Хабиб в Абхазию не приедет, но говорить о себе вновь заставил

В минувший уикенд и сегодня одной из самых популярных тем для обсуждения в абхазском интернет-сообществе был отказ мировой звезды смешанных боевых искусств из Дагестана аварца Хабиба Нурмагомедова приехать 1 июня в Сухум.

В пятницу СМИ опубликовали программу администрации столицы Абхазии по проведению Международного дня защиты детей, который отмечается во всем мире с 1950 года. Программа была разнообразной, но, безусловно, «вишенкой на торте» в ней для большинства стал пункт о том, что вечером, начало в 19.00, «на стадионе «Динамо» пройдет мастер-класс чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова». Но вечером в субботу СМИ распространили новость: «Завершивший спортивную карьеру Хабиб Нурмагомедов отказался от своей поездки в Абхазию из-за угрозы санкций со стороны США и Грузии». В качестве причины названо «санкционное давление со стороны США и Грузии, прямые угрозы аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США». Указывается, что об этом заявил менеджер Хабиба Ризван Магомедов. При этом Нурмагомедов поблагодарил «народ, юных спортсменов Абхазии за интерес и поддержку» и выразил сожаление, что не сможет приехать. Сообщалось, что свой визит в Абхазию Нурмагомедов ранее подтверждал в телефонном разговоре с президентом Асланом Бжания.

Чаще всего в моей фейсбучной ленте попадался выложенный разными пользователями комментарий абхазского дипломата Кана Тания, который он озаглавил: «Грузинская гипокризия во всей красе». («Гипокризия» – по одному из толкований этого слова – лицемерие). В нем Кан, в частности, пишет:

«Хабиб хотел поделиться личным опытом со своими младшими братьями и сестрами, молодыми спортсменами, которые вдохновляются его успехами и равняются на него в своих спортивных стремлениях. По предварительной информации, приезд Хабиба отменен из-за давления со стороны США и Грузии. Мы все прекрасно понимаем, что инициатором была Грузия, и это очередное подтверждение лицемерия грузинских властей. Это не первый случай, когда мероприятия, не имеющие никакого отношения к политике, отменяются или абхазские творческие коллективы не допускаются к участию в конкурсах и фестивалях с подачи Грузии. Вывод здесь один: лозунги грузинских властей о братстве с абхазами и осетинами – не что иное, как лицемерие… Не стоит обманываться, когда Грузия предлагает очередные утопические инициативы вроде «Шага к лучшему будущему» и т.п. Эти все проекты на самом деле не для нас пишутся, а для получения дополнительного финансирования от международных институтов и укрепления имиджа Грузии как жертвы, пострадавшей от России».

Мы с пониманием, продолжил Кан Тания, относимся к тому, что Хабиб принял решение отменить свой приезд – это политический момент. Безусловно, дети, для которых его присутствие стало бы праздником, расстроились. Они уже в юном возрасте сталкиваются с деструктивной политикой Грузии, а потом нас спрашивают, почему мы не верим ни одной грузинской «мирной» инициативе? Ответ очевиден. Несмотря на это, Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорта направит детей в школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Тания выразил уверенность, что «наши ребята проявят себя и будут участвовать в российских и других зарубежных соревнованиях». Спасибо Хабибу, заключил он, за намерение приехать к нам в гости, мы это очень ценим! И выразил уверенность, что такой целеустремленный человек, как он, привыкший добиваться поставленных целей, обязательно приедет в Абхазию в будущем и проведет-таки мастер-класс для юных спортсменов.

Многие абхазские интернет-комментаторы высказывались гораздо менее корректно, чем Кан, по отношению к Хабибу:

«Испужался наш боец. Его за драку после матча отстранили на полгода, а тут… Он очень популярен в Америке, но если он уже покинул спорт, то чего бояться?»;

«Звезда и человечность, наверное, несовместимы. На кону большие деньги, а мы кто такие? Вот он и показал, что для него важнее, а все, что он говорит про человеческое, это все пиар-программа. Я так болела за него всегда, зря свои нервы на него тратила».

Кто-то переиначил крылатую фразу из известного кинофильма: «Хороший ты спортсмен, но не орел!» Другие упрекали таких комментаторов за то, что те способны смотреть на мир только со своей колокольни:

«Не нужно думать однобоко. Я бы посмотрела на тех, кто не понимает эту ситуацию и пишет разгоряченно: поставили бы они на кон свои будущее, карьеру и миллионы долларов ради поездки в Дагестан? Давайте не будем лицемерить, я вас прошу! Здесь причина не только большие деньги, здесь будущее его учеников, виза, карьера... Я с пониманием отнеслась. Да, обидно очень, за наших детей больно. А грузины потом о мире говорят, когда топчут души наших юных спортсменов!»

А вот россияне, если судить по их комментариям к публикациям в интернет-изданиях РФ, отреагировали однотипней и жестче:

«Мда, раз он карьеру завершил, все его отмазки – треп. Не ожидал... Хотя, вру – от него вполне ожидаемо. Давно всякие «хвосты» от него мелькали»; «Вот так... В клетке герой, а в жизни – не боец»;

«Думаю, скоро его официально начнут закрывать на госуровне... Не прошел тест на «благополучную жизнь и деятельность» после карьеры»;

«Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Именно в таких случаях проявляется нутро человека, а вовсе не в размахивании кулаками. Внутренний стержень. Многочисленные заявления Хабиба говорили, что он якобы у него есть, а, оказывается, есть, но не такой уж крепкий».

А кто-то даже в стихотворной форме откликнулся:

«Кумир наглядно этим жестом показал,

Чего он стоит и кому вассал:

За доллар слил Абхазию пацан,

За два – сольет без сожалений Дагестан».

Впрочем, и там встречалось альтернативное мнение:

«Хабиб Нурмагомедов не является бойцом-одиночкой. Это целая команда, которая может лишиться работы. Он должен думать и о них. Плюс штрафные санкции за нарушение. А это большие деньги».

Что касается реакции грузинских интернет-пользователей, то тут, безусловно, царило торжество и звучали советы «сепаратистам сидеть ровно и тихо». В ответ с абхазской стороны звучало: «Пораженцы радуются. Это единственная ваша радость».

Сегодня с заявлением выступила республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа». В нем, в частности, говорится:

«Выражаем протест в связи с давлением, оказанным политиками и спортивными чиновниками на чемпиона мира Хабиба Нурмагомедова. Вынужденная отмена визита спортсмена с мировым именем в столицу Абхазии, в Международный День защиты детей, еще раз показывает подлость политического руководства Грузии, ее союзников в Европе и за океаном… Обращаемся к братским народам Северного Кавказа, в особенности к спортсменам, ко всем людям доброй воли во всем мире, для кого слова спорт, мир, свобода и справедливость - не пустой звук, кто поддерживал и поддерживает малочисленные народы, подать свой голос против цинизма и мракобесия, творимого тбилисским режимом, и против тех, кто идет у них на поводу. Абхазские дети и молодежь такие же жители планеты Земля и так же хотят радоваться жизни, заниматься спортом, получать образование, путешествовать по всему миру и жить под мирным небом».

Абхазский эксперт Нугзар Агрба так прокомментировал сегодня «Эху Кавказа» данную ситуацию:

«Те, кто его приглашал, наверное, не задумывались о том, что и здесь такой сценарий развития событий может быть – с учетом того, что грузинская сторона всегда нам в подобном пакостит. Просто, видно, не ожидали от нее, что она так подло может поступить. Они поступили подло, конечно. Естественно, он связан какими-то обязательствами, договорами. Он спортсмен великий. Но я думаю, мы его еще увидим, это все-таки Хабиб, который может держать слово. Он смелый, он орел! Мы слишком эмоционально все это восприняли. Ну, не смог приехать, ничего страшного. Конечно, детей жалко, которые ждали. Я сам хотел прийти на стадион, увидеть Хабиба. Когда он боролся, дрался, я переживал за него всегда. И всегда ему желаю победы, потому что он настоящий кавказец».

Другой абхазский эксперт Тенгиз Джопуа в интервью нам сказал так:

«Я не знаю всех обстоятельств, связанных с договоренностями с Хабибом, и поэтому не берусь давать оценку его решению. Но хотел бы призвать абхазскую сторону активно поднять вопрос, скажем, на Женевских дискуссиях, о том, что на протяжении десятилетий официальный Тбилиси проводит политику по отношению к Абхазии, которую можно назвать политикой культурного геноцида. На протяжении десятилетий он препятствует контактам ее с внешним миром в спорте, культуре ее представителям, в том числе и детям».

Несколько фрагментов из статьи о Хабибе из Википедии: «Хабиб Нурмагомедов родился в 1988 году в селении Сильди Цумадинского района Дагестана… В октябре 2018 года успешно защитил свой чемпионский титул на UFC 229, принудив к сдаче ирландца Конора Макгрегора… Сразу после боя у Нурмагомедова возник словесный конфликт с тренером Макгрегора по джиу-джитсу Деннисом Диллоном, находившимся возле клетки, и Хабиб, перепрыгнув через ограждение, бросился на Диллона. Началась массовая драка... В январе 2019 года стало известно, что боец дисквалифицирован на девять месяцев атлетической комиссией штата Невада (NSAC) и оштрафован на 500 тысяч долларов США после скандального боя с Конором Макгрегором... После завершения (в марте 2021 года) спортивной карьеры Хабиб активно занялся бизнесом. Ему уже принадлежит оператор мобильной связи, бренд протеиновых батончиков, фитнес-приложение для смартфонов и собственная коллекция часов совместно с брендом Jacob & Co. Также он развивает собственный бизнес в сельском хозяйстве, где выращивают овец, крупный рогатый скот и овощи в теплицах».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия