В Беларуси возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии

В российское воздушное пространство в среду и четверг не смогли зайти несколько рейсов европейских авиакомпаний, решивших не следовать через воздушное пространство Беларуси. Официального объяснения причин со стороны российского регулятора до сих пор нет.

26 мая французская AirFrance не смогла получить разрешение на измененный маршрут от российских властей и перенесла рейс AF1154 Париж-Москва на 27 мая. 27 мая рейс в облет Беларуси отменили совсем. Ближайшие рейсы на Москву AirFrance не снимает. «Завтра и послезавтра есть рейсы в Москву, и пока они сохраняются», – заявил представитель компании. Пассажиров рейса в четверг пересадили на самолет «Аэрофлота».

27 мая был также отменен рейс Austrian Airlines OS601 из Вены в Москву. Авиакомпания связала это с рекомендацией регулятора летать в обход Беларуси и маршрутом, который не согласовали российские власти. «Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», – говорится в релизе компании.

«Интерфакс» отмечает, что формально все эти рейсы имели статус вывозных, поскольку регулярное авиасообщение с Францией и Австрией не восстановлено из-за пандемии. Поэтому каждый такой рейс выполняется не по расписанию, а должен согласовываться с российскими авиавластями.

Европейские авиакомпании начали менять маршруты своих лайнеров, чтобы они не заходили в пространство Беларуси, с 25 мая, отмечает Reuters. Это стало частью международной реакции на принудительную посадку в Минске 23 мая самолета Ryanair, летевшего из Греции в Литву, и задержание одного из пассажиров рейса – белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича, а также его подруги Софьи Сапеги. На родине Протасевичу грозит по меньшей мере длительный тюремный срок по обвинению в организации массовых беспорядков.

Европейский авиационный регулятор в среду призвал все мировые компании избегать воздушного пространства Беларуси по соображениям безопасности после инцидента с бортом Ryanair.

«Обстоятельства, связанные с этими событиями, вызывают серьезные сомнения по поводу соблюдения белорусскими властями правил международной гражданской авиации», – говорится в заявлении Европейского агентства авиационной безопасности. Ведомство подчеркивает, что советует как базирующимся в Европе, так и остальным перевозчикам, совершающим рейсы в страны ЕС, не использовать маршруты через Беларусь, за исключением экстренных случаев. «Действия, предпринятые Минском, создали повышенный риск для рейса Ryanair и вызвали вопросы относительно способности Беларуси оказывать безопасные авиационные услуги», – подчеркивает европейский регулятор.