Специалисты начали консервацию руин моста Помпея в Мцхета

Специалисты приступили к изучению моста Помпея в Мцхета, сообщает пресс-служба Министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии.

Для того, чтобы эксперты могли осмотреть руины древнего моста через реку Кура, по запросу ведомства компания Energo-Pro Georgia произвела сброс воды с Земо Авчальской ГЭС (ЗАГЭС). У архитекторов и реставраторов было 72 часа на то, чтобы очистить сооружение от растений и ила, а также оценить его состояние.

Как указала министр культуры Грузии Тея Цулукиани, консервация руин пока что не завершена.

«У археологов должна быть возможность провести первичные работы. Конечно, этого срока недостаточно для полноценного исследования, но это первый шаг, и мы продолжим очень активно работать с Energo-Pro Georgia, чтобы сохранить этот памятник культурного наследия», - сказала Цулукиани.