Новости
Израильтянам запретили въезжать в Россию из-за распространения COVID-19
Министерство здравоохранения Израиля внесло Россию в так называемый «красный список» стран с наиболее высоким риском распространения коронавируса. Таким образом, всем гражданам Израиля, включая переболевших ковидом и вакцинированных, запрещено въезжать в Россию как минимум до 13 июня. Обойти запрет можно только получив специальное разрешение Комиссии по исключениям.
В свою очередь, израильтяне, которые в указанный период вернутся из России на родину, будут обязаны сесть на двухнедельный карантин.
Сообщается, что помимо России в «красный список» израильского Минздрава включена Аргентина.
Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал статистику, согласно которой в России за последние сутки выявлено 9694 случая заболевания COVID-19. Это самый высокий суточный показатель более чем за 2 месяца – с середины марта. Более трети новых случаев при этом приходится на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин назвал это «сезонным явлением», добавив, что на рост числа инфицированных повлияли также длинные майские праздники.
О майских «каникулах» с 1 по 10 мая распорядился президент России Владимир Путин, указывая, в том числе, на рекомендации специалистов: предполагалось, что выходные дни помогут сдержать распространение эпидемии.
В отличие от прошлой весны, сейчас в России почти нет карантинных мер в связи с эпидемией - сохраняется только масочный режим в общественных местах и ограничения на массовые мероприятия.
Другие новости дня
В ЦАР при взрыве погибли трое граждан России и двое местных полицейских
При взрыве фугаса во время проезда военной автоколонны на северо-западе Центральноафриканской республики погибли двое полицейских и трое участников российских полувоенных формирований. Об этом сообщило в воскресенье агентство AFP со ссылкой на правительственные источники.
«Трое российских союзников и двое местных полицейских погибли и еще несколько человек получили ранения», - сообщил агентству AFP представитель правительства ЦАР. Эта информация подтверждается источниками ООН.
Инцидент произошел на участке шоссе между городами Берберати и Буар, более чем в 400 километрах от столицы ЦАР города Банги.
К месту инцидента был направлен российский вертолет для эвакуации погибших и раненых.
Представительство ЕС и посольство США в Грузии распространили совместное заявление
«После решения депутатов, избранных от партии «Национальное движение», войти в парламент, почти все из 150 депутатов будут выполнять полномочия, переданные им гражданами Грузии на выборах, что является еще одним позитивным шагом на пути к укреплению демократических институтов Грузии», - об этом говорится в совместном заявлении представительства ЕС и посольства США в Грузии касательно выполнения соглашения от 19 апреля, достигнутого при медиации ЕС.
При этом в заявлении выражена обеспокоенность тем, что «Национальное движение» сегодня не воспользовалось возможностью присоединиться к другим парламентским партиям и подписать соглашение от 19 апреля.
«Нам очень жаль, что «Единое национальное движение» не воспользовалось сегодня возможностью, чтобы присоединиться к другим парламентским партиям и подписать соглашение от 19 апреля. «Единое национальное движение», вместе с другими избранными партиями, несет равную ответственность за конструктивное участие в работе парламента по урегулированию политически воспринимаемых вопросов правосудия, за принятие и доскональное рассмотрение амбициозных избирательной и судебной реформ, а также, наряду со многими другими приоритетами, за участие в перераспределении власти в парламенте. Это важная работа, требующая ответственного участия всех избранных лидеров Грузии. Подписав это соглашение, «Единое национальное движение» продемонстрировало бы свою готовность выполнить эти фундаментальные задачи в интересах Грузии, ее граждан, отношений между ЕС и Грузией и евроатлантического будущего Грузии.
Соглашение от 19 апреля остается открытым для подписания как для лидеров парламентской партии, так и для отдельных членов парламента», - говорится в заявлении.
- На сегодняшнем заседании политсовета партия «Единое национальное движение» приняла решение о вхождении в парламент. При этом в партии заявили, что не присоединяются к документу Шарля Мишеля. По словам Ники Мелия, в соглашении есть один пункт, который категорически неприемлем для партии.
- В апреле текущего года Шарль Мишель предложил политическим силам Грузии документ по выходу из кризиса, вызванного, в том числе, непризнанием результатов парламентских выборов 2020 года. Соглашение оказалось приемлемым для «Грузинской мечты», а также большей части оппозиционных партий, которые подписали его, прекратили бойкот и начали работать в парламенте. «Единое национальное движение», Лейбористская партия и «Европейская Грузия» отказались его подписывать.
- Документ предполагает, что если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Кроме того, планируется амнистия всех, кто проходит по делу о протестах в июне 2019 года, также известных как «Гавриловская ночь». Соглашение также предполагает проведение масштабных реформ в избирательной и судебной сферах.
В Екатеринбурге бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим
В Екатеринбурге неизвестный открыл беспорядочную стрельбу по прохожим из окна своей квартиры, сообщают местные СМИ. На место происшествия выехали наряды полиции и спецназ.
