перед мировым сообществом», – заключил Заур Шалашаа.

* * *

Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для всех, и трудовые мигранты не стали исключением. Введенные ограничения, без сомнения, стали для них серьезным испытанием, пишет газета «Республика Абхазия». В связи с пандемией коронавируса въезд иностранных граждан в республику запрещен, но и для тех, кто остался в Абхазии, есть сложности с возвращением на родину. В интервью изданию заместитель руководителя Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония сообщил, что в республике оформлено около 3 000 гастарбайтеров, оставшихся в стране после закрытия границы. Они в случае необходимости продлевают срок действия документов, которые разрешают им осуществлять трудовую деятельность на территории республики.

Трудовые мигранты приезжают в Абхазию, в основном из Средней Азии, Северной Кореи, Белоруссии, Украины, Российской Федерации, Турции, Молдавии, Армении. До пандемии эта цифра доходила и до 4000-4500 человек.

Эдуард Гамисония уточнил: «Бывали годы, когда к нам приезжали и до 6000-7000 человек в год. Конечно, 7000 трудовых мигрантов для нашей маленькой Абхазии – это большая цифра. Мы регулируем эти процессы. Важно, чтобы и наши граждане имели рабочие места. Поэтому с посольствами Узбекистана и Таджикистана, а также между министерствами иностранных дел Абхазии и России была достигнута договоренность, чтобы большая часть иностранных граждан выехала к себе на родину, и новые не заезжали. Поэтому до пандемии цифра доходила до 4 500 гастарбайтеров в год. И в курортный сезон заезжали также иностранные граждане из Украины, России, ЛНР и ДНР. Зимой чаще заезжали представители Кореи, Узбекистана, Таджикистана и Армении, и при хороших погодных условиях они в основном занимались стройками. Сейчас въезд разрешен только представителям Российской Федерации. Поэтому много строек на сегодняшний день заморожено, так как не хватает рабочих рук».

Чаще всего трудовые мигранты работают каменщиками, штукатурщиками, разнорабочими. Среди них бывают и айтишники, и электрики, и юристы, и экономисты.

* * *

Международный Комитет Красного Креста (МККК) в сотрудничестве с властями Абхазии начинает очередной этап раскопок в поисках останков лиц, пропавших без вести в период вооруженного конфликта 1992-93 гг. Проведение работ запланировано во всех районах Абхазии, об этом сообщает «Апсныпресс» со ссылкой на офис МККК в Сухуме.

В этом году специалисты МККК по судмедэкспертизе вместе с местными специалистами планируют сосредоточить свои усилия на более чем 30 потенциальных местах захоронений. Информация об этих местах была собрана в рамках действующего под эгидой МККК Координационного механизма по выяснению участия лиц, пропавших без вести, в связи с событиями вооруженного конфликта 1992-93 гг. и последующими событиями. За период с 2010 по 2021 годы были опознаны останки 191 человека, из которых 44 были переданы семьям в Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия