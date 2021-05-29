Хабиб Нурмагомедов не приедет в Абхазию из-за санкционного давления США и Грузии

Администрация оппозиционного нынешним властям Чечни ютуб-канала 1ADAT получила от администрации видеохостинга предупреждение о возможной блокировке на территории России по жалобе Роскомнадзора. Ведомство указало на пропаганду ресурсом сепаратистской Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ).

В разговоре с Кавказ.Реалии представитель 1ADAT подчеркнул, что на их канале почти нет упоминаний Ичкерии, публикуется лишь информация о нынешнем положении дел в регионе. При этом в жалобе не упомянуты конкретные видеоролики, якобы нарушающие российское законодательство, а ссылка дана на канал в целом.

«По версии Роскомнадзора, весь наш канал является пропагандой Ичкерии, хотя даже символика канала не имеет ничего общего с символами Ичкерии», - отмечает представитель ресурса.

Он подчеркивает, что для выполнения требования собственника видеохостинга (компании Google) для предотвращения блокировки необходимо удалить спорный контент. Однако при отсутствии конкретных ссылок на видео нужно удалить весь канал.

«Это просто абсурд, с которым мы уже боремся, направив свой ответ на жалобу. Видимо, наши ролики не дают покоя кадыровскому режиму, раз наш канал таким наглым образом собираются запретить на территории России. Кадыров (глава Чеченской республики - Прим.ред.) просто хочет закрыть наш народ информационным куполом, дабы они смотрели только ЧГТРК (Чеченская государственная телерадиокомпания - Прим.ред.), не видя альтернативную точку зрения», - подытожил администратор канала.

Говоря об отношении к ЧРИ, представитель 1ADAT назвал ее «нашим оккупированным государством», при этом канал не поддерживает эмигрировавшие «правительства в изгнании».

«Мы не признаем ни одно из формирований, будь то правительство Закаева или правительство Сараляпова, легитимными представителями власти ЧРИ, как и не живем прошлым, ностальгируя по старым символам и лидерам», - рассказал Кавказ.Реалии администратор канала.

Все эти правительства и организации показали свою несостоятельность и отсутствие желания помочь чеченскому народу, считают в 1ADAT.

«Мы не собираемся возвращать ту Ичкерию, что была, но люди должны понять, что ЧРИ - это просто название нашего государства, а не та история, к которой мы должны вернуться. Ичкерия - это чеченский народ, а не Дудаев, Масхадов, Яндарбиев (перечисляет лидеров ЧРИ - Прим.ред.) и другие наши герои. Поэтому мы и говорим, что считаем себя пропагандистами свободы и справедливости. Мы хотим, чтобы прекратился геноцид нашего народа, чтобы наше государство было деоккупировано, а мы жили по тем законам, по которым мы хотим, а не которые нам навязывают извне», - подытожил администратор.