Издание «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на очевидцев уточняет, что события разворачиваются на улице Бородина, и что открывший стрельбу мужчина - бывший сотрудник МВД Сергей Боков. Предположительно, он вооружен карабином «Сайга». Причины его поступка пока неизвестны, однако один из очевидцев рассказал журналистам, что стрелок кричал из окна «Требую отменить гомосексуализм!» и, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения.
Телеграм-канал Baza в свою очередь сообщает, что в результате стрельбы ранены два человека: сотрудник Росгвардии и ребенок, которому пуля попала в живот.
Британский премьер Джонсон женился на своей подруге Кэрри Саймондс
Британский премьер-министр Борис Джонсон женился на своей возлюбленной Кэрри Саймондс. Канцелярия главы британского правительства сообщила, что немноголюдная тайная церемония прошла в субботу в Вестминстерском соборе.
Об этом событии не сообщалось заранее. Британская пресса отметила, что гости были приглашены в римско-католический собор в центре Лондона за несколько часов до церемонии, и даже старшие сотрудники офиса главы правительства не знали о его свадебных планах.
В воскресенье появилось официальное сообщение канцелярии премьер-министра, из которого жители Британии узнали, что премьер-министр и мисс Саймондс заключили брак в Вестминстерском соборе. Супружеская чета отпразднует свою свадьбу следующим летом в семейном кругу вместе с друзьями.
В настоящее время свадебные торжества в Англии ограничены участием 30 человек - в связи с ограничениями из-за COVID-19.
56-летний Джонсон и 33-летняя Саймондс живут вместе на Даунинг-стрит с тех пор, как Борис Джонсон занял пост премьер-министра.
Агентство Reuters сообщило, что в воскресенье в половине второго пополудни собор был закрыт без предварительного объявления. Через 30 минут после этого к собору подъехал лимузин с Кэрри Саймондс, одетой в длинное белое платье, без фаты.
В прошлом году пара объявила о помолвке и о том, что ожидает рождения ребенка. Сын Уилфред Лори Николас Джонсон родился в апреле 2020 года.
Британские таблоиды писали о непростой личной жизни Бориса Джонсона. Однажды он был исключен из группы главных разработчиков политики Консервативной партии (тогда оппозиционной) за сокрытие своих внебрачных связей. Он дважды разводился и продолжает уклоняться от ответов на вопросы о том, сколько у него детей.
Последней женой Джонсона была юрист Марина Уиллер. У них было четверо детей. В сентябре 2018 года супруги объявили от решении расторгнуть брак.
«Национальное движение» войдет в парламент Грузии
Партия «Единое национальное движение» войдет в парламент Грузии. Такое решение партия приняла на сегодняшнем заседании политсовета.
Озвучил решение партии ее председатель Ника Мелия. Он отметил, что решение оппозиции о бойкоте было обдуманным и оправданным и доказало, что они могут бороться за освобождение захваченного государства.
По словам Мелия, оппозиция показала, что может быть единой, что является одним из главных достижений, которое станет залогом будущих побед.
По его словам, на данный момент ими принято самое правильное решение, которое не оставит Бидзине Иванишвили зоны комфорта.
«Мы будем вести борьбу с ним везде, будь то зал заседаний парламента, залы комитетов, зал Верховного совета Аджарии, площади, улицы, в селе, районе, в горах, долинах, везде у Бидзины Иванишвили будет противодействие», - заявил Мелия.
При этом, несмотря на то, что «Национальное движение» войдет в парламент, в партии заявили, что не присоединяются к документу Шарля Мишеля. По словам Ники Мелия, в соглашении есть один пункт, который категорически неприемлем для партии.
«Мы приняли решение о том, что не подписываем документ, предложенный европейской медиацией, но я подтверждаю огромное уважение Евросоюзу, персонально президенту Мишелю, Даниельсону, Келли Дегнан и особую благодарность Карлу Харцелю. В этом соглашении есть один пункт, который категорически неприемлем, и с учетом всего этого мы не поставим подпись под этим документом, однако, разумеется, в отношении других вопросов мы от начала до конца включимся в решение законодательных вопросов и будем бороться вместе с другими оппозиционными партиями», - заявил Мелия.
- Ника Мелия был избран председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии в конце 2020 года. Спустя пару месяцев его арестовали из-за невыплаты залога по делу о протестах в июне 2019 года. Освобождение лидера ЕНД стало одним из пунктов соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции. Подписав документ, который, в частности, определяет условия назначения досрочных парламентских выборов, оппоненты властей обязались прекратить бойкот.
- Мелия вышел на свободу 10 мая после того, как залог в размере 40 тысяч лари за него выплатил фонд ЕС. В «Национальном движении» мнения по поводу вхождения в парламент разделились. Часть членов ЕНД предлагала прекратить бойкот без подписания соглашения. Другие выступали против как подписания соглашения, так и вхождения в парламент. Сам Саакашвили 20 апреля призвал «Единое национальное движение» войти в парламент после того, как Ника Мелия выйдет на свободу.
Экс-боец UFC Нурмагомедов прокомментировал обещание «порвать» себя
Бывший чемпион смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не считает оскорблением ни слова спортсмена Хамзата Чимаева о том, что он может его «порвать», ни слова главы Чечни Рамзана Кадырова, охарактеризовавшего дагестанца «проектом UFC».
Как подтвердил Нурмагомедов, пример оскорбления - это случай с бойцом Артемом Лобовым, который в 2018 году назвал его «ссыкуном». После того инцидента дагестанец, встретившись с обидчиком в гостинице, прижал его к стене и потребовал «больше не говорить такие вещи».
«Когда любой человек называет тебя ссыклом, это воспринимается одинаково. И тут разницы нет - Хамзат или любой другой человек. Если он тебя так называет, я считаю, с этого человека надо спрашивать. Если же человек говорит в таком ключе, что выиграет или порвет, я не вижу, что нужно подходить. А когда тебя оскорбляют, считаю, что нужно спрашивать», - ответил Нурмагомедов на вопрос журналиста, сравнившего реакции знаменитого спортсмена.
Дагестанец добавил, что слова Чимаева его не разочаровали: они и так никогда не виделись лично, а только «общались пару раз по телефону».
Что касается замечания журналиста о «некомплементарном» выражении Кадырова про «проект UFC», то с этим Нурмагомедов не согласился, сказав: «Я не вижу оскорбления в «проекте»«.
Он пояснил, что до сих пор никак не отреагировал на сделанное 13 мая то заявление главы Чечни, поскольку не посчитал это нужным.
«Как-то пропустил это все. Это больше связано с жизненным опытом. У меня было много высказываний, хороших и плохих. Ты анализируешь все это, когда проходит время. Смотришь назад, что можно было говорить, что нельзя было. В каком направлении. Как-то неинтересно уже что-то комментировать, говорить. У каждого свое мнение», - цитирует Нурмагомедова издание «Чемпионат».
Спортсмен также не стал отрицать факт «хороших отношений» с Кадыровым, отметив: «А почему вы думаете, что сейчас их нет?».
- «Проектом UFC» Кадыров назвал Нурмагомедова в прямом эфире в инстаграме, когда призывал его согласиться на бой с представителем клуба «Ахмат» Чимаевым. При этом чиновник предложил ему «любой гонорар». После возникшего резонанса глава Чечни отдельно пояснил, что не хотел оскорбить дагестанца.
- Хамзат Чимаев пообещал «порвать» Нурмагомедова, «если тот захочет», когда комментировал предложение Кадырова об их совместном бое. На счету у Чимаева девять побед (из них три – в UFC). Поражения и ничьи отсутствуют. Мировая известность к нему пришла в июле 2020 года, когда он установил рекорд – в течение десяти дней выиграл два боя в Катаре.
- В марте 2021 года Хабиб Нурмагомедов был исключен из всех рейтингов UFC в связи с завершением карьеры, о чем он впервые объявил 24 октября после победы над американцем Джастином Гэтжи. Он ушел непобежденным, проведя 29 боев.
Настоятеля кафедрального собора в Салхино запретили в служении из-за обвинений в адрес патриарха
Митрополит Чкондидской епархии Стефане (Калаиджишвили) лишил сана игумена Даниила Гвилава – настоятеля кафедрального собора Рождества Богородицы в селе Салхино Мартвильского муниципалитета. По решению архиерея, Гвилава отлучен от церкви.
Причины назначения наказания митрополит объяснил в ходе воскресной проповеди в Салхино. По его словам, Гвилава «бесцеремонно обвинял» патриарха и участвовал в «мятеже» против Грузинской православной церкви.
«Когда первосвященник бесцеремонно обвиняет патриарха, не следует кричать об этом по телевидению, ходить туда с обвинениями. Обвинения звучат каждую минуту, это маскируется под свободу слова. Когда ты священник, от тебя требуется больше ответственности», - сказал митрополит Стефане. Он добавил, что в церкви действуют три братии, три степени священства – епископ, священник и диакон, и все трое должны взаимодействовать друг с другом.
Даниил Гвилава также прокомментировал произошедшее. В интервью Общественному вещателю он заявил, что не согласен с решением митрополита и уже обжаловал его. Одновременно он в очередной раз подверг критике вертикаль власти в ГПЦ, а ее предстоятеля назвал «председателем коммунистической партии».
«Он не имел канонического права. Он принял это решение единолично. В нашей церкви царит папизм и коммунистическое правление. Социализм еще не отошел от церкви», - сказал Гвилава.
Многие духовники в Мартвили открыто поддерживают предшественника Стефане – Петре (Цаава), который был запрещен в служении 31 октября 2019 года после того, как обвинил Илию Второго в «покрывательстве греха мужеложества». За последние месяцы Стефане наказал уже около двух десятков священнослужителей и прихожан, которые, по его мнению, не подчинялись церковным канонам.
- Ситуация в Чкондидской епархии остается напряженной уже два года. Новый виток противостояния сторонников Цаава и Калаиджишвили начался весной текущего года. Несколько раз новоназначенному митрополиту пытались помешать Стефане провести службу в кафедральном соборе Рождества Богородицы. По этой причине 25 апреля, на Вербное Воскресенье, в Салхино произошла массовая драка.
Жители села Шукрути проводят митинг у здания посольства США в Тбилиси
Протестующие из села Шукрути Чиатурского муниципалитета проводят митинг у здания посольства США в Тбилиси. Как заявил один из протестующих в эфире телеканала «Формула», со стороны властей Грузии не был проявлен интерес к их проблемам, поэтому они простят помощи у посла США в Грузии Келли Дегнан.
«Правительство не интересуют наши проблемы и состояние здоровья. Правительство вспоминает о нас только во время выборов. Мы обращаемся к Келли Дегнан, возможно она заинтересуется нашими проблемами», - заявил житель Шукрути.
Протестующие планируют установить палатку возле посольства, однако пока не ясно, имеют ли они на это законное право.
Жители села Шукрути требуют, чтобы компания Georgian Manganese (Грузинский марганец) прекратила добычу на территории села или выплатила адекватную компенсацию пострадавшим.
Ранее 11 мая несколько жителей из села Шукрути в знак протеста зашили себе рты. Они потребовали реагирования со стороны правительства Грузии, так как по их словам, уже много лет население страдает из-за работ, производимых компанией добывающей марганец. Жители рассказывают об оползнях на их участках, трещинах в домах и поврежденных дорогах.
Более 20 стран потребовали освободить Протасевича и других журналистов
Около 20 государств, входящих в Глобальную коалицию по свободе СМИ, выпустили в субботу совместное заявление, в котором потребовали «немедленного и безоговорочного освобождения» белорусского журналиста Романа Протасевича, а также других журналистов и сотрудников СМИ, задержанных в Беларуси за выполнение своей работы, и наказания виновных в их преследовании.
В заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США, также содержится осуждение принудительной посадки в Беларуси самолета ирландской авиакомпании Ryanair, после которой был задержан находившийся на борту лайнера Протасевич.
Авторы заявления назвали «беспрецедентные и шокирующие действия» белорусских властей неприкрытой атакой на свободу прессы. Они напомнили также о недавних обысках в редакции крупнейшего независимого новостного сайта Tut.by, аресте нескольких его сотрудников и о других случаях преследования журналистов в Беларуси.
В целом, по информации коалиции, около 400 журналистов столкнулись в Беларуси с различными формами репрессий в ходе выборов 9 августа и последующих протестов и их подавления - сообщает «Голос Америки».
Глобальная коалиция по свободе СМИ была создана в августе 2019 года по инициативе министров иностранных дел Великобритании и Канады. В состав коалиции входят более 20 стран, в том числе Австрия, Канада, Чехия, Германия, Швейцария, Украина, Великобритания и США.
Оппозиционный режиму Александра Лукашенко блогер, бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан 23 мая после того, как власти Беларуси принудили к посадке в Минске самолет, в котором он летел из Афин в Вильнюс. Официальный Минск объясняет свои действия угрозой взрыва бомбы на борту, однако страны Запада считают, что речь шла о спецоперации с целью ареста Протасевича. США и ЕС разрабатывают новые санкции против Беларуси, уже введен запрет на полеты белорусских авиакомпаний в большинство европейских стран.
Министр культуры РФ и Рамзан Кадыров вместе снимут фильм
Министр культуры России Ольга Любимова и глава Чечни Рамзан Кадыров станут соавторами документального фильма. Он будет посвящен памятникам истории и культуры Чечни. Об этом Любимова сообщила агентству ТАСС.
По словам министра, на территории республики располагаются древнейшие памятники архитектуры. «К сожалению, многие наши соотечественники не подозревают, какие уникальные по красоте и истории места находятся в этом регионе», - сказала она, подчеркнув, что вместе со специалистами хотела бы представить информацию о памятниках в виде документального фильма. Кадыров, в свою очередь, рассказал о совместном с Минкультуре плане восстановления всех объектов культурного наследия в Чечне.
В каких ролях Любимова и Кадыров будут работать над фильмом и когда он будет снят, из сообщения не ясно.
Ольга Любимова была автором или соавтором сценария более 80 документальных фильмов, в том числе снятых для федеральных каналов. Среди них «Путь патриарха» (2009, об Алексии Втором), «Сергий Радонежский» и «Никита Михалков».
Кадыров ранее снимался в кино - в частности сообщалось о том, что он исполнил главную роль в короткометражном фильме «Волшебный гребень». Также он сам говорил, что сыграл роль в фильме некоего голливудского режиссера под названием «Кто не понял, тот поймет», однако фильм с таким названием на экраны так и не вышел.
Абхазское МВД закрыло семейный образовательный центр «Страна Души»
Министерство внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия закрыло так называемый семейный кришнаитский образовательный центр «Страна Души». Несовершеннолетних вместе с воспитательницами перевезли на территорию учебного центра МВД.
По информации информагентства «Апсныпресс», дети находятся под присмотром сотрудников МВД и собственных воспитателей. Они могут уехать с родителями или опекунами в любое время. Как быстро это произойдет, зависит от того, когда именно за ними приедут старшие.
За сутки на Северном Кавказе умер 21 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 293
За последние сутки на Северном Кавказе умер 21 пациент с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 293.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Карачаево-Черкесии - два, в Калмыкии - один. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 10 250 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае, меньше всего - в Адыгее.
- Краснодарский край + 94 (48 331 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 75 (54 785)
- Дагестан + 46 (33 563)
- Калмыкия + 15 (20 808)
- Кабардино-Балкария + 14 (24 313)
- Карачаево-Черкесия + 12 (20 431)
- Чечня + 12 (12 284)
- Ингушетия + 10 (15 764)
- Северная Осетия + 9 (16 995)
- Адыгея + 6 (14 667)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 261 939 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 30 мая, выявлено 5 063 442 человека с коронавирусом.
ЕС предлагает Байдену единый подход в отношении России
Европейский Союз предлагает администрации президента США Джо Байдена координировать усилия по основным вопросам внешней политики, в том числе в противостоянии России и Китаю.
Это следует из проекта совместного заявления, направленного на этой неделе руководством ЕС в Вашингтон - сообщает Bloomberg. Ожидается, что заявление будет принято по итогам саммита США-ЕС, запланированного на 15 июня. Сразу после этой встречи в Брюсселе Байден отправится в Женеву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
В документе, в частности, говорится: «Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и будем решительно отвечать на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренной деятельности».
Байден отправится в Европу в середине июня, в Великобритании он примет участие в саммите «Большой семерки», а затем отправится в Брюссель, где встретится с лидерами ЕС. Главной темой встречи, как ожидается, станет восстановление трансатлантического единства после четырех лет президентства Дональда Трампа, при котором подходы США и ЕС к различным проблемам нередко не совпадали. Недавние репрессии властей России против оппозиции и гражданского общества, как ожидается, станут одной из тем саммита.
В проекте совместного заявления также говорится, что обе стороны хотят «объединить усилия по предотвращению и мирному разрешению конфликтов, поддержанию международного права и власти закона, обеспечению прав человека для всех».
Администрация Байдена и руководство ЕС скоординированно подошли к недавнему ужесточению санкций против Москвы в связи с заключением Алексея Навального - санкционные списки США и ЕС во многом совпадают. Нежеланием обострять отношение с Германией и рядом других стран ЕС в Вашингтоне также объясняют отказ от жестких санкций против газопровода «Северный поток-2» - при том, что в ЕС нет единого мнения относительно этого российско-германского проекта.
Евросоюз готовит стратегический документ об отношениях с Россией в ближайшие годы. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что санкции как инструмент давления на Россию почти исчерпали себя, и отметил, что необходима четкая стратегия по отношению к Москве, а не разрозненные меры. Глава Европарламента Давид Сассоли в интервью медиа-группе Funke, в свою очередь, призвал «ужесточить санкции против российских чиновников» и при этом «установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ». Подобный подход ранее предлагал и международный комитет Европарламента. Сам Сассоли недавно попал под российские санкции - в связи с жесткими резолюциями Европарламента, посвященными отравлению и аресту Навального.
В России – самое высокое число инфицированных с середины марта
В России за последние сутки, по официальным данным, выявлено 9694 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это самый высокий суточный показатель более чем за 2 месяца – с середины марта.
Более трети новых случаев при этом приходится на Москву. В российской столице уже несколько недель число инфицированных за сутки превышает 2 тысячи, а часто и 3.
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» назвал это «сезонным явлением», но при этом высказал мнение, что число инфицированных выросло из-за длинных майских праздников.
«После майских праздников – это был как раз всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на дачах или дома и не очень хотели идти в поликлинику, и вот дождавшись рабочих дней – пришли со всем этим», – сказал Собянин. О майских «каникулах» с 1 по 10 мая распорядился президент России Владимир Путин, указывая, в том числе, на рекомендации специалистов: предполагалось, что выходные дни помогут сдержать распространение эпидемии. По официальной статистике, однако, почти никаких изменений после праздников не произошло, а в последние дни наметилась тенденция к росту числа зараженных.
В странах Запада при этом число новых случаев инфекции постепенно снижается. По официальным данным, несколько десятков процентов жителей ЕС и США уже вакцинированы от коронавирусной инфекции. В России темпы вакцинации ниже, о чем недавно говорил и Собянин. По его словам, в Москве от коронавируса привито в процентном отношении меньше людей, чем «в любом европейском городе», при том что дефицита вакцины нет. Мэр Москвы сказал, что ему «обидно» видеть такую картину. Статистика о числе вакцинированных в России публикуется нерегулярно, по последним опубликованным данным, привились более 11 процентов населения.
Всего с марта прошлого года, когда началась эпидемия, по данным оперативного штаба коронавирусной инфекцией в России заболели более 5 млн человек, умерли более 120 тысяч. При этом данные Росстата о числе умерших существенно выше, а показатель так называемой избыточной смертности выше в несколько раз.
В отличие от прошлой весны, сейчас в России почти нет ограничительных мер в связи с эпидемией - сохраняется только масочный режим в общественных местах и ограничения массовых мероприятий.
