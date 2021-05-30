Министр культуры РФ и Рамзан Кадыров вместе снимут фильм

Министр культуры России Ольга Любимова и глава Чечни Рамзан Кадыров станут соавторами документального фильма. Он будет посвящен памятникам истории и культуры Чечни. Об этом Любимова сообщила агентству ТАСС.

По словам министра, на территории республики располагаются древнейшие памятники архитектуры. «К сожалению, многие наши соотечественники не подозревают, какие уникальные по красоте и истории места находятся в этом регионе», - сказала она, подчеркнув, что вместе со специалистами хотела бы представить информацию о памятниках в виде документального фильма. Кадыров, в свою очередь, рассказал о совместном с Минкультуре плане восстановления всех объектов культурного наследия в Чечне.

В каких ролях Любимова и Кадыров будут работать над фильмом и когда он будет снят, из сообщения не ясно.

Ольга Любимова была автором или соавтором сценария более 80 документальных фильмов, в том числе снятых для федеральных каналов. Среди них «Путь патриарха» (2009, об Алексии Втором), «Сергий Радонежский» и «Никита Михалков».

Кадыров ранее снимался в кино - в частности сообщалось о том, что он исполнил главную роль в короткометражном фильме «Волшебный гребень». Также он сам говорил, что сыграл роль в фильме некоего голливудского режиссера под названием «Кто не понял, тот поймет», однако фильм с таким названием на экраны так и не вышел.