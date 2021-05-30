Более 20 стран потребовали освободить Протасевича и других журналистов

Около 20 государств, входящих в Глобальную коалицию по свободе СМИ, выпустили в субботу совместное заявление, в котором потребовали «немедленного и безоговорочного освобождения» белорусского журналиста Романа Протасевича, а также других журналистов и сотрудников СМИ, задержанных в Беларуси за выполнение своей работы, и наказания виновных в их преследовании.

В заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США, также содержится осуждение принудительной посадки в Беларуси самолета ирландской авиакомпании Ryanair, после которой был задержан находившийся на борту лайнера Протасевич.

Авторы заявления назвали «беспрецедентные и шокирующие действия» белорусских властей неприкрытой атакой на свободу прессы. Они напомнили также о недавних обысках в редакции крупнейшего независимого новостного сайта Tut.by, аресте нескольких его сотрудников и о других случаях преследования журналистов в Беларуси.

В целом, по информации коалиции, около 400 журналистов столкнулись в Беларуси с различными формами репрессий в ходе выборов 9 августа и последующих протестов и их подавления - сообщает «Голос Америки».

Глобальная коалиция по свободе СМИ была создана в августе 2019 года по инициативе министров иностранных дел Великобритании и Канады. В состав коалиции входят более 20 стран, в том числе Австрия, Канада, Чехия, Германия, Швейцария, Украина, Великобритания и США.

Оппозиционный режиму Александра Лукашенко блогер, бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан 23 мая после того, как власти Беларуси принудили к посадке в Минске самолет, в котором он летел из Афин в Вильнюс. Официальный Минск объясняет свои действия угрозой взрыва бомбы на борту, однако страны Запада считают, что речь шла о спецоперации с целью ареста Протасевича. США и ЕС разрабатывают новые санкции против Беларуси, уже введен запрет на полеты белорусских авиакомпаний в большинство европейских стран.