Никол Пашинян на выборах рассчитывает получить 60% голосов
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян рассчитывает на то, что его партии «Гражданский договор» удастся набрать 60% голосов на предстоящих парламентских выборах.
Об этом он заявил накануне, 29 мая, на встрече с активом партии в разных районах Еревана.
«Я рассчитываю, что как минимум 60% граждан на предстоящих выборах проголосует за партию «Гражданский договор», поскольку именно это та планка, которая позволит свести на нет все заговорщические планы против Третьей республики», - отметил и.о. премьер-министра.
Пашинян также отметил, что впервые в новейшей истории в выборах будут участвовать все бывшие власти. Он предложил гражданам устроить свой «судебный процесс».
«У вас есть возможность судить их на политическом уровне. Вы можете вынести приговор за «27 октября», за «1 марта», за выведение Нагорного Карабаха из переговорного процесса, за сомнительные итоги выборов. Вы можете судить и меня», - заявил Никол Пашинян.
- 20 июня в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы. Президент страны Армен Саркисян 11 мая подписал указ о роспуске Национального собрания и назначении выборов.
- 25 апреля Пашинян подал в отставку, чтобы в соответствии с договоренностью, достигнутой с оппозиционными политическими силами, парламент дважды не избирал нового премьер-министра и в стране были организованы внеочередные парламентские выборы.
- В соответствии с Конституцией, для проведения внеочередных выборов необходимо, чтобы парламент был распущен. А для роспуска парламента необходимо, чтобы парламент дважды в течение двух недель не смог избрать премьер-министра. Первое заседание парламента по вопросу избрания премьер-министра состоялось 3 мая, и, в соответствии с договоренностью, парламент тогда не избрал единственного кандидата Никола Пашиняна.
Коронавирус в Грузии: 723 случая заражения за сутки, 18 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 723 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 25,3 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,86%, за последние две недели – 3,46%, а за последнюю неделю – 2,85%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 343 603.
Более 55% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 403. В Самегрело и Земо Сванети выявили 77 случаев заражения, в Имерети – 55, в Квемо Картли – 52, в Аджарии – 51, в Кахетии – 36, в Шида Картли и Гурии – по 19, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 4, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.
От ковида умерли еще 18 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 757.
Выздоровели 1 407 человек, их общее число выросло до 326 423.
На данный момент в Грузии 12 397 активных случаев коронавируса. Из них 3 815 пациентов (более 30%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остается 2 071 инфицированный, в Аджарии – 394, в Имерети – 489. Состояние 882 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 226 человек.
7 921 гражданин (около 64% активных случаев) лечатся на дому, а 661 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 47 человек, в самоизоляции остаются более 22,6 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 30 мая достигло 138 151 - это более 3,7% от населения Грузии.
На западе Грузии продолжаются стычки противников строительства ГЭС с полицией
Стычки между полицией и противниками строительства Намахвани ГЭС продолжаются в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета на западе Грузии.
Ситуация обострилась накануне вечером, 29 мая, когда несколько десятков демонстрантов попытались прорваться к строительной базе компании «ЭНКА» через металлические заграждения, выставленные МВД. Полиции пришлось вывести нескольких человек с территории – их отпустили без оформления протокола о правонарушении. Ближе к полуночи протестующие продолжили протест в уже привычной форме – они стучали по заграждениям, требуя допустить их в Намахвани.
В течение всего вчерашнего дня в ущелье Риони шел дождь, однако протестующие не расходились. Они оставались в палатках, которые установили на трех локациях: у металлических баррикад и офиса компании «ЭНКА» в Гумати, а также в селе Твиши, близ стройплощадки.
В свою очередь накануне стало известно, что Министерство юстиции Грузии объявило тендер для поиска иностранной юридической компании, которая изучит документацию, связанную с проектом строительства Намахвани ГЭС. На фоне протестов премьер Ираклий Гарибашвили поручил Минюсту заняться данным вопросом в конце апреля.
Компания должна дать юридическое заключение в течение 45 дней. При этом фирма-контрактор должна иметь опыт оценки проектов ГЭС, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 216 дней. 23 мая протестующие из регионов Грузии провели масштабную акцию в Тбилиси. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, несмотря на угрозы участников протестного движения «парализовать» город. 24 и 25 мая участники акции блокировали автомобильные дороги на нескольких центральных улицах.
- Вечером 25 мая они приняли решение вернуться в ущелье реки Риони и уже на месте помешать компании «ЭНКА» вести строительные работы. Той же ночью полиция возвела в селе Гумати металлические ограждения, чтобы преградить протестующим пусть к селу Намахвани и месту строительных работ.
В Сочи прошел второй день переговоров президентов Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи обсуждали в основном торгово-экономические отношения и борьбу с пандемией. Как сообщает ТАСС со ссылкой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, в пятницу лидеры провели официальные переговоры, а в субботу общение проходило неформально.
