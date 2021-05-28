«Легче всего найти работу, имея связи»

– Тяжело в ученье, легко при трудоустройстве? С каким дипломом в Южной Осетии проще устроиться на работу – с российским или югоосетинским?

Виктория: В Южной Осетии, однозначно, легче устроиться на работу с российским дипломом. При всем моем уважении к нашим педагогам все-таки уровень образования в ЮОГУ оставляет желать лучшего. Тем не менее, если у человека есть связи, так называемый блат, в каких-то местах работают его родственники, друзья или знакомые знакомых, то в этом случае диплом не имеет значения, будь то российский, югоосетинский или даже абхазский. Это неважно. Главное все-таки – связи. Ну а если связей нет, то лучше иметь диплом российского вуза, желательно, питерского или московского. Я считаю, что российский диплом больше говорит о знаниях, чем югоосетинский.

Алена: Без разницы. Если у тебя нет того, кто будет тебя продвигать, ты ни с каким дипломом не найдешь работу. Что с дипломом, что без диплома, что югоосетинский, что российский. Без разницы. Профессионализм, может, важен частникам, а в государственных учреждениях профессионализм не важен, он отошел даже не на второй план. Если с дипломом филологического факультета можно работать по экономической линии, то о чем мы говорим? Зачем диплом по профилю? Это всего лишь корочка.

Тамара: Для нового поколения, моих знакомых, друзей – на работу устроились те, у кого был диплом нашего югоосетинского университета. Статистика, во всяком случае, моя статистика, говорит об этом. Как ни странно, оказалось так: российский диплом – это хорошо, но на работу устраиваешься по нашему диплому.

Инал: И с югоосетинским, и с российским дипломом можно хорошо устроиться. Учиться, учиться и еще раз учиться. Хорошо учиться можно и там, и там.

Яна: В моей практике приоритетнее российский диплом для работодателя. Молодой работодатель сморит на российский диплом. Он сравнивает то, что здесь, и то, что в России. У нас хороший университет, но в России, наверное, лучше.

Ирина: Легче всего найти работу, пока, к сожалению, имея связи. Ну а российский или югоосетинский диплом, конечно, серьезный работодатель обязательно будет заинтересован в профессионализме своего будущего сотрудника. В этом случае вопрос снимается сам собой. Я не думаю, что просто российский диплом может быть сильнее югоосетинского. Это все очень индивидуально. Надо признать, что пока уровень российских вузов выше. Если вас никто не знает, и вы приехали искать работу просто так, то вы вряд ли ее найдете.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия