Марина Кальюранд: Грузии стоит умерить амбиции по вступлению в Евросоюз в 2024 году

Руководитель делегации Европарламента по связям со странами Южного Кавказа, сопредседатель Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия Марина Кальюранд считает, что амбиции и ожидания грузинского народа по членству в Евросоюзе необходимо умерить.

Кальюранд (является также сопредседателем Прогрессивного альянса социалистов и демократов Эстонии) ответила на вопрос, поддержат ли социал-демократы заявку Грузии на присоединение к ЕС, прозвучавший на видеоконференции «Дорога Грузии в ЕС - следующие шаги», организованной европейским изданием Euractiv.

«Каждое государство вправе решать собственное будущее. Грузины имеют право подать заявку на членство в объединению, к которому они хотят принадлежать. Но вместо того, чтобы спрашивать мнения разных политических групп в разных странах, важно помнить, что это политический вопрос, который требует единодушной поддержки в ЕС. Это единственный способ расширения. Если честно, в ЕС нет единого мнения о расширении - это реальность. Поэтому я бы не стала уделять так много внимания вопросу членства, поскольку в ближайшем будущем это нереально. Вместо этого гораздо важнее сосредоточиться на более тесном сотрудничестве в сфере отраслевых реформ. Я считаю важным снизить амбиции грузинского народа, потому что в 2024 году вы не получите «Да». Лучше снизить ожидания и посмотрерть на реальность», - передает слова Марины Кальюранд Netgazeti.

Политик подчеркнула, что она лично выступает за расширение ЕС, однако в Евросоюзе есть государства, в которых считают ошибкой расширение объединения в 2004 году.

Напомним: в октябре прошлого года министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в эфире «Радио Имеди» сообщил о намерении Грузии подать заявку на членство в Евросоюзе в 2024 году, после соответствующего согласования и координации с европейскими партнерами. По его словам, Грузия подошла к той точке, когда процесс евроинтеграции стал необратимым.