Песков изложил точку зрения Москвы на ситуацию вокруг инцидента с самолетом Ryanair. Он считает, что поспешные выводы европейских стран основаны на эмоциях, а не на стремлении выяснить обстоятельства произошедшего. По словам представителя Кремля, белорусская сторона предоставила всю необходимую информацию по инциденту. Песков предположил, что при необходимости Минск будет готов предоставить и другие данные.
Путин на встрече с Лукашенко затронул вопрос о судьбе гражданки России Софьи Сапеги, задержанной одновременно с журналистом Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске(оба задержаны сотрудниками белорусского КГБ - Прим.Ред.). По словам Пескова, Путину небезразлична судьба российской гражданки. Президент России поручил Министерству иностранных дел следить за развитием дела Софьи Сапеги, добавил Песков.
Президенты Беларуси и России, как сказал Песков, обсудили вопросы, связанные с авиасообщением, нарушенным в результате авиаинцидента 23 мая. Отвечая на вопрос, поднималась тема возможных полетов «Белавиа» в Крым, Песков ответил отрицательно.
Китай запустил грузовой корабль к своей строящейся орбитальной станции
Китайский космический грузовой корабль «Тяньчжоу-2» запущен к строящейся орбитальной станции. Ракета-носитель «Чанчжэн-7» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в субботу, 29 мая. Это второй из 11 запусков, предусмотренных планом до конца 2022 года.
Базовый модуль «Тяньхэ», на основе которого монтируется станция, был отправлен в космос 29 апреля с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5В». Он состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. Позднее на орбиту будут выведены лабораторные модули.
В завершенном виде станция будет весить около 90 тонн. Это почти в пять раз меньше 420-тонной Международной космической станции. Срок эксплуатации «Тяньгун-3», как ожидается, составит около 15 лет. На ее борту смогут работать экспедиции из трех человек.
Первая китайская пилотируемая орбитальная станция «Тяньгун-1» была запущена в сентябре 2011 года, а станция «Тяньгун-2» – в сентябре 2016-го. В том же году первая станция была потеряна. В 2018 году станция вошла в атмосферу и сгорела над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019-го и была сведена с орбиты.
В Абхазии 22 новых случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 180 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 22 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 34 человека, 30 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 18 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 15 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 9, в Ткварчельской ЦРБ - 7.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 314 человек. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14 643 человека.
Оперштаб призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Из Кутаиси возобновятся прямые рейсы в Вену, Будапешт и Вроцлав
Международный аэропорт Кутаиси с июня возобновят прямые авиарейсы в Вену (Австрия), Будапешт (Венгрия) и Вроцлав (Польша). Перелеты будет осуществлять бюджетная авиакомпания Wizz Air, передает Объединение аэропортов Грузии.
Первый регулярный прямой рейс, который свяжет Кутаиси с Будапештом, будет совершен 19 июня, Вроцлавом – 26 июня, а Веной – 29 июня. Полеты по всем трем маршрутам будут выполняться два раза в неделю. В зависимости от эпидемиологической ситуации в странах, частота рейсов, а также количество направлений может быть постепенно увеличено.
«Мы рады, что после многомесячной паузы Международный аэропорт Кутаиси медленно загружается регулярными рейсами. Сегодня и завтра возобновятся полеты в направлении двух польских городов – Гданьска и Катовице. С июня добавится третье направление в Польше – Вроцлав, а также рейсы в Будапешт и Вену. Это означает, что теперь из Кутаиси можно напрямую добраться до девяти городов шести европейских стран и трех городов Центральной Азии. Мы работаем с авиакомпаниями, чтобы добавлять новые направления поэтапно в течение летней навигации, в зависимости от эпидемической ситуации», - сказала Тамар Арчвадзе, директор Объединения аэропортов Грузии.
В организации также добавляют, что в период летней навигации в Кутаисском аэропорту им. Давида Агмашенебели будут соблюдаться все меры, введенные на время пандемии.
Георгий Гахария: Я никогда не был чьим-то проектом
Экс-премьер Георгий Гахария заявляет, что не является политическим проектом основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили.
«Я никогда не был чьим-то проектом и, более того, в будущем я не буду ничьим проектом», - сказал Гахария по окончании презентации своей новой партии «Для Грузии».
Экс-премьер подтвердил, что созданная им политическая сила будет участвовать в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране осенью текущего года. «Цель участия любой политической партии в выборах – получить максимальную поддержку. Это будет нашей целью», - заявил он.
При этом политик не смог четко ответить на вопрос о возможном выдвижении его кандидатуры на пост мэра Тбилиси. «Есть кандидат намного лучше меня», - сказал Гахарая, отметив, что его партия готова будет поддержать «всех достойных». «Где будет достойный кандидат, его происхождение для нас не имеет значения», - добавил он.
В долгосрочной перспективе партия экс-премьера готова к сотрудничеству с теми политическими силами, от которых не исходит радикализм. «Наша главная цель, чтобы в этой стране завершилось радикальное противостояние, радикализм в любом его виде. Для меня и для моих друзей не имеет значения, с какой стороны исходит этот радикализм… Мы не будем сотрудничать ни с кем, в ком увидим радикальные тенденции», - сказал Гахария.
Бывший глава правительства Грузии проигнорировал многие вопросы журналистов. Например, он не стал комментировать тему разгона протестной акции 20-21 июня 2019 года и неформального правления Бидзины Иванишвили. Тем не менее, Гахария пообещал, что в ближайшее время встретится с представителями СМИ и ответит на все интересующие их вопросы.
- Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра и ушел из правящей партии «Грузинская мечта» в феврале этого года. Свой уход он объяснил разногласия с руководством ГМ из-за ареста председателя главной оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ники Мелия. Спустя месяц после отставки Гахария анонсировал возвращение в политику.
Хабиб Нурмагомедов не приедет в Абхазию "из-за санкционного давления США и Грузии"
В связи с "санкционным давлением со стороны США и Грузии, прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США" приезд Хабиба Нурмагомедова в Абхазию 1 июня, в Международный день защиты детей, отменяется. Об этом сегодня, 29 мая, сообщил государственный комитет самопровозглашенной республики Абхазия по делам молодежи и спорту – со ссылкой на менеджера Хабиба Ризвана Магомедова.
По информации ведомства, ранее лично Хабиб Нурмагомедов в телефонном разговоре с абхазским президентом Асланом Бжания подтверждал свой визит.
«Хабиб Нурмагомедов передал слова благодарности народу, юным спортсменам Абхазии за интерес и поддержку, и сожалеет из-за сложившихся независящих от него обстоятельств приехать не сможет», - заявили в абхазском ведомстве.
Госкомспорта сообщает, что школа единоборств имени отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова примет абхазских спортсменов для подготовки к участию в российских и международных соревнованиях. Отбор спортсменов проведет республиканский комитет по делам молодежи и спорту в июне-июле.
Власти РФ требуют заблокировать чеченский канал 1ADAT из-за Ичкерии
Администрация оппозиционного нынешним властям Чечни ютуб-канала 1ADAT получила от администрации видеохостинга предупреждение о возможной блокировке на территории России по жалобе Роскомнадзора. Ведомство указало на пропаганду ресурсом сепаратистской Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ).
В разговоре с Кавказ.Реалии представитель 1ADAT подчеркнул, что на их канале почти нет упоминаний Ичкерии, публикуется лишь информация о нынешнем положении дел в регионе. При этом в жалобе не упомянуты конкретные видеоролики, якобы нарушающие российское законодательство, а ссылка дана на канал в целом.
«По версии Роскомнадзора, весь наш канал является пропагандой Ичкерии, хотя даже символика канала не имеет ничего общего с символами Ичкерии», - отмечает представитель ресурса.
Он подчеркивает, что для выполнения требования собственника видеохостинга (компании Google) для предотвращения блокировки необходимо удалить спорный контент. Однако при отсутствии конкретных ссылок на видео нужно удалить весь канал.
«Это просто абсурд, с которым мы уже боремся, направив свой ответ на жалобу. Видимо, наши ролики не дают покоя кадыровскому режиму, раз наш канал таким наглым образом собираются запретить на территории России. Кадыров (глава Чеченской республики - Прим.ред.) просто хочет закрыть наш народ информационным куполом, дабы они смотрели только ЧГТРК (Чеченская государственная телерадиокомпания - Прим.ред.), не видя альтернативную точку зрения», - подытожил администратор канала.
Говоря об отношении к ЧРИ, представитель 1ADAT назвал ее «нашим оккупированным государством», при этом канал не поддерживает эмигрировавшие «правительства в изгнании».
«Мы не признаем ни одно из формирований, будь то правительство Закаева или правительство Сараляпова, легитимными представителями власти ЧРИ, как и не живем прошлым, ностальгируя по старым символам и лидерам», - рассказал Кавказ.Реалии администратор канала.
Все эти правительства и организации показали свою несостоятельность и отсутствие желания помочь чеченскому народу, считают в 1ADAT.
«Мы не собираемся возвращать ту Ичкерию, что была, но люди должны понять, что ЧРИ - это просто название нашего государства, а не та история, к которой мы должны вернуться. Ичкерия - это чеченский народ, а не Дудаев, Масхадов, Яндарбиев (перечисляет лидеров ЧРИ - Прим.ред.) и другие наши герои. Поэтому мы и говорим, что считаем себя пропагандистами свободы и справедливости. Мы хотим, чтобы прекратился геноцид нашего народа, чтобы наше государство было деоккупировано, а мы жили по тем законам, по которым мы хотим, а не которые нам навязывают извне», - подытожил администратор.
- Помимо ютуб-версии, у 1ADAT есть телеграм-канал, созданный в апреле 2020 года. Он позиционирует себя как «народное движение в Чеченской республике против кадыровской диктатуры». В настоящий момент у канала более 16 тысяч подписчиков, в день около 250 тысяч просмотров публикаций и высокий индекс цитирования, – следует из открытой статистики.
- В декабре 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту исчезновения бывшего модератора чата телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева. Он был похищен 6 сентября 2020 года в Геленджике людьми, которые представились сотрудниками МВД. Позднее родственники смогли отследить местонахождение телефона Тепсуркаева на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.